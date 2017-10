Qui se cache derrière la Marionnette ?

Il est grandiloquent ce président, bien qu’éprouvant certaines difficultés pour justifier sa stratégie.

Il est évident que son coté prétentieux et fier est parfois difficile a supporter. Il se targue d’avoir réussi la première période de son quinquennat ?? Quelle réussite : d’avoir fait descendre dans la rue les travailleurs, les étudiants, les retraités, qu’ils soient du service publique ou du secteur privé, tous ces manifestants on condamné sa politique. La grande presse développe tout un arsenal pour convaincre le peuple que la popularité de Macron est à la hausse ? Pourtant toutes ces manifestations témoignent d’un désaveu du peuple. Comme son prédécesseur il promet du mieux pour les années à venir, mais en attendant il veut garder le cap.

Sa prestation à la télévision n’est que baratin avec la complicité des journalistes plutôt complaisants par rapport aux questions, cela ressemblait d’avantage à un prêchi prêcha dans lequel subtilement Macron a glissé « les Français doivent apprendre à faire des sacrifices » alors que paradoxalement le gouvernement parle de supprimer l’impôt sur la fortune !!

Nous avions bien compris !

La majorité présidentielle roule pour le grand Capital et entend bien faire payer les plus défavorisés et la classe moyenne. Déjà les cadeaux s’élèvent à plus de 5 milliards d’€ en faveur des riches ce qui fait dire que Macron est le président des riches.

Depuis son avènement en politique en tant que ministre il s’est évertué à mettre en avant les intérêts du grand patronat la réforme du code du travail en est l’aboutissement et son mépris du peuple en témoigne. « Les manifestants feraient mieux de chercher du travail au lieu de manifester »ou « les Français sont des fainéants et des terroristes » de tels propos dans la bouche d’un Président ne sont pas de nature à apaiser la discorde ! Mais peut être que le fait de n’être l’élu que d’une minorité d’inscrits le rend revanchard.

Il se targue aussi, ce Président, que malgré son inexpérience en matière de politique européenne il a su s’imposer ?? Il serait plus approprié de dire que l’Europe, par le biais des grands patrons et des hauts financiers, a su l’imposer en France. On peut tourner dans tous les sens le problème, il n’en est pas moins vrai que Macron est la marionnette du Capital européen, qui comme un illusionniste tentera de faire croire au peuple a une politique objective pour mieux enrichir et servir ses maîtres.

19/10/2017