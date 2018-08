Qui paie la Troika de Bruxelles

Contrairement aux européistes de la Troika, il s’avèrerait que la conséquence du Brexit – pas encore dans les faits, pour ça, attendre fin mars 2019, sauf que ça donne une direction – les salaires sont repartis à la hausse selon une étude portant sur un échantillon, faible j’avoue, de 200 salariés anglais. Contre les prévisions alarmistes des bruxellois qui leur promettaient 20 ans de gel.

Egalement au Portugal, échec sur toute la ligne de la Troika. Le gouvernement a pris l’exact opposé des préconisations de nos hauts fonctionnaires et leur économie – contrairement à ceux qui suivent l’orthodoxie – repart à la hausse.

On en viendrait presque à se demander si notre troika, la même qui a mis la Grèce par terre, ne le fait pas un peu exprès. S’interroger sur les maitres auxquels elle obéit. En clair, qui est le pilote du Bateau Union Européenne.

Les peuples ou tout du moins de plus en plus de citoyens, pas forcément que des nationalistes de type extrême droite, commencent à ouvrir les yeux. Les conséquences pour leurs vies sont tellement criantes que le bien des peuples voulu par nos dirigeants, le discours ne tient plus la route tant les faits contraires s’accumulent. Le glyphosate dans nos assiettes, label UE, comment dire, la coupe est pleine.

Le roi est tellement nu et les contestations tellement exponentielles que les dirigeants de l’UE, grands démocrates devant l’Eternel, ont pris les devants. EuroGendFor – l’armée de l’UE – à disposition des gouvernements en cas de contestation trop forte de la ligne officielle. Verrouillages institutionnels par dessus la tête des peuples. Chantages sur gouvernements récalcitrants. Bien d’autres dispositions encore, quand on tient la clef du coffre on peut commettre bien des choses par en-dessous.

Que Salvini s’amuse à défier les bruxellois et à renvoyer les migrants, on pourra toujours actionner le bouton de toutes ces banques italiennes au bord de la banqueroute. En Grèce ils firent bien pire, alors tant qu’à faire pourquoi se gêner. Les gouvernements n’ont plus les mains libres depuis Maastricht, depuis Lisbonne n’en parlons pas. Ils ont remis monnaie, budgets, armées, frontières et logiciel dans des mains étrangères en échange d’une sympathique rémunération à vie, et les parlements se contentent de traduire des dispositions de l’UE écrites par des lobbys de banques et de multinationales.

On a découvert le montant des dessous de table de nos chers députes européens, le circuit, la logique, bref on les a pris la main dans le pot de confiture, sans que cela ne change rien de fondamental. Juncker peut tituber depuis des années dès l’aube, il est toujours en poste, verre de whisky à la main. La caisse bruxelloise est fermée, la clef est ailleurs.

L’UE contre les peuples, l’idée fait son chemin, les gens ont du bon sens, les médias, ils ne les croient plus. Bien des citoyens refuseront de se prêter à la mascarade du vote pour les toutes prochaines élections européennes, le système etant fait pour faire toujours gagner les mêmes, à quoi bon se déplacer. Record d’abstention à prévoir donc.

La Troika, elle, n’a de compte à rendre à personne, à personne chez nous, s’entend, les financeurs sont ailleurs, en coulisses, cachés, et plus ou moins discrets. Hors d’atteinte dans leurs tours, protégés par des gorilles, le regard vissé sur le montant de l’action, 20 % minimum, c’est l’objectif. En decà, ils s’iront planter leurs fortunes là ou l’herbe meurt plus vite …