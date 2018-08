Qui s’intéresse à la Kabylie pour préparer une guerre civile ?

Tamazigh ou kabyle, colonisation arabe ou pas ?

Un groupe œuvrant pour la discorde entre Algériens et animé par des sionistes y compris notoires comme BHL, publie très souvent des réécritures de l'histoire et de la géographie et en particulier de la Kabylie. Je suis tombé sur un article apparemment très diffusé dans les sphères anti-algériennes. L'auteur prétend l'avoir écrit il y a déjà 25 ans avant sa publication dans evernote.com (il n’apporte ni précision ni preuve que c'était écrit il y a 25 ans), il parle de la colonisation arabe. Il dit entre autres choses ceci ''Au nom de quels principes la colonisation arabo-musulmane est-elle plus légitime que la française ?''

Il s'appuie aussi sur Kateb Yacine qui est une figure encensée en occident et qui aurait dit ceci ''Si nous sommes Arabes, pourquoi nous arabiser ? Si nous ne sommes pas Arabes, au nom de quoi vouloir nous arabiser à tout prix ?!''. L'auteur et Kateb disent-ils des choses justes, recevables ou sont-ils des manipulateurs manipulés ? Autrement dit, je me pose beaucoup de questions sur cet article :

L'Auteur, a-t-il une maîtrise du fait historique ?

Cet article était-il commandé par des forces obscures ?

Cet article est l'œuvre de qui ? Pourquoi l'auteur ne s'affiche pas ?

Me concernant, je réfute l'appartenance arabe et je ne veux pas faire partie d'une tribu, d'une nation, ou même d'un peuple. Je ne reconnais aucune légitimité à ces mots. Bref, ni mon cas ni ma personne n'ont la moindre importance dans ce qui va suivre. Seulement, afin de dissiper des éventuels doutes, je vous ai servi ces quelques informations qui pourraient rassurer certains lecteurs.

Revenons au sujet de la colonisation. On peut aisément parler de colonisation Française, Britannique, Portugaise, Espagnole… Pourquoi ? Parce que ces colonisations étaient organisées par des pays, par des royaumes. Quand on parle des croisades, on ne dit pas colonisation. C'étaient des guerres contre des peuples que l'on voulait asservir, oui. Que l'on voulait spolier, oui. Mais aucun pays Européen n'avait installé durablement une administration, des impôts et considéré ses territoires comme les siens.

Dans le cas de la colonisation, tous les pays que j'ai cité plus haut sont des ex-colonisateurs parce qu'ils ont considéré les territoires conquis comme étant les leurs, ont organisé la vie des indigènes à leur convenance et ont imposé leurs langues. L'auteur dénonce la colonisation arabe, alors même que le colonisateur nommé ''arabe'' n'existe pas. Les pays d'Afrique du Nord, sont gouvernés par des Nord-Africains. Bien ou mal, c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas de vice-roi, de gouverneur désigné par le pays qui se nommerait ''Arabie'' qui n'existe évidemment pas. Il n'y a colonisation qu'en présence de colonisateur. En Australie, oui. Dans les Amériques, oui. Mais peut-on dire que la France est colonisée par les Francs ? Puisque avant, elle était connue sous le nom de la Gaule et que les Francs venaient de Germanie. Est-ce parce que la Belgique ou le Canada parlent Français qu'ils sont colonisés par la France ? Non. Les USA qui parlent Anglais, sont-ils colonisés par la Grand Bretagne ? Non. Est-ce que tous les pays de l'Amérique Latine sont colonisés par l'Espagne et le Portugal parce qu'ils parlent espagnol et portugais ? Non.

Est-ce parce que l'on parle une langue sur un territoire pendant une époque que cela veut dire que l'on est colonisé ? Non. La langue Nationale de l'Inde est l'anglais, L'Inde est-il colonisé par les Britanniques aujourd'hui ? Non. Il fut un temps, ils l'étaient, mais plus depuis 1947. C'est le cas de l'Algérie. Ce n'est pas parce que la langue officielle est l'arabe que l'on peut, comme disait le Général ''Sauter comme un cabri en criant : je suis colonisé par les arabes''. Et si on vous prend au mot. Et que le conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour régler ce différend entre vous et votre colonisateur imaginaire pour finalement se trouver face à un plaignant mais pas d'accusé. Que peut-on faire ? L'inventer ?

L'article est saturé de contradictions et d'incohérences. On y trouve ceci : ''L’Afrique du Nord, Tamazight, n’est pas une terre arabe et ses habitants ne sont pas des Arabes non plus, mais c’est le pays des Imazighen (Kabyles…), depuis l’aube des temps.''

Quelle serait cette logique qui stipulerait d'une part que l'Afrique du Nord n'est pas une terre arabe et que ses habitants ne sont pas arabes non plus et d'autre part, crier que le pays est colonisé par les Arabes ? Aucune logique, aucune cohérence. A qui parle le plus, raison sera donnée ? Non. Il y a des réalités et des vérités. S'il n'y a pas d'Arabes, on n'est pas colonisé par les Arabes. Ou bien il y a des Arabes et là on peut examiner la chose. Même dans ce deuxième cas, les USA est-elle une colonie Britannique ou Africaine parce qu'elle est peuplée de descendants irlandais, écossais et africains ? N'en déplaise à l'auteur, non. Pourquoi la logique qui s'applique aux autres pays y compris la France des Francs ne s'appliquerait pas à l'Algérie ? L'Algérie n'est plus une colonie de quiconque.

Le sophisme de l'auteur et de ceux qui l'ont mandaté ne s'arrête pas là. En parlant de l'Afrique du Nord, dans la deuxième partie de sa phrase il dit ''c’est le pays des Imazighen (Kabyles…), depuis l’aube des temps''.

L'Algérie n'est pas l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord s'étend de la Libye à l'Est jusqu'au Sahara occidental à l'Ouest. La Kabylie n'est pas l'Algérie non plus. Elle représente une région de l'Algérie ni plus ni moins. La superficie de la Kabylie est 25 000 Km2, sa population est à peine 7,5 millions. Elle ne représente guère plus de 0.5% de 6 046 686 de km2 du territoire et sa population pas plus de 7.5% de 99 millions. Vous n'allez pas rêver en apprenant que la population Kabyle ne représente aussi que 18% de celle de l'Algérie et que sa superficie n'excède pas le 1% du territoire Algérien. Je ne présente pas ces chiffres pour l'abaisser, mais pour relativiser et pour mettre les choses à leur place, y compris la Kabylie. Que les Kabyles veulent l'indépendance, c'est leur droit, mais prétendre qu'ils sont les seuls représentants des Africains du nord, non. Que les tamazights ce sont eux, non. Que l'Algérie est colonisée, non. Tout cela n'est qu'un mensonge fumant. Le jeu de mots est plus que grossier. En réalité, ce sont les Kabyles qui sont Tamazigh et non l'inverse. Les Kabyles sont des Algériens et non l'inverse. Les Kabyles sont des Africains du nord et non l'inverse.

Les Bretons ou les basques en France ne disposent pas de plus droits relatifs que les Kabyles. Les Catalans non plus. Pourquoi pour défendre une cause doit-on recourir aux impostures et à la manipulation ? La cause des Kabyles peut être entendue, soutenue même. Mais quand on la souille par de telles saloperies, elle devient à son tour nauséabonde.

Encore une fois, il n'est pas question ici de mettre en cause les droits du peuple Kabyle. Des référendums peuvent être organisés pour que les individus qui constitueraient ce peuple puissent s'exprimer librement. Les instances internationales peuvent être sollicitées pour donner leur avis et le cas échéant leur soutien. On peut même envisager une lutte armée, mais il ne faut pas désigner librement son ennemi. L'ennemi doit être connu de tous. Dans le cas d'une éventuelle lutte armée, c'est une guerre civile qui aura lieu contre d'autres algériens et d'autres Kabyles. Cette guerre ne sera pas une guerre d'indépendance mais une guerre de séparation. Dans tous les cas, il ne faut mentir ni au peuple ni à l'histoire. Jamais, ni dans l'histoire ancienne ni dans l'histoire récente, la Kabylie n'a été un État souverain. La Kabylie a toujours fait partie et a toujours été soumise à des entités plus vastes et englobant d'autres peuples et territoires voisins et même lointains. Et, jamais non plus, la kabylie n'a été colonisée par des Arabes.

https://www.evernote.com/shard/s1/sh/551ebf73-e6ac-4a23-a9dc-1a4751a4cf4b/5bb0c2847c9c632687faa45a5a130db7