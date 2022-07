QUI l’a fabriqué en labo ? Les Américains ou les Chinois ?

Les journalistes des médias mainstream commencent à l’admettre du bout des lèvres : Le vilain virus qui nous fait tant de misères est un virus manipulé qui proviendrait d’un laboratoire.

En langage recherché on dit un virus qui bénéficie de gains de fonctions (comme une contagiosité très forte par exemple)

On connaît l’histoire, le virus se serait échappé du laboratoire P4 de Wuhan en Chine (laboratoire construit en collaboration avec… la France)

Bizarrement le 18 octobre 2019 l’Event 201 se tient à New York pour un exercice de pandémie mondiale avec émissions de télévision fictives (chaîne GNN sic !). Une pandémie qui stoppe toute l’économie mondiale ! Le mème jour que l’ouverture des JO militaires à Wuhan où beaucoup d’athlètes revinrent dans leur pays avec une drôle de grippe !

De là à accuser la Chine de propager intentionnellement un virus pour affaiblir l’occident, certains ne s’en privèrent pas, Hein Donald :-)

Sauf que s’il existe un pays qui peut se plaindre du covid c’est bien la Chine qui a confiné très sévèrement toute une partie de son territoire (et qui continue encore) et cela au détriment de son économie et de ses exportations.

Notons que deux pays ont été sévèrement touchés par ce virus, la Chine et l’Iran, deux pays pas tellement en odeur de sainteté aux USA et … en Israël !

Mais, les chinois commencent à répliquer en accusant ouvertement les USA d’être à l’origine de la pandémie.

Pour preuve voici un article de leur tabloïd officiel GLOBAL TIMES traduit ici de l’anglais daté du 28 juin dernier :

Les États-Unis doivent encore au monde une explication sur le traçage des origines du COVID-19

Le 9 juin, le Groupe consultatif scientifique sur les origines des nouveaux agents pathogènes (SAGO) a publié son rapport préliminaire sur le traçage des origines du COVID-19, notant que davantage de données sont nécessaires pour effectuer d'autres études.

Jusqu'à présent, la Chine a été le seul pays à avoir accueilli plus d'une fois des groupes d'experts de l'OMS pour effectuer un traçage conjoint des origines du COVID-19, et le seul pays qui a offert de multiples opportunités à ses experts de partager les progrès du traçage des origines avec les experts de l'OMS. Pour sa part, la Chine a fait de son mieux. Comme SAGO a souligné l'importance de mener des études à la fois en Chine et dans le monde, les points suivants doivent être soigneusement pris en compte avant de faire passer les études à l'étape suivante.

Tout d'abord, que se passait-il à Fort Detrick ? Abritant le commandement de la recherche et du développement médicaux de l'armée américaine, l'institut de recherche médicale de l'armée américaine sur les maladies infectieuses et l'institut national du cancer, Fort Detrick a hérité du personnel et des résultats de la recherche de la tristement célèbre unité 731 de l'armée japonaise du Kwantung, qui a mené des recherches abominables sur le corps humain. expériences d'armes biologiques pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2019, le CDC américain a brusquement interrompu la plupart des recherches en laboratoire avec une "ordonnance de cesser et de s'abstenir". En juillet de la même année, une pneumonie a éclaté dans deux communautés de retraités près du laboratoire pour des raisons indicibles. Au mois de septembre suivant, les cas de lésions pulmonaires qui seraient associés au vapotage ont doublé dans l'État du Maryland, où le laboratoire est basé. Et l'année suivante, une pandémie mondiale de pneumonie à coronavirus est venue ravager le monde. Trois ans plus tard, malgré la demande croissante d'explications, les autorités américaines ont simplement ignoré les mystérieuses épidémies de maladies respiratoires comme si elles ne s'étaient jamais produites. Fournir les raisons de l'ordre d'arrêt et les détails des flambées inhabituelles de pneumonie aidera à dissiper les doutes du public. Pourquoi les autorités américaines sont-elles si réticentes à le faire ?

Deuxièmement, le Dr Ralph Baric et son équipe de l'Université de Caroline du Nord (UNC) doivent encore au monde une explication appropriée. Le Dr Baric est un expert de longue date dans la recherche, la conception, la modification et la synthèse de coronavirus de type SRAS. En 2006, son équipe a développé un coronavirus muté qui pouvait tuer instantanément des souris et avait le potentiel de se propager parmi les êtres humains. Et selon l'UNC et ProPublica, une salle de presse en ligne, des accidents de laboratoire ont été signalés à plusieurs reprises dans le laboratoire du Dr Baric de 2012 à 2018, parmi lesquels six accidents impliquaient des coronavirus de type SRAS et MERS créés en laboratoire. De plus, par une coïncidence frappante, de nombreux collègues chercheurs de l'équipe du Dr Baric travaillent en fait à Fort Detrick. Qu'est-ce que les recherches du Dr Baric ont à voir avec le SRAS-CoV-2 ? A quoi servent les virus synthétisés ? Quel est le lien entre l'équipe du Dr Baric et Fort Detrick ? Puisque ses recherches représentent des menaces potentielles pour la santé publique, le monde a le droit de connaître les réponses.

Troisièmement, en août 2021, le magazine Nature a noté une recherche du département américain de l'Agriculture montrant que 40 % des cerfs de Virginie du nord-est des États-Unis avaient des anticorps contre le SRAS-CoV-2, et le premier échantillon testé positif pour l'infection virale provenait de 2019. plus tôt que le premier cas confirmé de COVID-19 aux États-Unis en 2020. SAGO suggère dans son rapport préliminaire que "des études génétiques sur les coronavirus chez les espèces sauvages du reste du monde sont également nécessaires afin d'identifier de nouvelles pistes sur des espèces ancestrales ou intermédiaires"hôtes". Une enquête approfondie sur la faune, en particulier le cerf de Virginie, et les laboratoires biologiques aux États-Unis est raisonnable et plus que nécessaire. Le cerf de Virginie pourrait-il être l'hôte intermédiaire du virus recherché par les experts ?

Dans une pandémie, contenir le virus n'est pas la bataille d'un pays en particulier, mais du monde entier. Bien qu'ils soient le pays le plus développé au monde avec les meilleures ressources médicales, les États-Unis ont mal réagi à la pandémie et enlisé le monde dans une lutte contre le virus. Le port retardé du masque et deuvaccin, l'allocation injuste des ressources et la politique partisane égoïste ont fait des États-Unis un pays en échec dans la lutte contre le COVID-19. Cet échec n'est pas seulement le résultat de l'irresponsabilité envers le peuple américain, mais aussi un facteur préjudiciable aux efforts mondiaux de lutte contre le virus.

Comme les experts du monde entier l'ont souligné à plusieurs reprises, le traçage des origines doit être effectué entièrement sur la base de la science, et le but du traçage des origines est de mieux comprendre le virus et de prévenir la récurrence de la pandémie plutôt que de prendre un pays comme bouc émissaire.

Les États-Unis devraient ouvrir leurs laboratoires biologiques à une enquête indépendante internationale, s'ils se soucient vraiment de trouver les origines du COVID-19.

Voilà, c’est dit politiment mais fermement. Les chinois refusent de porter le chapeau et ne vont pas se laisser faire.

Et ils n’ont pas peur d’une confrontation militaire avec l’ancien gendarme de la planète. Imaginez simplement que la flotte militaire chinoise dépasse désormais et de loin la flotte US !

Mer agitée avec de grandes vagues à l’horizon :- (

Quelques références et sources

https://www.globaltimes.cn/page/202206/1269215.shtml

Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma - Leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique un pavé de 640 pages qui se lit comme un roman écrit par Robert F.KENNEDY jr

https://www.courrierinternational.com/article/defense-les-ambitions-de-la-chine-se-deploient-sur-les-mers