Rachida Dati et le Match de Paris

"Sa rage de vaincre marque déjà des points - Ceux qui résistent sont combattus sans pitié. Dati, une guerrière dans un corps d’elfe - Oui elle est prête à porter le fer. Oui, la droite redresse la tête dans la ville de Jacques Chirac - Dorénavant, elle pédale, cogne, hisse, s’épuise sur des machines de musculation, tous les matins, dès 6 heures. Revenant dans la mêlée, elle soigne sa forme - Rachida Dati incarne le totem des années Sarkozy, souvenir fané d’une droite ferme, qui parlait Kärcher et défiait les racailles."

Ceux qui parmi vous ont lu l'introduction de ce texte jusqu'à la fin sont des héros ou soutiennent la tigresse parisienne. Précision importante, comme vous avez pu le constater la première partie de la propagande rachidienne est entre guillemets. L'auteur de l'article n'est donc pas coupable de propagandisme. Ses seuls objectifs étant de vous informer et de dénoncer le "talent" pour le cirage de pompes de certains médias. Vous me direz que vous le saviez déjà ; très bien. Alors, vous avez certainement une idée sur l'identité médiatique de cette publication ?

Très sincèrement, la lecture de ce texte en lien s'impose, vous n'en reviendrez pas. Certains passages où elle évoque son passé difficile et ses "vêtements glanés dans les caisses du Secours catholique, les cahiers maculés de taches, car elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine, la lessive dans la baignoire". Vous arracheront des sanglots longs de Verlaine, voire vous feront imaginer une Rachida en Cosette de Hugo.

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts de la capitale et la maire du 7ème arrondissement de Paris ne manque de plus rien et surtout pas d'argent. Est-ce faux ou méchant, voire jaloux, de dire que l'ex Garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy aime le luxe. Elle ne va tout de même pas acheter ses fringues dans une grande surface pour faire peuple, vous ne la croiriez pas de toute façon.

Seulement voilà, il y a quand même un souci. Le Parquet national financier enquête sur des rémunérations versées par Renault-Nissan BV. Et Rachida Dati est suspectée par une actionnaire d'avoir touché indûment en tant qu'avocate un joli pactole de 900000 euros. Dati a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse et jure qu'elle ne laissera pas "des salopards" instrumentaliser la justice.

Décidément, les Parisiens et les Parisiennes ont beaucoup de chance d'avoir des candidats aux municipales prêts à dépenser des fortunes pour faire des merveilles dans la ville lumière. Certes, l'argent de ne sort pas de leurs poches, mais quand même il faut apprécier l'imagination et quelques propositions chocs des prétendants à la mairie de la plus belle ville du monde. D'abord, Mme Hidalgo qui veut voir des vélos et des arbres partout. La maire de Paris propose "de faire pousser 170000 arbres de plus d'ici à 2026 (Canard enchaîné)". Bientôt, on vendra l'air pur parisien en bouteille en verre.

Et puis, il y a Benjamin Griveaux, un phare de la macronie qui avec ses petites mains veut déplacer la gare de l'Est pierre par pierre, un projet pharaonique de 1,5 milliard pour copier les Américains en créant un nouveau "Central Park". Mais ce n'est pas tout, car chez Griveaux le fric coule à flots. Il propose également de financer à 50 % une porte blindée pour les Parisiens les plus modestes et même et 100000 euros aux moins riches pour acheter leur résidence. Benjamin Griveaux la réincarnation de l'abbé Pierre !

Passons sur le matheux Villani, son araignée et sa "coulée verte", pour revenir sur Rachida l' incontestable star de cet article, qui ne "veux pas que Paris devienne une ville de célibataires riches qui se baladent en trottinettes ». Dati reproche la mauvaise gestion de la ville avec "un budget de 10 milliards d’euros et la dette a été multipliée par six depuis 2001. Paris n’est pas dirigée, n’a pas de cap, pas d’ambition. […] Aujourd’hui, tout n’est que contraintes, problèmes et dégradation » Selon "Les Echos" Dati aurait l'intention de ramener la dette "à zéro sur la mandature".

Finalement, Rachida Dati qui refusait le débat télévisé les 15 et 22 mars prochain a accepté de participer. Eh oui, tout le monde avait mal compris la pensée de Dati, car dit-elle... "S'il y a bien quelqu’un qui ne refuse jamais le débat, c’est bien moi". Madame Dati qui disait craindre la "foire d'empoignes" n'a pas peur des contradictions.