Racisme anti-blancs et autres sujets brûlants

Que penser de la responsabilité parentale dans les faits de délinquance commis par les mineurs ? Pourquoi la mère de Nahël n'a-t-elle jamais été mise en cause ? La discrimination positive est-elle une bonne chose ? La neurodiversité est-elle une bonne chose ? Kevin et Matteo ont-ils existé ? Nous n'oublierons jamais tous ces mots mensongers de Darmanin et des autres . Ce livre et cette interview : https://lnkd.in/gV3yhP4b dénoncent tout ça ! Bon visionnage.

La mise en question de l'éducation des parents dans les faits de délinquance des mineurs est essentielle. NON #Nahël n'était pas un "petit ange" M. #Mbappé, et OUI l'on est en droit demander des comptes à ses parents, surtout quand on voit sa mère acclamée par une foule en délire.

Avant de défiler aux côtés d'une certaine #Assa_Traoré pour dénoncer #la police qui tuerait les personnes issues de l'immigration, cette mère aurait pu je pense se demander si elle n'avait pas raté quelque chose dans l'éducation de son fils Nahël.

Je réponds à #Stella_Kamnga dans cette interview au sujet de mon livre : "Ces mots qu'on n'oubliera jamais : https://lnkd.in/gV3yhP4b"



Jamais je n'oublierai que #Gérald_Darmanin a désigné des Kevin et Mattéo comme responsables des émeutes qui ont suivi l'affaire Nahël. Après le stade de France, où là encore il avait désigné les supporters Anglais comme responsables (en affirmant que 40 000 d'entre eux n'avaient pas de billets) pour mieux masquer la réalité du problème posé par une certaine immigration, il y aura désormais Kevin et Mattéo pour duper les plus crédules.

Je n'oublierai jamais non plus les propos plus que limites de l'ancien député #Daniel_Cohn_Bendit défendant la pédophilie à une certaine époque...



A un niveau plus intime, il y a aussi les mots que vous n'oublierez jamais de la part de vos proches : "Il faudrait te greffer un cerveau ma pauvre fille, pourrait dire un parent, marquant à tout jamais la future femme qu'elle deviendra." Et tous les autres mots...

Et vous, quels sont les mots que vous n'oublierez jamais ? https://lnkd.in/gmPyatn (╭ರ_•́)

Jean-Luc ROBERT - Psychologue