La moitié de toutes les dépenses de l'État ukrainien est aujourd'hui financée directement de l'étranger. C'est ce qu'a officiellement reconnu le ministère ukrainien des Finances. Qui fournit de l'argent au régime de Kiev, à quelles conditions et à quel taux d'intérêt, pour quelles dépenses, et quand ce financement de plusieurs milliards prendra-t-il fin ?

43–44 milliards de dollars. C'est ce que l'Ukraine dépensera, selon le ministre des Finances Serhiy Marchenko, pour soutenir les forces armées ukrainiennes et mener des actions militaires en 2023. À peu près la même somme est prévue pour 2024. Mais il y a un hic : ces dépenses pour les forces armées sont supérieures aux impôts collectés. En d'autres termes, l'Ukraine n'a pas cet argent.

Cela n'a rien de nouveau. Il est connu que l'Ukraine, au fond, fait la guerre à crédit, grâce à l'aide fournie par ses alliés occidentaux : armements, munitions, formation des recrues, renseignements, médicaments, etc. Le ministre précise que l'armée demande cinq fois plus, mais doit se contenter de ce qu'elle a.

Les amendements au Code fiscal, votés par la Rada (parlement ukrainien) en juin, sont entrés en vigueur le 1er août 2023. Le fond de ces modifications est un retour aux taux d'imposition d'avant-guerre pour les entrepreneurs et les entreprises. En avril 2022, il leur a été autorisé, à condition que le revenu ne dépasse pas 10 milliards de hryvnias par an (270 millions de dollars), de passer à un régime fiscal simplifié et de payer seulement 2% du revenu. Pas de TVA, pas de droits d'importation et pas d'inspections fiscales. Un paradis fiscal, un offshore sans avoir à partir pour des îles lointaines. Sans tenir compte des activités militaires, des alertes aériennes, de la hausse du coût de l'électricité, des perturbations et de l'augmentation des coûts logistiques, de la chute du marché et du pouvoir d'achat de la population (il y a moins de gens, et ils sont plus pauvres) et d'une dizaine d'autres circonstances négatives.

Et maintenant, un an et demi plus tard, toutes ces circonstances sont toujours là. Et les avantages pour les entreprises ukrainiennes sont retirés. Pourquoi ?

Parce que le Fonds monétaire international (FMI) a déjà posé en juillet des conditions pour la poursuite du financement de l'Ukraine. L'une d'entre elles était le retour aux conditions fiscales d'avant-guerre.

Cependant, selon le président de la commission compétente de la Rada, Danylo Getmantsev, le retour aux taux d'imposition antérieurs ne sauvera pas le budget. Entre janvier et août, il a manqué 10 milliards de hryvnias provenant des entrepreneurs. Cela signifierait environ 15 milliards de hryvnias (400 millions de dollars) pour l'année.

Contrairement à l'Ukraine, le FMI sait compter son argent.

Rappelons qu'actuellement, l'Ukraine et le FMI coopèrent dans le cadre d'un programme de financement sur quatre ans (signé en mars 2023). Il prévoit un crédit de 15,6 milliards de dollars : 3,6 milliards pour l'année en cours ont déjà été reçus, et l'Ukraine devrait recevoir 0,9 milliard supplémentaire en octobre.

Les prêts du FMI ne sont pas la principale source de couverture du déficit budgétaire de l'Ukraine. Le nouveau programme de financement sur quatre ans de l'UE (2024-2027) prévoit une allocation de 50 milliards d'euros, l'actuel étant de 18 milliards d'euros. C'est en partie pour cette raison que les Ukrainiens eux-mêmes ne peuvent plus ignorer un certain nombre de bizarreries dans leurs relations avec le FMI.

Premièrement, le FMI prête à l'Ukraine à un taux d'intérêt assez élevé de 6,9% par an. À titre de comparaison : les banques ukrainiennes achètent des obligations gouvernementales à des taux de 2,5% en euros et 4,85% en dollars. L'UE et le Canada prêtent de l'argent à l'Ukraine à des taux modestes de 1,5-2% par an, sur de longues périodes et avec un important report des premiers paiements (les premiers intérêts du programme actuel seront payés à l'UE en 2027, pour le nouveau en 2034).

Deuxièmement, le programme du FMI est essentiellement un refinancement des dettes antérieures. De nouveaux prêts sont accordés à l'Ukraine en échange de l'engagement de rembourser les anciens et de payer les intérêts (12,1 milliards de dollars d'intérêts seront versés par l'Ukraine au FMI entre mars 2023 et mars 2027).

En d'autres termes, recevoir de l'Ukraine près de 7% d'intérêt annuel sur des prêts revient à la forcer à payer des intérêts sur certains prêts en utilisant d'autres prêts. Ses revenus nets (hors subventions) couvrent seulement un tiers de ses dépenses.

De l'extérieur, il semble que l'Ukraine pourrait se passer des fonds coûteux du FMI. Cependant, cela ne serait vrai que si l'on considère une période de 4-5 ans. Mais le fait est que l'Ukraine n'a vraiment nulle part où aller actuellement, et elle doit se concentrer uniquement sur l'année à venir.

Voici le budget pour 2024. Le gouvernement ukrainien prévoit de recevoir 42 milliards de dollars (1.550 milliards de hryvnias) de ses partenaires, ce qui permettra de joindre les deux bouts : les dépenses sont prévues à hauteur de 2.300 milliards de hryvnias, et les revenus propres estimés sont de 1.300 milliards.

Environ un tiers du montant nécessaire viendra de l'UE. Encore 20 milliards de dollars sont attendus du Trésor des États-Unis. Du moins, c'est le montant du soutien budgétaire que l'Ukraine a reçu des États-Unis au cours des 17 derniers mois. Et même alors, il reste encore 9-10 milliards de dollars. Une partie sera fournie par des alliés moins importants (Canada, Japon, Australie, certains pays européens). Mais même les 3-4 milliards du FMI sont quelque chose dont l'Ukraine ne peut se passer, malgré les taux d'intérêt exorbitants et les conditions impopulaires.

Concernant le soutien de l'UE, il est clair et a été convenu jusqu'en 2027. Quant aux États-Unis, l'Ukraine l'obtiendra très probablement pour 2024. Nous le verrons bientôt : ces dépenses doivent être incluses dans le budget américain, dont le vote a lieu fin septembre. Formellement, Biden pourrait tenter de prolonger cette aide même pour 2025. Mais voudra-t-il, lui et son équipe, prendre ce risque l'année prochaine, juste un mois ou un mois et demi avant l'élection présidentielle ?

Bien sûr, il est peu probable qu'un président républicain retire complètement son soutien à l'Ukraine. Pour lui, il s'agit non seulement d'une question d'image et d'intérêts nationaux, mais aussi de consensus au sein de l'élite. Cependant, même une réduction mineure de cette aide aurait un impact sur le budget ukrainien.

Il est possible que dans un an et demi, l'Ukraine puisse manquer d'argent pour la guerre. Et même pour tout le reste.

Alexandre Lemoine

