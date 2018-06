Racisme à la Loupe

L'Assemblée Nationale, qui nous représente tous inlassablement avec une rare équité, compétence itou, et pas pour rien, vient de voter le rejet du mot « race » de la Constitution. Laissons donc ce vocable racines à l'air dans la brouette ; et occupons-nous plutôt de son gros rejeton que les députés ne sauraient renier, qu'ils adorent à l'occasion entendre chouiner : le racisme.

C'est un mot bien connu et utilisé, celui-là. Une peste, il paraît, une mauvaise herbe, un genre de tique ou de parasol. Il fait de l'ombre aux tulipes et aux sésames. Il est impératif de l'éradiquer, mais pas tout de suite quand même ; il peut rapporter gros.

Encore faut-il savoir ce qu'il est vraiment, ce bidule-là, tout entaché de moraline. Ne parvenant pas à en trouver une définition véritablement botanique et non polluée, j'ai listé des tas de ses cousins en isme au hasard, pour essayer d'en dégager la sève commune. Et j'ai appliqué leur définition au mystérieux « racisme » à chaque fois, avec le plus grand respect pour son étymologie décriée. Le mot race n'étant pas interdit en général, à cause des chiens et des chevaux, nous serons bien obligés d'en passer par lui.

Voici le résultat :

Occultisme (du latin occultus, « caché, secret ») : ensemble des arts et sciences occultes

touchant aux secrets de la nature.(Wikipedia)

Racisme : ensemble des arts et sciences touchant aux races.

Socialisme : ensemble très divers de courants de pensée et de mouvements politiques, dont le point commun est de rechercher une organisation sociale et économique plus juste. (Wikipedia)

Racisme : ensemble très divers de courants de pensée dont le point commun est de rechercher une organisation concernant les races ou la race.

Alpinisme : pratique sportive d'ascension en haute montagne, qui repose sur différentes techniques de progression.

Racisme : pratique qui repose sur différentes techniques de progression des races.

Albinisme : anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine

Racisme : anomalie qui affecte la race et se caractérise par (… ?)

Populisme : Discours politique favorable aux classes défavorisées, et souvent hostile aux élites.(Wiktionnaire) sans passer par la lutte des classes (ajout du Larousse)

Racisme : Discours politique favorable aux races, sans passer par la lutte des classes

Tropisme : Force irrésistible et inconsciente qui pousse quelqu'un à agir d'une façon déterminée ; comportement réflexe.(CNRTL)

Racisme : Force qui pousse quelqu'un à agir de façon raciale, comportement réflexe

Colorisme : conception artistique fondant l'unité du tableau sur l'harmonie des couleurs. Réf : Titien, Bonnard... (dictionnaire Reverso)

Racisme : conception fondant l'unité sur l'harmonie des races

Christianisme : Religion fondée sur la vie et les enseignements de Jésus-Christ (Dictionnaire Français). Ajout de Wikipedia France : religion abrahamique (!)

Racisme : religion (abrahamique ?) fondée sur la vie et les enseignements de la Race. La Raza existe : c'est une philosophie favorable au métissage universel, et aussi un ensemble de personnes métissées des trois grandes races noire, jaune et blanche, censé vivre uniquement en Amérique Latine.

Complotisme : vision de l'histoire perçue comme le produit de l'action d'un groupe occulte agissant dans l'ombre (Wikipedia).

Racisme : vision de l'Histoire perçue comme le produit de l'action des races.

Élitisme : idéologie qui soutient l'accession au pouvoir de personnes jugées comme les meilleures,

comme supérieures (aux autres...)

Racisme : idéologie qui soutient une ou plusieurs races

Anévrisme : dilatation localisée de la paroi d'une artère aboutissant à la formation d'une poche et à un risque de rupture de cette poche.

Racisme : déformation d'une race, potentiellement dangereuse pour son existence.

Strabisme : Syndrome neurosensoriel complexe [qui] perturbe la correspondance sensorielle et motrice des deux yeux.

Racisme : syndrome complexe qui perturbe la correspondance entre les races

Macronisme : Progressisme ou plus petit Dénominateur Commun du Conformisme Intellectuel. Modernisme (creux) ou Avatar sénile du scientisme et du jeunisme, masque souriant du nihilisme. (l'Express)

Racisme : Sentiment intense de peur et de rejet chez Macron pour la France qu'il trahit et hallucine comme un ramassis de riens, la Nada, une start-up, un comptoir de la mer Rouge, une réserve de serfs, une propriété personnelle à brader, un hôtel de passes.

On le voit, le « racisme » peut être un courant de pensées, une tendance, une idéologie, une déformation, un syndrome, une religion, une pratique, une anomalie, un art, une science, un discours, une vision de l'Histoire... voire une manie (conformisme).

Rien de vraiment clair.

Nous voilà gros-jeans comme devant.

Une chose est sûre : le racisme n'est ni une patate, ni une asperge. Une carotte ? Un navet ?

Les races existent-elles ? Et le sexe des anges ? Et nous, les lépreux de la Macronie, existons-nous ? Et lui, le Macron de la léproserie, existe-t-il ? Et le racisme anti-lèpre alors ?

Conclusion, le racisme, c'est du pipeau. Pour certains, du gros lot. Les passeurs, du rafiot. Le rafiot des zozos. Bien réels les zozos, par contre. A ras-bord, qu'ils sont. Ils ne crècheront pas chez Macron.