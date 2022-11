« Qui gouverne réellement en France et où se prennent les décisions ? »

Officiellement, c’est le gouvernement en accord avec le parlement qui gouverne. Certes, les énarques y occupent une place de choix par leur influence. Mais peu savent qu’ils sont nombreux à L’UDI, LR, LREM, comme au PS a être membres de deux clubs sulfureux, « le Siècle » et la « French American Foundation ». Deux clubs parmi les plus discrets, mais les plus influents en France et dans le monde.



En dehors des différences de façade, UDI, LR, LREM et PS, nous sommes dans un régime de parti unique

A la lecture des liens et informations ci-après à découvrir ou à redécouvrir, on peut comprendre pourquoi l’oligarchie politique française s’est ralliée depuis longtemps au dogme du mondialisme libéral et à l’économie monétariste où domine la seule loi des marchés financiers. Pour se maintenir et prospérer, elle a besoin d’un système qui lui permette de maintenir une opposition artificielle entre UDI, LR, LREM et PS, alors qu’en fait nous vivons à quelques nuances près dans le régime du parti unique. En jouant sur une prétendue alternance entre la droite UDI, LR et LREM, ainsi qu’à gauche avec le PS, on fait croire au peuple que chacun d’entre eux peut offrir une politique différente en démontrant que c’est possible. Un leurre qui permet surtout d’entretenir un système de consanguinité d’une partie du milieu Politique avec le monde des affaires et de la Finance.…

Ce « parti unique » n’est autre que le produit de deux club très discrets le « siècle » et la « French American Foundation ». Le « siècle » est une filiale du club de Bilderberg » http://www.syti.net/Organisations/Bilderberg.html dans lesquels ont retrouve des responsables UDI, LR, LREM (Renaissance) et PS. Il y a encore quelques années PC, Verts et FN (RN) et plus récemment LFI en étaient exclus, Mais la situation évoluera probablement pour eux, si ce n’est déjà fait...

Cela renvoie au système oligarchique français. Cette oligarchie est une couche sociale insubmersible qui résiste à toutes les alternances. Elle édicte les mêmes recommandations conformes à ses intérêts, quel que soit le gouvernement. L’imbrication entre les élites politiques de du Centre (UDI),de Droite (LR) et LREM, sans oublier le PS, est une réalité. Entre 2007, lorsque le PS gouvernait le pays, par exemple, ceux qui conseillaient le ministre de l’Économie Pierre Moscovici, étaient des militants LR à la direction du Trésor. Qui avait rédigé le rapport Gallois sur la compétitivité ? C’était un cadre de l’UMP. Qui conseillait le président Hollande en économie ? C’était un jeune responsable de la banque Rothschild, également chouchouté par Nicolas Sarkozy, il s’appelait Emmanuel Macron. Après avoir fondé LREM pour sa candidature à « la fonction suprême » en 2017, depuis il est président de la république. La liste de ces exemples est longue et n’exclue d’ailleurs pas certaines baronnies locales… Il arrive un moment où l’alternance n’étant plus lisible pour la population, cette oligarchie décide d’y mettre un terme. Ne pas s’étonner dès lors du matraquage Médiatique pour laver et préparer les cerveaux (ou ce qui en reste) du « bon peuple » à une Gouvernance technique d’union Nationale, seule formule selon eux pour faire face à une crise qu’ils ont par ailleurs créé grâce à l’émergence de LFI et du RN (ex FN) … Mais attention, à terme cela conduit inexorablement des peuples à choisir la formule suicidaire du replis Nationaliste avec le Parti Politique le plus radical et extrémiste en la matière.

Le « siècle » et « La French Américan Foundation » ces deux organisations servent d’imbrication des élites Politiques entre elles, le milieu des affaires et de la finance…

Le club « Le Siècle » http://www.lesiecle.asso.fr/ existe depuis 1945, il a été fondé par un franc-maçon, Georges Bérard-Quelin. Dès sa création les anciens résistants qui le composait voulaient servir de creuset à la future élite dirigeante de la France. Ce club élitiste, où l’on n’entre que par cooptation, a instauré une règle : rien de ce qui se dit pendant ses dîners, qui réunissent (ou plutôt réunissaient, avant l’ère du Covid) deux cents convives dans les salons de l’Interallié, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, un mercredi par mois, ne doit être répété à l’extérieur.

A noter que seulement de 20 à 30 % des membres sont actuellement connus comme étant francs-maçons. Par ce lien on peut y voir la liste de nombreuses personnalités du monde politique, des milieux d’affaires, ainsi que des hauts fonctionnaires. Parmi ces personnalités on peut noter la présence de plusieurs membres de l’actuel gouvernement d’Elisabeth Borne ( qui y figure également ) https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Si%C3%A8cle

Ce club d’influence très discret espérait rester anonyme, son existence a été révélée pour la première fois en 1977 par un article du journal l'Humanité. La liste de ses membres a été publiée contre sa volonté en 2011.

Le « Bilderberg » ne veut pas d'une co-gestion franco-allemande de l'Europe, mais d'une co-gestion Américano-Européenne du monde occidental. Sur ce point il rejoint l'objectif de la « French American Foundation ».

Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à la présidence de la république, le « siècle » est resté particulièrement discret, et pour cause...

La « French American Foundation » http://www.french-american.org/ est de son côté une filiale du « Council on Foreign Relations », dont le programme est connu sous le nom de « Nouvel Ordre Mondial ». Plusieurs des membres du Siècle sont également membres du club de « Bilderberg ». en prenant connaissance de la liste des membres du groupe Bilderberg il s’y côtoient des anciens ministres PS et d’actuels ministres ou anciens ministres du Gouvernement de la présidence d’Emmanuel Macron https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_membres_du_groupe_Bilderberg

Le « Siècle » a aussi un objectif plus concret : placer le maximum de ses membres au gouvernement, peu importe qu'ils soient UDI, LR, LREM ou PS. En plus de quelques « invités » de la politique, de nombreux membres du Siècle, sont issus de la finance et des affaires. Presque tous les Inspecteurs généraux des finances (énarques) en activité (114 sur 120 en 2009) appartiennent au Club... la liste ne serait pas complète sans des syndicalistes, qu’il s’agisse de syndicats ouvriers ou patronaux également « invités » ...

La « French American Foundation » avait placé certains de ses membres dans le gouvernement Hollande, celui de Sarkozy, y compris ces deux Présidents de la république, de même qu’Emmanuel Macron et des membres de son gouvernement. Certain(e)s ont déjà fait partie des gouvernements PS et LR.

En fait, les dirigeants énarques du PS, de l’UDI, LR et LREM n’avaient et n’ont qu’un objectif, mener le pays vers la même direction : l’intégration à un bloc Euro - Atlantique, à orientation politique unique.

Pourquoi pas, si cela se traduisait par une gouvernance vraiment efficace et l'amélioration des conditions de vie des populations dans la liberté, notamment celle de penser ? Le problème, c'est que ce n'est pas le cas, on va plutôt vers « Le meilleur des mondes 1984 d'Orwell ».

A l’évidence, est-ce pour cela qu’ils avaient déjà jugé François Hollande plus docile aux suggestions du « Bilderberg » que Sarkozy, trop "électron libre" et trop proche d'Angela Merkel ? Ce qui n’est pas le cas d’Emmanuel Macron, dont il ne faut pas oublier qu’il fut conseiller de François hollande. L’actuelle relation aigre - douce avec notre voisin Allemand s’expliquerait donc…

Les préoccupations du « siècle » comme celles de la « French American Foundation » sont ailleurs et non de l’écologie

Le « siècle » comme la « French American Foundation » sont beaucoup plus sensibles aux question économiques et aux politiques les plus compatibles à ces questions, notamment par rapport aux politiques financière et géopolitique et ne semblent gère préoccupés par les questions d’écologie fondamentale, telle la question démographique. Il est vrai qu’actuellement avec l’intervention militaire de la Russie de Wladimir Poutine en Ukraine avec sa cohorte de victimes et de destructions le « siècle » et la « French American Foundation » peuvent considérer qu’il y a d’autres urgences...

Alors que nous sommes désormais 8 milliards d’habitants sur la planète et si nous ne maîtrisons pas la question démographique, nous filon vers l’abîme… Depuis longtemps de nombreuses personnalités, telle que René Dumont (1904- 2001), Jean Dorst (1924-2001), Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Albert Jacquard (1925-2013), le Dr. Jean Briere (1933-2022) le Professeur Philippe Lebreton biochimiste, écologue, militant écologiste et bien d’autres encore, comme le rappelle Antoine Waechter et Didier Barthès dans leur dernier ouvrage « Le défi du nombre » https://livre.fnac.com/a17158100/Antoine-Waechter-Le-defi-du-nombre, ont ou avaient tiré le signal d’alarme sur la question démographique. La croissance non maîtrisée par rapport à l’espace vital, quelle que soit l’espèce animale, est la problématique fondamentale de l’écologie. Surtout quand il s’agit de Homo sapiens, le plus destructeur qui soit pour les ressources et les énergies naturelles, ainsi que pour le climat, sans oublier la faune avec la sixième extinction des espèces, dont il est seul responsable, ainsi que la flore qu’il ne cesse de détruire. Mais il semble bien qu’aucune de ces personnalité ne furent ou ne sont membre du« siècle »et de la « French American Foundation » ...

Quand le « siècle » et la « French American Foundation » découvrent le dérèglement climatique et suggèrent des mesures, elles ne sont jamais très loin des avantages qu’elles peuvent offrir sur le plan économique et financier ou géopolitique, bien que celle-ci puissent être moins efficaces que d’autres, mais qui seraient jugées incompatibles avec les intérêts qui sont leur raison d’être.

Pour conclure

L’imbrication entre les élites politiques du Centre (UDI), de Droite (LR), LREM, et PS avec le monde des haut fonctionnaire, des affaires et de la finance est une réalité. Même si le PS est actuellement dans « l’opposition » au côté du PC, des Verts et de LFI. C’est d’ailleurs ce à quoi s ‘emploie le « siècle »et la « French American Foundation ». Dès lors nous vivons dans un système qui permet de maintenir une opposition artificielle entre UDI, LR, LREM et PS, alors qu’en fait nous vivons, à quelques nuances près, dans le régime du parti unique et ceux qui gouvernent le pays le font en étroite collaboration au sein de ses deux clubs très discrets .