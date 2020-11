Qui imagine Jésus manifester dans la rue pour une messe ?

@gruni

Bien sûr que la Bible peut sembler violente à la première lecture. Mais même les Juifs du premier siècle avaient plusieurs niveaux de lecture. Avons-nous régressé depuis cette époque ?

Si vous vous contentez d’une lecture au premier degré, c’est qu’elle vous convient parfaitement et finalement conforte les idées que vous pouviez avoir avant de la lire.

J’étais comme vous à la première lecture, mais j’avais l’intuition que Dieu parle à notre cœur et pas à notre intelligence. Je l’ai donc relue plusieurs fois pour essayer de mieux comprendre et je n’arrive maintenant plus du tout aux mêmes conclusions. En plus, cette lecture attentive m’a permis de rencontrer Jésus qui nous envahit de son Amour absolu et inconditionnel. De fait j’ai maintenant une foi qui est née de ces rencontres et j’ai laissé tombé ce qui relevait de la croyance...

Le fait que Dieu nous touche par son amour n’est pas pour rien dans la revendication des catholiques, pas forcément intégriste. La messe est une occasion de rencontrer Jésus pour vivre cet amour et lorsque vous l’avez reçu, vous ne pouvez vous empêcher de le transmettre. Et qui dit transmettre dit rencontrer... La prière chrétienne se vit donc en groupes et non dans l’intimité de sa chambre, même si l’un n’empêche pas l’autre.

De toutes façons, les principes de la laïcité vous interdit de nous dire comment prier (nous n’en sommes plus au concordat)... ni de nous reprocher de prier au lieu de revendiquer. Cela fait partie de la liberté d’expression. De toutes façons, nous serons plus facilement entendu de Dieu que de l’Etat qui se moque bien de nous. Si vous demandez le baptême, on vous expliquera, mais en général, les adultes qui demandent le baptême ont déjà expérimenté la rencontre avec Jésus (3000 à 4000 demandes par an en France) ce qui est loin d’être anecdotique.