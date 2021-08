Raccourcis Jivago

Nous avons beaucoup d'amis. Ces amis communiquent avec Deagel (lien), organisation mercenaire qui fournit des renseignements sur l’aviation militaire et les technologies de pointe internationales, se dit sans conflit d'intérêt, et ne donne pas le nom de son ou ses propriétaires.

Se basant sur l'analyse de la balance commerciale des pays, Deagel constatait sans le dire expressément en octobre 2020 (lien) que les habitants du monde développé ̶ ou mal barré ̶ consomment trop goulûment de tout sans assez exporter ; qu'ils tendent à vouloir améliorer leurs conditions d'existence ; mais que, minutieusement endettés, déculturés et dépouillés par des milliardaires qui influencent ou menacent leurs politiciens, ils n'arrivent plus à suivre le rythme imposé par les taux d'intérêt bancaire.

Il convient donc, analyse Deagel, que les très-riches, qui aspirent à la continuité d'un système à eux profitable, et qui pensent pouvoir se le permettre, fassent usage des armes éclectiques, ainsi que de la haute technologie à leur disposition, pour tout à la fois élaguer la broussaille et abattre le vieux chêne. Les pays ne sont pour eux que des sociétés anonymes, qu'on peut choisir d'acculer à la faillite afin d'en licencier les esclaves à volonté (lien).

Après quoi, on gèrerait un sahara bien ras sous un soleil de plomb remplaçant l'ancien paysage – sur le modèle haïtien ou, au mieux, celui du Tombouctou médiéval (lien).

Deagel nous indique en graphiques secs et clairs la condition nécessaire pour que la balance commerciale des pays (encore) blancs soit enfin équilibrée et le banquier satisfait du retour sur prêt. C'est bien simple : il faut aider près de la moitié ou même les deux tiers des Occidentaux (ça dépend) à sauter le pas, vers l'au-delà bien sûr.

Car enfin, les armes doivent servir à quelque chose. Sinon, comment continuer de s'attribuer les trois quarts du gâteau sans trop se fouler ? se disent les marchands d'armes, de comunication, de psychotropes et de technologie. Trop de gens, c'est trop de miettes absorbées qui, toutes ensemble, privent les très-riches d'un gros morceau bien crémeux.

Ce qui nous intéresse dans ces prévisions que d'aucuns qualifieront de délires – et peut-être avec raison – c'est qu'elles visent prioritairement les "Occidentaux", à savoir (en assez faible majorité désormais) les descendants d'Européens de souche, et aussi ceux dont le niveau de vie moyen est resté à peu près correct. La justification ? L'empreinte carbone de l'Occident serait supérieure à celle du Tiers-Monde et autoriserait les consommateurs engraissés de jets privés, Tour d'Argent et beaux arts de l'ancienne Europe à carboniser le génie européen avant tout autre, afin de s'en attribuer les restes précieux.

Officiellement, les Occidentaux ont été cruellement piqués à plus de soixante pour cent. Le monde entier à cinq ou six pour cent.

Ces "Occidentaux" ont bossé dur au long des siècles pour mériter leur prospérité et leur indépendance. Ils savent par leur histoire que le voyage ou l'errance que leur souhaitent ces bons amis n'est pas l'avion tout confort vers un Novotel gratuit. Témoin l'explorateur et découvreur fugace de Tombouctou (il n'y resta que deux semaines au 19e siècle) le matelot René Caillié (lien) dont l'aventure fut impressionnante, la bougeotte chronique et les déboires aussi constants qu'insupportables. Mais il avait un but, qu'il s'était choisi, et l'histoire se termina bien pour son moral.

Le Français d'aujourd'hui en général n'a pas la moindre envie d'aller voir si l'herbe ailleurs est plus verte qu'en Normandie. Il se rongerait plutôt les sangs chez lui que courir les routes. Et il tient bon : non, il ne se fera pas injecter un produit cher et dangereux !

Qu'à cela ne tienne, l'heure est venue de mettre à la porte de chez lui l'Européen sidéré ; le policier qui remplace l'huissier frappe à a l'huis. L'autre n'ouvre pas ? Boum et boum et ratatam, pique et pique et covidrame. "Tu auras une vie de merde !" lance au reclus en toute élégance un petit monsieur bien costumé derrière le pandore "... si tu ne te bouges pas le cul pour prendre rendez-vous chez doctolib !" Vocabulaire ordurier qui mérite un bon coup de pied au derche dodu du monsieur. Et plus tard, un petit procès pour manque de respect au peuple français.

Toutefois nos videurs n'aiment pas le spectacle de miséreux se traînant vaille que vaille sur leurs terres ancestrales. D'ailleurs ce peut être dangereux pour les videurs.

Un de leurs plans ou de leurs rêves impossibles prévoit donc d'éradiquer cette engeance, pour repeupler ses terres à leur guise avec des sous-prolétaires physiquement contrôlables, mécanisés, entretenus dans la bêtise et l'ignorance, sans histoire et sans foi, travaillés de l'intérieur pour accepter n'importe quel substitut à leur conscience innée/écrasée.

Deagel nous explique graphiquement que la France devrait logiquement passer en 2025 de 68 millions d'habitants aujourd'hui à trente-neuf millions de survivants - qu'on imagine déprimés, dégradés et déclassés comme des Gaulois dans les chaînes impériales (de supermarché) à pousser des caddies ou remplir des rayons. À moins qu'ils ne deviennent ces migrants qu'Attali ou Véran envoient dans des pays-hôtels, mais en quarantaine à leurs frais.

Pour atteindre ce noble but, il importe à nos amis si fort préoccupés par notre santé que :

Tout le monde se promène partout sans un rond. Les Africains massivement vers l'Europe depuis au moins le traité de Marrakech, grandement aidés ceux-là. Puis en 2025 les Européens jeunes, qu'on suppose rescapés d'une catastrophe, devraient fuir vers l'Asie – l'Inde et la Chine, n'ayant probablement pas encore assez de monde sur leur continent. Du reste instruites par l'exemple européen des ravages de l'immigration, ces nations devraient rester plus fermées que des huitres. Il importe aux milliardaires qu'un maximum de gens vivant en Europe et dont ils ne savent que faire se soient fait la malle en trois-quatre ans, femmes en âge de procréer et enfants inclus. Définitivement, s'entend. Il serait plutôt intéressant que les refuseniks se suicident (lien) – mais on ne les forcera pas – et que les autres aillent d'eux-mêmes vers l'abattoir, le nez plongé dans leurs portables. Oui, le suicide pourrait devenir un moyen efficace parmi d'autres de rétablir la balance (commerciale) !

Car enfin c'est bien normal de s'ôter la vie quand l'environnement est désespérant. Il y a eu des précédents en Europe : les ruraux qui possédaient leurs champs et leur maison de village, contraints à l'industrialisation du 19e siècle et à la migration vers les taudis, s'auto-détruisirent énormément, et de toutes sortes de façons. (lien)

Un modèle pour nos planificateurs au coeur polaire, c'est la Russie des années 90, qui vit exploser la grande pauvreté et même la faim (lien). Nos amis nous souhaitent un "remake" de ce film qui a beaucoup enrichi ses célèbres concepteurs-oligarques, toujours en piste d'ailleurs. Leurs semblables à l'Ouest veulent re-tenter ce coup de poker menteur, si lucratif, sur les peuples du soleil couchant. Il n'y a en effet plus grand chose à nettoyer en ce monde cabossé. Brisons ce qui marchait et ce qui marche encore, en marche les sans-rien-bientôt ! Á l'abordage ! (lien)

La population en France s'est accrue sans rime ni raison, surtout courant 2020, en dépit de l'assez faible natalité des Européens en général, accoutumés à entretenir leur progéniture et mesurer à l'avance ce qu'elle coûte : 68 millions d'habitants recensés en France 2019 (lien). Comprenez que la France a été envahie ces dernières années d'individus qui traînent dans les rues, dont on ignore les problèmes de santé, frontières grandes ouvertes pour eux, passeport régional pour nous. Nous sommes censés les aimer et protéger comme s'ils étaient de notre famille, et bien sûr sans la moindre réciprocité envisageable. Dans quel but ces invasions pilotées par des affairistes se cachant derrière l'ONU ?

Ce destin de misère et de laideur promis aux Occidentaux est-il inéluctable ? Au bout du compte, les oligarques maintiendraient leur niveau de vie dont l'énorme empreinte carbone ressemble à celle (dans la boue) des pas de l'ogre aux bottes de sept lieues (lien). Ils régneraient de loin à l'orientale, par proxies bien soumis, sur un tas d'esclaves maltraités et passifs, mais distraits, comme en certain bon vieux temps.

Un autre rêve fou, expliqué sur vidéo envisage la production massive par ingénierie in vitro prénatale et traficotage d'ADN, d'êtres inédits. Ils naitraient allergiques à la viande – et donc n'en consommant jamais – diminueraient sensiblement leur empreinte carbone personnelle. (lien) Il était question également dans cette vidéo de réduire leur taille de la même façon prénatale, afin qu'ils mangent moins. À venir donc : le bébé epsilon tout rabougri, frère de l'autiste Greta, dignes enfants du GIEC.

Jacques Testart, concepteur du premier « bébé éprouvette » français, écrivait déjà en 2014 que « sauf imprévu, tous les enfants devraient être choisis dans les éprouvettes des biogénéticiens bien avant la fin de ce siècle. »

Qui veut ainsi réduire les Européens à la Jivago ou à l'éprouvette ?

Qui sont nos réducteurs de têtes ? Des cannibales d'Amazonie ? Un carnassier de jungle Amazon ? Les deux, patron. Nous les connaissons par cœur nos déglingueurs, du moins ceux qui causent dans le poste pour leurs maîtres, et ils ont assez péroré.

Une seule solution pour nous : nous réorganiser à l'échelle de l'individu, de la famille, du village ou commune, de la nation, du continent, après nous être désolidarisés de nos massacreurs potentiels (qu'ils aillent au diable au plus vite et au plus court).

Les discours tyranniques ou grossiers à notre égard ont du bon : ça déménage dans la tête des gens, secoués comme des salades. Quoi des cohortes étrangères feraient la loi dans leurs foyers ?!!! s'interrogent-ils, passé l'état de choc. Ils veulent faire de leurs enfants de p'tits bouts masqués, perturbés, piquouzés ; plus tard des p'tites têtes. De leurs parents des gens en mauvaise santé ou même stériles ? Et de la France un corps sans tête ?

Le long fleuve tranquille s'agite. Bientôt la crue ?