Qui remplacera Biden s’il se retire de la course présidentielle ?

Le président américain Joe Biden aurait déclaré à une personne de son entourage qu'il songeait à se retirer de la campagne présidentielle.

Le président abandonnera la course à la présidence s'il ne parvient pas dans les jours qui viennent à convaincre le public qu'il est capable de mener la lutte pour la Maison Blanche, a rapporté le New York Times (NYT) le 3 juillet, citant un participant à cette conversation qui a souhaité rester anonyme.

Néanmoins, l'équipe de campagne de Biden a répété à plusieurs reprises qu'il "n'envisage absolument pas" de se retirer de l'élection. La Maison Blanche a qualifié de "totalement fausses" les déclarations de l'interlocuteur du NYT.

Le président américain Joe Biden a refusé de retirer sa candidature après des débats désastreux avec l'ancien chef de l'État Donald Trump. Le président sortant l'a déclaré lors d'une vidéoconférence avec des représentants de son équipe de campagne et du comité national démocrate, a écrit Politico le 3 juillet.

"Permettez-moi d'être aussi clair, aussi simple et direct que possible : je suis candidat… Personne ne me chasse, je ne pars pas, je vais me battre jusqu'au bout, et nous allons gagner", a souligné Biden.

Pendant les six jours suivant les premiers débats télévisés de la campagne, qui ont eu lieu le 27 juin, les membres du Parti démocrate ont discuté entre eux de la performance médiocre de Biden, partageant également des doutes sur sa capacité à vaincre Donald Trump et, en cas de réélection, à gérer efficacement le pays pendant encore quatre ans. Ces discussions étaient privées, et aucun des participants n'osait s'exprimer publiquement, bien que l'information sur la panique croissante parmi les démocrates ait filtré dans les médias.

Le 1er juillet, les congressistes démocrates ont enfin brisé le silence, exprimant leur inquiétude quant à l'état de Biden. Le sénateur de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, a demandé à la Maison Blanche de rassurer tout le monde que le comportement du président lors des débats était une "anomalie". Et le 2 juillet, le membre de la Chambre des représentants du Texas, Lloyd Doggett, a publiquement appelé le président à retirer sa candidature.

Les membres du Congrès sont plus préoccupés que beaucoup d'autres membres du parti, car ils sont convaincus que les nombreuses gaffes et déclarations incohérentes de Biden tout au long de la campagne pourraient non seulement conduire à la perte de la Maison Blanche, mais aussi du Congrès : au même moment se dérouleront les élections parlementaires, où les démocrates peuvent soit obtenir le contrôle d'une ou des deux chambres du Congrès, soit les céder les deux chambres aux républicains. Dans ce dernier cas, si Trump remporte l'élection présidentielle, les démocrates perdront les moyens législatifs de contenir l'administration républicaine.

Certains démocrates se sont déjà résignés au fait que Trump pourrait remporter l'élection présidentielle. "La mauvaise performance de Biden lors des débats n'a pas été une surprise. Cela ne m'a pas non plus perturbé autant que d'autres, car le résultat de cette élection m'était clair depuis plusieurs mois : bien que je ne prévoie pas de voter pour lui, Donald Trump va gagner. Et cela me convient très bien", a écrit Jared Golden, membre de la Chambre des représentants, dans une chronique pour BDN le 2 juillet.

Le 2 juillet, une réunion virtuelle du groupe démocrate à la Chambre des représentants a également eu lieu, initialement prévue pour discuter de la stratégie de communication de la campagne électorale. Cependant, les congressistes ont plutôt exprimé leur frustration et leurs préoccupations concernant les débats désastreux et la mauvaise forme du président. Lloyd Doggett a informé de sa déclaration appelant Biden à se retirer de la course, rapporte Axios. Un des participants à la réunion a confié au média que si la Maison Blanche ne les écoutait pas, d'autres congressistes suivraient l'exemple de Doggett.

Selon un sondage d'opinion publié le 30 juin par CBS et YouGov, 72% des électeurs inscrits doutent que Biden possède suffisamment de santé mentale et cognitive pour occuper le poste de président, soit 7% de plus qu'un mois auparavant. Et un sondage de CNN, publié le 2 juillet, a révélé que 56% des électeurs démocrates estimaient que le parti aurait plus de chances de remporter la lutte pour la Maison Blanche avec un autre candidat.

L'entourage de Biden et le président lui-même continuent de trouver de nouvelles explications à sa piètre performance lors des débats. D'abord, l'équipe de campagne a attribué son discours confus à un rhume, puis ils ont accusé CNN, organisateur des débats, d'avoir mal maquillé Biden, alors que les producteurs ne lui avaient pas indiqué dans quelle caméra regarder.

Les proches de Biden, en revanche, ont blâmé ses plus proches collaborateurs, affirmant qu'ils avaient trop épuisé le président lors de la préparation des débats.

Biden est connu pour son entêtement, et des initiés ont déclaré aux médias américains que la seule personne capable de convaincre le président de retirer sa candidature était sa femme, Jill. Cependant, la première dame cherche absolument à convaincre son mari de rester dans la course.

Il reste peu de temps aux démocrates pour prendre une décision. Officiellement, Biden doit être désigné comme candidat du Parti démocrate lors de la convention nationale à Chicago (Illinois) du 19 au 22 août. Cependant, selon les lois de l'Ohio, les partis doivent soumettre toute la documentation de leurs candidats d'ici le 7 août pour être inclus sur les bulletins de vote de l'État, soit deux semaines avant la convention. Par conséquent, le Comité national démocrate envisage de nommer Biden virtuellement dès le 21 juillet.

Six noms sont fréquemment mentionnés parmi les prétendants potentiels qui pourraient remplacer Joe Biden dans la course présidentielle.

Vice-présidente Kamala Harris, 59 ans. Le Wall Street Journal la considère comme l'alternative la plus probable. Après les débats, elle a donné plusieurs interviews et rencontré des partisans, où elle a réfuté de manière plus convaincante que Biden les remarques de Trump sur les avortements et les événements du 6 janvier 2021. Son taux d'approbation, selon les données moyennes de FiveThirtyEight, est de 39,4% contre 37,3% pour Biden. Un récent sondage de CNN prévoit de meilleures chances pour Harris : elle pourrait obtenir 45% des voix contre 47% pour Trump, tandis que Biden aurait 43% contre 49% pour l'ex-président. Dans un sondage de Reuters/Ipsos, l'écart est encore plus faible pour Harris : 42% contre 43%.

Gouverneur de Californie Gavin Newsom, 56 ans. L'un des gouverneurs démocrates les plus populaires et charismatiques, notamment en ayant fait de la Californie un refuge pour les femmes américaines ne pouvant pas avorter dans les États contrôlés par les républicains. En 2020, il a émis un décret visant à éliminer progressivement les voitures à essence d'ici 2035. Il a également joué un rôle actif dans l'organisation de la visite du président chinois Xi Jinping à San Francisco en novembre 2023.

Gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, 52 ans. L'une des principales figures du Parti démocrate, en 2022, elle a aidé le parti à prendre le contrôle des deux chambres du Congrès de cet "État indécis" pour la première fois en 40 ans. Elle est vice-présidente du Comité national démocrate.

Gouverneur de l'Illinois Jay Robert Pritzker, 59 ans. Héritier de l'empire hôtelier Hyatt Hotels et l'élu le plus riche des États-Unis (sa fortune est estimée à 3,5 milliards de dollars). Farouche opposant à Donald Trump, il a qualifié l'ex-président de "raciste, homophobe, escroc et menace" pour les États-Unis.

Gouverneur de Pennsylvanie Joshua Shapiro, 51 ans. Ancien procureur général de l'État, élu gouverneur en 2022. Il est connu pour sa position modérée, appréciée par les partisans des deux partis. Il s'est également prononcé activement sur le conflit au Moyen-Orient, qualifiant les manifestations pro-palestiniennes sur les campus d'antisémitisme.

Gouverneur du Kentucky Andy Beshear, 46 ans. Il a été élu deux fois gouverneur de cet État traditionnellement "rouge", où Biden est très impopulaire. Il a précédemment occupé le poste de procureur général de l'État.

De plus, les noms de deux anciennes premières dames, Michelle Obama et Hillary Clinton, sont évoqués. Toutefois, la première a nié à plusieurs reprises avoir des ambitions politiques, et la seconde a déjà été battue par Trump en 2016. Néanmoins, selon un sondage de Reuters/Ipsos, Michelle Obama est la seule candidate potentielle capable de battre Trump dans une hypothétique élection, avec 50% des voix contre 39% pour le républicain.

Une autre option alternative pourrait être Robert Kennedy Jr., qui prévoyait initialement de se présenter à l'élection du Parti démocrate, mais mène désormais une campagne en tant que candidat indépendant. Ses positions trouvent un écho chez les démocrates et les républicains modérés, ce qui augmenterait ses chances dans les États indécis.

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024. Ce sera la 60e présidentielle dans l'histoire du pays, au cours de laquelle le 47ème président des États-Unis pourrait être élu si le 46ème président Joe Biden perd l'élection.

Alexandre Lemoine

