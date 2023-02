Qui fout le bordel ?

Darmanin accuse les syndicats de vouloir bordéliser le pays. Qu’à cela ne tienne : Macron n’a qu’à regarder les sondages et stopper cette réforme. Pas de bordel. D’autant que depuis 3 manifestations, c’est tout sauf le bordel !

Mais qu’est-ce à dire que de parler comme un charretier ? D’insulter le droit de manifester et le droit de grève ? D’accuser les syndicats de ce dont ils sont innocents ?

Est-ce un discours responsable que d’accuser les syndicats d’utiliser un droit fondamental, le droit de manifester, et un droit à valeur constitutionnelle, le droit de grève ? Est-il utile de rappeler à un ministre qu’un droit fondamental est placé au-dessus des lois dans tous les États de droit, a fortiori dans les démocraties ?

Si le droit de manifester et le droit de grève représentaient réellement le bordel, cela voudrait-il dire que les rédacteurs de la déclaration des droits de l’homme et de la constitution ont voulu accorder au peuple le droit de foutre le bordel ? Ça n'est évidemment pas cela. Pourquoi ont-ils édicté ces droits sinon pour que le peuple fasse valoir sa souveraineté de manière légitime et que les travailleurs puissent faire pression sur leurs patrons et ceci non juste pour s’exprimer mais pour qu’ils soient entendus et que le gouvernement ou les patrons prennent en compte les revendications.

Alors, qui ne prend pas en compte les revendications sinon Macron et son gouvernement ? Si nous sommes dans un État de droit et une démocratie, Macron a le devoir de le réaffirmer en écoutant la rue. Faire le sourd sous le seul prétexte "qu'il faut sauver notre système de retraite" lui qui l'attaquait frontalement avec le précédent projet de réforme est une attitude non démocratique. Faut-il lui rappeler ce qu'il a dit le soir de sa seconde élection : « Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite. Je veux ici les remercier et leur dire que ce vote m’oblige pour les années à venir ». Alors qu'il s'oblige à écouter ce que le peuple ne veut pas.

Ni la manifestation, ni la grève ne représentent un match entre adversaires. Ce sont des outils démocratiques qui doivent être respectés, c’est-à-dire pris en compte, c’est-à-dire écoutés. Prendre les manifestations et les grèves pour un match, c'est prendre le gouvernement et le peuple pour des opposants alors même que l’un doit représenter l’autre. Qui prend ce qu’il se passe pour un match ? Qui prend le peuple pour un adversaire ? Qui fout le bordel ? Qui ne respecte pas la démocratie ? Qui outrepasse ses droits en n’accomplissant pas son devoir d’écoute ?

La majorité des Français rejette le recul de l’âge de départ à la retraite. C’est très clair !

Que ceux qui ne peuvent perdre une journée de salaire, viennent gonfler les rangs des manifestations le samedi.

Prochaines manifestations : samedi 11 février.