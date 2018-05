Quim Torra : La dernière carte sortie par Puigdemont pour mettre la pagaille en Espagne

La crise catalane n'en fnit pas de rebondir et depuis bientot huit mois cette région d'Espagne est plongée dans l'incertitude, malgré les élections de décembre, pas moyen d'obtenir comme pour toutes les autres communautés espagnoles, un gouvernement et un président stable.

Pourquoi ?

Parce que ayant obtenu une majorité au parlement grace à une alliance contre nature avec les boute-feux anti-système et anti-européens de la cup, ce qui fut le centre droit-catalan continue par la voix de son ancien leader exilé à empecher toute solution politique viable !

Aprés s'etre entêté à faire désigner un président lui-même ou un autre inculpé par la justice pour violation de la constitution espagnole, voilà maintenant que pressé par la perspective du déclenchement automatique de nouvelles élections le 22 mai, le même Puigdemont organisateur de pagaille a sortie sa dernière carte, son plan D : élection d'un pantin à Barcelone dont il pourra tirer les ficelles depuis Bruxelles !

Et excusez du peu il n'a pas été avec le dos de la cuillere, le bonhomme n'est pas un modéré mais fait monter la pression avant sa désignation : Il appliquera le résultat du référendum illégal et démarrera un processus constituant dès qu'il aura été élu ! Il fera rétablir toutes les lois illégales de l'ancienne generalitat condamnées par le tribunal constitutionnel etc ... Il s'agit d'une pure provocation d'un fauteur de guerre civile !

Certes il est dans la plus parfaite légalité et personne ne peut l'empêcher de devenir le prochain président à Barcelone si le parlement en décide ainsi, il est libre de toute charge judicaire contrairement aux autres mais il s'apprête vraisemblablement à faire pire qu'eux, c'est tout au moins ce qu'il a déclaré sur la chaine catalane TV3 !

Alors certes on peut dire que le pouvoir espagnol exécutif et judiciaire n'est pas bien malin.

Comme il a été écrit dernièrement sur ce forum, l'accumulation de prinonniers politiques dignes de la Russie de Poutine, de la Chine ou de la Hongrie (eh oui il n'y a pas que l'espagne en europe ou des droles de démocrates sont au pouvoir !)

Pourquoi n'a-t-on pas laissé tous ces cocos en liberté, en leur retirant bien sur leur charge, cela se passe comme cela dans tous les pays démocratiques quand des élus violent la loi fondamentale qui régit les conditions dans les quelles, ils doivent respecter leur mandat !

Alors si ils avaient fait de la résistance en se permettant par exemple d'essayer de se maintenir illégalement par la violence malgré leur condamnation pour viol de la constitution, alors il aurait été bien temps de vouloir les mettre en prison !

Et dans ce cas là, les juges espagnols qui n'ont rien compris à l'état de droit européen n'auraient aucune difficulté à le faire extrader pour rébellion ce qui se traduit en Allemagne par Haute Trahison et qui implique l'utilisation de la violence pour s'opposer à l'état de droit.

Mais il fallait avoir la patience d'attendre que ces hypocrites d'indépendantistes sortent des rails et aillent là ou on aurait pu très justement les cingler !

J'entends déja les réactions des défenseurs habituels de l'indépendance catalane à ce nouveau texte, me traitant d'anti-démocrate et de complices des néo-franquistes de Madrid !

Compliment retournés ! Si vous comprenez l'espagnol je vous invite à lire ce qui suit :

El coeficiente de inteligencia de un espanyol y un catalán según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia espanyol da una clara ventaja a los catalanes.

La progresiva degradación racial espanyola puede contagiarse a los catalanes debido a la fuerte inmigración, los frutos se pueden ver si observamos la diferencia caracteriológica entre el hombre del campo, no contaminado por el linaje espanyol, y el de las ciudades.

El carácter trabajador y europeo del catalán es un factor anímico bien contrario al gandul y pro-africano español.

Por todo esto tenemos que considerar que la configuración racial catalana es más puramente blanca que la espanyola y por tanto el catalán es superior al espanyol en el aspecto racial.

Texto escrito por Quim Torra. Presidente de Ómnium Cultural »

Pour les autres voici la traduction en francais par mes soins :

Le coefficient d'intelligence d'un espagnol et d'un catalan selon les statistiques publiques du ministère de l'éducation et des sciences espagnol donne un avantage clair aux catalans.

La progressive dégradation raciale espagnole a pu se propager par contagion aux catalans cela du à la forte immigration espagnole en Catalogne. On peut observer à ce propos la différence entre les gens des campagnes non contaminés par le virus de l'immigration des espagnols contrairement à ceux des villes.

Le caractère travailleur et européen du catalan est un facteur déterminant au contraire de celui proche de l'africain de l'espagnol.

Pour tout nous tenons à faire remarquer que la configuration raciale du catalan est plus purement blanche que l'espagnol, le catalan est supérieur à l'espagnol sur l'aspect racial.

Texte écrit par Quim Torra President de omnium Cultural

Bien sûr il se défend de ce texte, prétend qu'il a été déformé et dit qu'il a été écrit il y a six ans !

Même si ce texte a été sorti de son contexte, qu'il a mal été traduit sans doute du catalan, il n'empêche, c'est une perle !

Volià la dernière trouvaille de ce pied nickelé de Puigdemont, on pourrait croire à une blague belge si le danger pour la catalogne pour l'espagne et pour la France n'était pas aussi criard !

CQFD LES NATIONALISTES CATALANS SONT PRIS LA MAIN DANS LE SAC.

On se doutait qu'ils étaient plus proches de l'extrème-droite que de la gauche, on en a maintenant la preuve !

En Allemagne en 1933 un certain Adolf Hitler avait été aussi élu démocratiquement !