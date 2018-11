Qui sont les 25% de Français grincheux qui n’aiment pas les gilets jaunes ?

@kalachnikov

Ce que demande la totalité des gens de la planète, c’es la liberté. Liberté de faire ce que l’on veut et liberté d’aller où l’on veut. Ensuite ces gens ont des obligations comme devoir travailler pour se nourrir ou autre. On peut soit travailler pour son propre compte ou soit pour un employeur. Dans les deux cas :

— Que ce soit pour son propre compte, on va vendre sa prestation la plus cher possible pour gagner et amasser le plus d’argent possible.

— Que ce soit pour un employeur, on va réclamer le salaire le plus cher possible pour gagner et amasser le plus d’argent possible.

J’espère que nous somme d’accord sur ce point.

Maintenant si j’ai envie de m’installer au Luxembourg ou même d’aller travailler là bas, parce que ça rentre en adéquation avec le principe cité plus haut, rien ne m’en empêche. C’est ma liberté.

Au lieu de critiquer un pays pragmatique et qui se démerde plutôt pas mal pour facilité la vie de ses habitants et travailleurs, intéressez vous à comment on arrive en France à être de plus en plus pauvre