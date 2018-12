R.I.C, R.I.P... ou les 2 à la fois ?

Moi je suis pour le CIP, Circule en Paix.

Parce que, outre le temps perdu et les risques d’accidents, le commerce paralysé, les biens publics et privés massacrés qu’il faudra bien d’une façon ou d’une autre payer, ce qui m’insupporte complètement dans cette aventure c’est l’obligation de mettre un gilet jaune derrière son pare brise pour franchir un de ces « péages new-loock » instaurés par ceux qui réclament « plus de démocratie ».

Les « démocraties » qui tiennent la main des citoyens pour les obliger à voter « comme il faut » on sait ou elles se trouvent, et plus il y a « populaire » dans leur intitulé et plus elles sont répressives et dictatoriales.