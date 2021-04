« Nous ne céderons rien ». Ainsi se conclut le tweet présidentiel en réaction à l’assassinat ce 23 avril 2021 d’une policière dans son commissariat.

Pourtant, qui sera le prochain mécréant assassiné en France ? Un pompier ? Un médecin ? Une infirmière ? Encore un policier ?

Ce qui est certain, c’est que ce futur criminel, presque sûrement clandestin sur le territoire national, ne hurlera pas « vive jésus christ » ou ne récitera pas le mantra « hare krishna » au moment de commettre son meurtre. C’est le visage quotidien de la barbarie au nom de l’islam qui frappe désormais partout en France, y compris dans de paisibles villes comme Rambouillet, 27 000 habitants, à 40 km au sud-ouest de Paris.

Par de là la vive émotion légitime des collègues policiers de cette mère de famille de 49 ans, je vomis la logorrhée pavlovienne des politiciens qui accourent devant les micros tendus par les médias. Ils se paient de mots et de lois qui ne sont pas appliquées ou mal appliquées, faute de réelle volonté de les mettre en œuvre avec un degré d’efficacité mesurable et incontestable. Le ministère de l’intérieur en 2018 faisait état d’un ratio de seulement 15% entre des demandes de retour dans le pays d’origine et les départs effectifs de ces clandestins dans leur pays. (Source Wikipédia) Autrement dit, moins d’une personne sur 6 est réellement expulsée. Quand viendra donc le temps de l’action efficiente ? Comment se peut-il qu’une personne étrangère entrée illégalement en France en 2009 se trouvait encore sur le territoire national…en avril 2021, ayant tout loisir de tuer, quand bien même fut-elle « régularisée » en 2020.

29 octobre 2020 à Nice. 3 femmes dont une décapitée, sont tuées par un clandestin tunisien, Brahim AOUISSAOUI qui faisait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière par les autorités italiennes. Comment se fait-il que cet homme ait pu venir en France en toute impunité et deux jours plus tard, commettre son massacre ? N’y-a-t-il donc aucune communication entre les polices françaises et italiennes ? Qu’a donc fait l’Europe en matière de sécurité et de protection de ses ressortissants depuis le traité de Rome en mars 1957 ? Manifestement, rien depuis 64 ans !

À chaque tuerie terroriste au nom de l’islam, les français ont droit à la ritournelle du tweet présidentiel : « Nous ne céderons rien ». Décapitation de Samuel PATY le 16 octobre 2020, « Nous ne céderons rien ». Massacre de Vienne du 2 novembre 2020, « Nous ne céderons rien ». Déjà le 16 juillet 2017, 75ème anniversaire de la rafle du Vel ’d’hiv « nous ne céderons rien » à propos de l’antisémitisme.

Le théoricien du « en même temps » affirme vigoureusement ne rien céder pour en réalité, mieux pratiquer le « nous cédons tout ».

Immigration incontrôlée devenue incontrôlable, (160 000 personnes par an début du 21ième siècle, 260 000 par an depuis 2018 – source Insee), régularisation des étrangers clandestins par milliers, déconstruction de l’histoire millénaire de la France affirmée le 18 avril 2021 au cours d’une interview à la TV américaine CBS, acceptation en silence des insultes faites à la France par des officiels algériens, sans même convoquer l’ambassadeur de ce pays pour « consultation ».

Non M MACRON, la France ne s’est jamais construite sur la ségrégation et le racisme d’état comme les États-Unis d’Amérique. Jamais une loi, fort heureusement, n’a interdit dans notre pays, aux noirs de prendre le bus, le métro ou le train.

Non M MACRON, les policiers et les gendarmes supplémentaires que vous promettez ne constitueront pas le rempart infranchissable contre les personnes qui haïssent notre pays, s’y installent illégalement et y tuent en toute impunité. L’arsenal juridique existe déjà pour une grande part. À chaque drame du terrorisme, la réponse gouvernementale est singulièrement identique depuis 10 ou 15 années. Accoucher d’une nouvelle loi qui, promis, juré, craché, règlera le problème. Ça ne marche évidemment jamais. À la fin du compte, les français sont las de tous ces effets de manche de politicards insincères. En réalité, que pèsent quelques dizaines de forces de l’ordre assassinées par des barbares au nom de l’islam face au maelström idéologique tout puissant des droits de l’homme à la sauce bruxelloise ? L’âme européiste de MACRON lui interdit ainsi d’accomplir son premier devoir : protéger les français.

Monsieur MACRON, peut-être vivez-vous dans une contrée imaginaire que vous nommez république ? Permettez-moi de préciser « république chimérique ». Vous n’avez d’ailleurs que ce mot à vos lèvres pour évoquer ou désigner votre pays. Il est vrai qu’à vous entendre, « il n’y a (déjà) pas de culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse ». Comment d’ailleurs supportez-vous de vivre dans un pays, la France, que vous accusiez ouvertement en février 2017 de crimes contre l’humanité commis en Algérie ?

Sans doute la France est-elle trop rétrograde et trop « old school » pour vos épaules d’oligarque européiste. Par votre action sans queue ni tête, ni colonne vertébrale, vous avez déjà bien assez fracturé et désagrégé la France depuis 4 ans.

Alors, partez. Vite.

Bertrand RENAULT – 26 avril 2021.