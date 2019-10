Qui sont les égorgeurs qui nous amènent à consentir à ce qu’on déclenche la guerre contre Assad ?

Merci à Serge Charbonneau pour ses propos aussi pertinents qu’à rebrousse-poil.





La Liberté dans son sens le plus élevé est peut-être notre bien le plus précieux, en tant qu’êtres humains prétendant être dotés d’intelligence. Exercer sa liberté de penser est la condition essentielle à l’exercice de toute autre liberté. Et l’exercice de cette liberté de penser ne peut se faire que par la remise en question systématique, méthodique de TOUT ce qu’on nous rabâche.





Pour ma part, dès que les media de masse se mettent à marteler un propos, ma méfiance s’éveille aussitôt. On a développé tout un vocabulaire pour nous interdire l’accès à certains territoires. Tous les mots se terminant en « isme » ou en « iste » sont là pour paralyser notre pensée et notre volonté d’explorer certains territoires.





Nous sommes rapidement taxés de « conspirationnISME » si nous nous interrogeons sur la véracité de la thèse officielle du 11 septembre, ou sur les buts réels poursuivis par les USA ou par l’OTAN que ce soit au Proche Orient, en Afrique ou en Ukraine maintenant.





Nous sommes accusés d’« antisémitISME » si nous nous interrogeons sur la légitimité de l’édification d’un Israël aux frontières toujours extensibles sur l’élimination du peuple autochtone, à savoir les Palestiniens. Mais aussi quand nous nous demandons s’il ne s’agit pas là d’un crime d’autant plus monstrueux qu’il est la reproduction à l’identique de ce qu’on prétend avoir subi soi-même.





Nous sommes pointés comme « terroriISTEs » si nous essayons de savoir si Hassan Nasrallah est lui-même un terroriste comme on nous le décrit. Ou si Bashar el Assad est bien ce dictateur sanguinaire qu’on nous dépeint. Les commentateurs les plus indulgents à son égard décrivent son régime comme « autoritaire ». Mais s’est-on interrogé sur la ;possibilité de mener une politique indépendante du padrino US sans être acculé à l’exercice d’un pouvoir « autoritaire » ? Connaît-on la multitude de moyens d’intervention dont disposent les USA -ou Israël- pour faire ébranler ou renverser un gouvernement ? De la guerre contre l’Espagne pour mettre la main sur Cuba à la Syrie actuelle, en passant par l’Amérique latine, particulièrement l’Amérique centrale, la Corée, l’Asie du Sud Est (Viet-Nam, Cambodge, Laos), l’Afrique (Congo, Somalie, Érythrée, Nigeria, etc.), plus récemment l’Iraq et l’Iran, les USA ont menacé, ébranlé, renversé, détruit sans vergogne. L’empire US s’est édifié sur des millions de cadavres à travers la planète. A-t-on le droit de se demander si tout cela n’est pas plus effroyable -ou au moins aussi effroyable- que les crimes imputés à Hitler ou à Staline. Si on le fait, on est aussitôt pointé du doigt comme fascsISTE dans un cas, communISTE dans l’autre.





Mais non. Dans tous ces cas, on exerce tout simplement son esprit critique et sa Liberté de penser, fondement de la Liberté tout court.





