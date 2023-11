Qui sont les terroristes ? -Partie 1

@chapoutier

j’ai lu plusieurs de vos commentaires et je rigole de voir un authentique raciste comme vous venir faire faire la leçon.

Pareil pour Chapoutier

Calmes toi et commence par opuvrir ton dico et cherches le mot racisme

Et tu verras si tu n’est pas trop con que le pire des racismes est l’(insidieux, le méprisant , ceux des biens pensant le plus souvent

Tiens un exemple de l’abject

— Dehors on demande

— T’es pour l’acceuil des migrants

— L’abject « oui oui »

— T’aura pas une petite place chez toi pour quelques jours

— « Ca va pas non , not in my home »

Ou comme le Pap n Dye qui fous ses gosses hors carte scolaire a l’école Alsacienne

Tu vois c’est ca le racisme, le pire , l’abject, celui qui pue

Puisque tu veut en causer je veut bien en causer

T’a celui aussi de l’assignation sociale à vie , bien dégleu, bien puant comme celui d’une partie de la gauche , okk un exemple est toujours plus parlant pour exprimer un sujet

Joe Biden juste avant les élections

« Un vrai noir si il votes D Trump n’est pas un vrai noir »

Ca c’est immonde, abject, déguelasse, et infame

Car il assigne le noir dans une position sociale qui lui interdis d’en sortir

Tu saisis ce que je te dis, moi je sais de quoi je te cause dans ces sujets enfin biuen plus que toi qui dois etre un tit blanc caucasien..

MLaintenant quand t’a deux gus qui s’engrainent pour une place de parking ou une autre connerie du meme style (le beauf lambda moyen)

Et un qui dis a l’autre sale blacxk ou l’autre face de craie, noach ou c’que tu veut

Ca c’est pas du racisme c’est de la connerie profonde du beauf aviné avec son 2 de QI



Car si le gus avais pas eté blanc , black ou jaunez, bleu ou vert

l’insulte auraité été le gros, le petit , etcetcet... enfin tout ce qui est possible de désignation caractérisée, donc les gros cons vont au plus simple à ce qui se vois ...

Bref ca me gave qu’on deforme le sens des mots car a force d’etre déformés ils n’ont plus aucun sens



Psst

"pour vous les seuls vrais humains sont les européens, je dirais même les humains blonds aux yeux bleus,

"

En plus c’est pas fin de lui dire cela si t’es agauche car avec les propos (racistes cette fois) de Melenchon à ce sujet déja à l’epoque c’est vraiment un coup a aimer te faire battre, apres tu fais c’que tu veut hein

Surtout en plus recemment avec les propos repris sur sa nouvelle race de créolisés qui rapellent les discours des jeunesses en 36’s ouil suffis de remplacés creolisés par arryanisés , non vraiment ...laisse tomber tu va te faire défoncer ;, enfin j’dis ca hein en fait je fais que passer hein !