Qui gardera les gardiens ?

Qui custodes custodiet ? La formule latine semble ces derniers jours plus que jamais valable après l’assassinat de 4 policiers au sein de la préfecture de police de Paris par un de leurs collègues convertit à l’islamisme il y a 10 ans. Ce dernier travaillait au sein du service de renseignement chargé précisément … de surveiller les islamistes !

Ce regrettable événement souligne encore une fois notre faiblesse et le manque de préparation de nos hauts fonctionnaires et de notre classe politique. Et il amène à se poser de nombreuses questions.

La première est d’actualité : le ministre de l’intérieur et le gouvernement ont d’abord niés (sans preuve) que l’attaque pouvait être islamiste, pourquoi ? Pourquoi cette dénégation systématique et systémique du réel ? Parce que l’on ne veut pas le voir ! Accepter l’idée que tous les musulmans présents dans le pays ne sont pas tous des gentils toutous corvéables à merci comme c’était prévu initialement par notre classe dirigeante est pour elle inconcevable. Le réel n’existe donc pas (le phénomène existait déjà à la fin de l’Union Soviétique pendant la stagnation brejnévienne).

La seconde est évidente : pendant les mandats de Sarkozy, Hollande, Macron, une taupe islamiste a pu renseigner ses petits camarades (bien sûr on nous répondra qu’il n’y a pas de preuve) et les avertir d’une éventuelle enquête à leur sujet. Or, cette taupe a pu sévir 10 ans sans être inquiétée ni découverte. Les « signaux » n’apparaissaient pas suffisamment forts. Combien d’autres n’ont toujours pas étaient repérées ?

Potentiellement, cela implique la présence d’une 5éme colonne islamiste au sein des rangs de nos forces de sécurité et de nos forces armées. Soit venant des musulmans d’origine, soit venant des convertis. Combien sont-ils ? A quelle place ? A quel niveau hiérarchique ?

La troisième question découle de la seconde : comment se prémunir contre cette 5éme colonne islamiste qui est plus dangereuse que ceux qui attaquent de front ?

L’Islam porte en lui-même une menace pour toute société où le religieux est séparé du politique. La France est un pays laïc depuis 1905 avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais en réalité les catholiques et les protestants ont toujours dû faire de fortes concessions car le droit en Europe est fondé sur le Droit romain qui est un droit dit « positif ». Le Droit est issu de la volonté humaine et non de la volonté divine.

Les islamistes, qu’ils choisissent la voie violente ou la voie politique, rejettent notre conception de la République fondé sur le pouvoir du Peuple. Pour eux, la France a vocation à devenir musulmane et à être soumise à leur dieu.

Nos responsables politiques, de Droite, de Gauche, de l’Extrême Centre aujourd’hui, sont trop compromis avec nos « amis » du Golfe Persique : Qataris et Saoudiens. Ils ont fait depuis longtemps le choix d’ignorer la menace en se voilant la face.

Il nous faut faire désormais des choix, nous ne pouvons accepter au sein de nos forces des individus qui sont une menace pour la République. Le filtrage (si celui-ci a bien lieu) doit être renforcé afin d’éviter que les islamistes ne prennent le contrôle des leviers du pouvoir comme ils ont commencé par le faire dans d’autres pays.

Sinon, la République sera à nouveau en danger, une voie obscurantiste voudra s’imposer face aux valeurs républicaine pour entraîner notre pays dans un nouvel âge sombre qui nous rappellera fortement une occupation pour le moins difficile par un pays proche.