Qui sont les terroristes ? -Partie 2

@Ilan

salut massa rodolphe, t’as battu lampion pour la tete de gondole sur ce coup là

(moi je viens juste d’ouvrir mon ordi)

Si le Hamas libère les otages et rend les armes, la guerre est finie.

Ah ben oui, ils libèrent les otages, ils rendent les armes et sont immèdiatement fusillés ; gaza est annexé à Israel, la guerre est finie

FASTOCHE comme bonjour

Sinon ce qui reste des gazaoui on en fait quoi ???

solution 1) four micro ondes

solution 2) terrains de campings dans le sinaï

solution 3) on les fait venir en France (ça serait rigolo oh oh)