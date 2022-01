Qui portera la bannière du FREXIT lors du prochain scrutin présidentiel ?

Combien de temps encore allons-nous euro-tourner en rond tandis que des vautours s'appliquent à déchiqueter la nation ?

Aurons-nous un candidat porteur de la bannière du Frexit, de la récupération de notre nation, du rétablissement de nos libertés, à la présidentielle de 2022 ?

Si les responsables du PRCF semblent plutôt pessimistes sur leurs chances d’obtenir les cinq cents parrainages d’élus nécessaires à la validation de la candidature Fadi Kassem , François Asselineau, lui, semble assez confiant sur son obtention effective, en temps utile, des dites signatures et du sésame qui lui permettrait de porter le flambeau de la sortie de la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan à l’occasion de ce scrutin.

D’autres candidats potentiels se sont fait connaître, venant d’horizons différents, et pourraient faire irruption dans le paysage, portant eux aussi la bannière du Frexit avec plus ou moins de variations sur les modalités de sa mise en oeuvre.

Rêvons un peu...

Ne serait-il pas pertinent, opportun, que toutes ces personnalités se rencontrent prochainement dans un esprit constructif, pour mieux connaître et mieux comprendre tout ce sur quoi ils sont d’accord, et la nature des points de désaccord existants ?

Ne serait-il pas pertinent et opportun, une fois qu’on se sera assuré que tout ce monde veut effectivement promouvoir la sortie de la France de la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan, que des commissions de travail soient mises en place pour organiser les coopérations utiles, nécessaires à l’avènement du Frexit ?

Ne serait-il pas pertinent et opportun qu’au programme de telles rencontres figurent expressément l’élaboration puis la recherche d’un consensus sur les mesures conservatoires incontournables que devraient prendre un nouveau président et un nouveau gouvernement élus et soutenus par le peuple pour redonner à la France la maîtrise de son destin ?

Ne serait-il pas pertinent et opportun d’envisager dès maintenant les modalités de la continuation de cette bataille politique au-delà du scrutin des présidentielles prévues en 2022 ? Il semble bien que, quel que soit le résultat du scrutin présidentiel, quel que soit le score du candidat du Frexit, que celui-ci soit élu ou pas, que son score soit important ou décevant, la bataille politique doive continuer au-delà de ce scrutin, et même s’aiguiser avec de nombreux obstacles sur la route.....

Rêvons encore un peu plus.

Si on veut vraiment que la France et le peuple français récupèrent le contrôle de leur destin commun face au chaos et aux dangers qui menacent, on est forcément prêt à coopérer avec toutes les forces et toutes les personnalités qui s’inscrivent clairement dans le même objectif de sortie de la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan, ou alors, c’est juste une posture, et on n’est pas sérieux parce que le rassemblement populaire majoritaire qui est nécessaire pour aller à la victoire ne pourra triompher que s’il y a coopération entre toutes les forces patriotiques par delà les différences et les clivages idéologiques et autres qui peuvent exister.

En effet, il y a le feu et la France risque bien d’être ravagée par les incendiaires qui multiplient les départs de feux. Tous les porteurs de seaux doivent travailler ensemble pour éteindre l’incendie et pour mettre les ennemis de la nation hors d’état de nuire en les chassant du pouvoir...

Soyons carrément fous.

Pourquoi ne pas se réunir et se mettre d’accord sur un candidat unique du Frexit à l’occasion du prochain scrutin présidentiel, et sur le socle minimal des mesures conservatoires nécessaires évoquées plus haut que chacun pourra expliquer, populariser, défendre à sa façon tout au long de cette première bataille électorale collective des forces du Frexit ?

Les modalités sur lesquelles on n’aura pas pu se mettre d’accord seraient décidées ultérieurement, en temps utile, en redonnant la parole au peuple et aux militants, et en leur demandant de trancher chaque fois que cela sera nécessaire...