Quid de la 5ème colonne de la propagande russe ?

« Annexer l’Union européenne est un grand dessein digne de la Russie. Le soft power suffira : trouver une 5ème colonne, propulser au pouvoir les gens que nous contrôlons, acheter avec l’argent de Gazprom des spécialistes de la réclame ».

Ainsi s’exprima Alexandre Douguine en 2014, grand promoteur russe du national-bolchévisme et idéologue donnant un cadre intellectuel à l'impérialisme russe et à son expansionnisme militaire. Une idée fixe chez ce supposé agent d’influence du régime de Poutine, qui déjà en 1997, dans Fondamentaux de géopolitique, ouvrage au succès retentissant utilisé comme un manuel dans les écoles militaires russes, préconisait « de faire en sorte d'introduire du désordre géopolitique dans les activités intérieures des États-Unis, en encourageant toute forme de conflit ethnique et racial, en soutenant les mouvements dissidents, extrémistes, racistes et sectaires afin de déstabiliser le pays ».

Cette 5ème colonne, comment le nier, a désormais pignon sur rue en France, et dispose de ses agents, de ses cercles, de ses think tanks, de ses éléments de langage, de ses soutiens, de sa vulgate, de ses réseaux. Sans pour autant constituer un ensemble structuré autour de ramifications claires, elle forme une sorte de galaxie hétéroclite composée de nationaux-révolutionnaires, de nationalistes de gauche, de nationalistes de droite, de socialistes nationaux, de nationaux-socialistes et de nationaux-bolchéviques. Ces alliances qui n’en sont pas, sauf dans leurs détestations du système capitaliste occidental et de ses dérives, correspondant à la stratégie définie en 1993 par Douguine lors de la création du Parti national-bolchévique, pour lequel il appelait de ses vœux à une combinaison des forces dites des « rouge-brun ». Pour autant, le fait qu’une alliance à proprement parler n’existe point n’empêche en rien l’existence même de cette 5ème colonne. Qu’on pourrait en l’état qualifier de réseaux occultes, pour reprendre non sans ironie un vocable usé jusqu’à la corde par nombre de ses membres.

Protéiforme, cette cinquième colonne théorisée par Douguine permet de toucher différents segments de la population française sans pour autant les unir politiquement grâce à des discours différenciés : rejet viscéral du progressisme, anti-libéralisme forcené, guerre civilisationnelle vue sous le prisme religieux, anti américanisme, rejet de la politique sioniste envers les populations de Palestine … Quel que soit le point d’entrée conduisant à pénétrer la sphère de ce qu’on pourrait qualifier, quitte à céder à quelques simplifications, de « parti russe de France », on peut en filigrane déceler le point commun, qui n’est pas tant imposer une et une seule grille de lecture du réel que, comme l’écrivait Douguine, « introduire du désordre géopolitique dans les activités intérieures ». En clair, affaiblir l’adversaire par la mise en œuvre d’une stratégie souterraine se nourrissant du chaos.

Reconnaître l’existence de cette 5ème colonne, disons-le fermement, n’implique en rien l’adhésion aux politiques occidentales actuelles, que ce soit celle de la France, de Bruxelles et de Washington, lesquelles travaillant à demeure, disposent bien évidemment non seulement de leurs propres 5ème colonnes, lesquelles sont autrement mieux cimentées, mais d’une force de frappe en termes de propagande également critiquable. Il est hélas de bon ton, lorsque l’on s’offre volontairement comme à son corps défendant à l’un ou l’autre des deux camps, de se revêtir selon le sujet traité de l’habit du procureur ou de l’avocat et de vouloir faire taire la partie adverse en usant de rhétoriques allant de la bonne-foi bonasse aux pires arguments d’autorité. Laissons cela de côté.

Des hauts fonctionnaires français, des généraux, des anciens officiers du renseignement, des diplomates, des anciens ministres, des chefs de partis, des intellectuels, des écrivains, des journalistes ayant leur carte de presse, des influenceurs, des polémistes, des amuseurs, des lanceurs d’alerte auto-proclamés particulièrement actifs sur les réseaux, mais aussi des médias alternatifs, des chaînes thématiques sur YouTube, sur Odysee et ailleurs : en apparence insignifiante sur un plan purement électoral, la mosaïque composant la 5ème colonne « pro-russe » ou « poutino-relativiste » dispose pourtant d’une force de frappe impressionnante, notamment et surtout sur la toile. Se revêtant fréquemment des habits trop grands du Général de Gaulle, elle se vit et se présente sous les oripeaux d’une résistance à l’ordre établi, s’immergeant dans les tranchées d’une dissidence aussi courageuse qu’assiégée par les forces de la censure de ce qu’elle nomme la « dictature de la bien-pensance ». Dictature qui, notons-le au passage, s’est à ce jour bien gardée d’imiter les bonnes vieilles méthodes de leur héros du Kremlin, à savoir les museler pour de bon, les envoyer dans les geôles de la prison de Fresnes, voire les faire abattre par sa police. Quand d’aventure l’un d’entre eux se voit contraint de répondre de certains excès de langage tombant sous le coup de la loi, cela permet aux autres de revêtir par capillarité une posture de victime persécutée. Interdits de plateaux télé sur le service public ? Régulièrement invités sur CNEWS, Sud Radio et TV Libertés ! Muselés par la doxa de l’Élysée et de ses médias sous perfusion d’argent public ? Sur-représentés sur des chaînes alternatives qui font la manche aux donateurs sans se cacher, et y cumulant des scores d’audience qui feraient pâlir d’envie les actuels ministricules du gouvernement français. Pas vraiment planqués dans les maquis, nos résistants du jour ...

Certains de ses membres, nombre d’entre eux, même, dénoncent à raison bien des choses et énoncent au passage beaucoup de vérités sur cette civilisation qui est la nôtre comme sur le régime qui la dirige. Et la plupart n’émargent en rien, disons-le, au Kremlin, pas davantage qu’ils ne sont les destinataires des éléments de langage du KGB – « la plupart » ne signifiant en rien « aucun ».

Ils ont en revanche pour la plupart adopté une grille de lecture qui leur fait le plus souvent reprendre les grandes lignes de ce qu’on peut qualifier de « propagande russe », tout en rejetant de manière systématique tout ce qui provient de la « propagande occidentale ». Sans jamais s’attarder sur les crimes commis par le camp qu’ils soutiennent. Tout en revendiquant l’objectivité de celui qui a la connaissance et la sagesse pour lui. C’est ce caractère systémique de leur pensée qui pose problème, et qui devrait nous interroger quant à la pertinence de leur approche biaisée. Comment se fier à 100 % à quelqu’un qui ne conserve dans son exposé que ce qui va dans le sens de ce qu’il pense déjà, et met sous le tapis tout ne s’inscrit pas dans son narratif ? Avec certains, le problème n’est pas tant ce qu’ils énoncent que ce qu’ils taisent.

Dans leur vulgate, comme dans celle du camp d’en face, il y a le bien – nous – et le mal – le camp d’en face. Poser dans pareil cadre le moindre doute, la moindre question, la moindre remise en cause de ce qui est énoncé avec force revient donc à passer à l’ennemi, à être acheté, à vendre son âme, à se livrer aux forces du mal. Ou bien à être un sot qui n’a rien compris, et envers qui on va devoir mobiliser la force de notre pédagogie. Ce qui porte un nom : la pensée unique. Soit exactement ce qu’ils dénoncent chez leurs ennemis. Dont ils ne sont guère que le reflet inversé.

Attardons-nous sur le cas de la chaîne RT France ou Russia Today, dont l’interdiction depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine fut sans doute une des décisions les plus stupides et les plus contre-productives qui soient, ce dont je conviens avec tous les membres de la galaxie décrite. Lorsque, pour dit-on se défendre, le camp occidental utilise des méthodes coercitives propres aux régimes tel que celui de Moscou, il est évident qu’il renforce l’influence de son adversaire en faisant de lui une victime. La couverture bien plus honnête et bien plus fidèle des mouvements des Gilets Jaunes par RT en 2018 et 2019 que celle des médias mainstream fut évidemment un élément déterminant dans la stratégie telle que définie par Douguine, consistant à surfer de manière systématique sur tout ce qui permet d’« introduire du désordre géopolitique dans les activités intérieures ». Faire fermer ses canaux n’a pu que donner du grain à moudre à celles et ceux qui ne voyaient plus le réel que par son prisme, citant à tort et à travers Guy Béart chantant que « celui qui a dit la vérité, il sera exécuté ».

Et voilà comment RT a non seulement réussi à faire passer, comble de l’absurde, le régime de Poutine pour un défenseur du pluralisme en France, mais aussi et surtout à imposer le narratif national-bolchévique russe comme doxa au sein des milieux non-progressistes, et au-delà, dans la sphère particulièrement étendue des gilets jaunes et des opposants d’Emmanuel Macron. On interdit RT, on licencie son personnel, on ferme ses comptes bancaires ? C’est donc que RT avait raison. Le bien, le mal : on n’en sort pas. Et c’est le but.

Faut-il être naïf pour croire que Vladimir Poutine, un ancien du KGB connu pour le fichage systématique de ses opposants, a ouvert RT en France comme dans la plupart des pays occidentaux pour promouvoir et encourager la liberté d’expression, lui qui la fusille à demeure ? « Après l’interdiction d’émettre dans l’UE faite à RT, les plus connus des influenceurs qui travaillaient dans les principaux médias de masse, même s'ils avaient cessé leur activité sur RT, continuaient de recevoir leur chèque. Toujours selon mes sources, les journalistes les plus connus pouvaient aussi toucher 50 000 euros et plus, pour une préface de livres russes, traduits en français, promouvant Poutine ou la Russie », écrit Patrick Edery, chroniqueur chez Valeurs Actuelles et pourfendeur régulier de l’Union Européenne – pas vraiment un agent progressiste, donc.

50 000 euros pour une simple préface : pensez-y !