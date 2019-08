Racisme : arme de destruction massive

J’ai récemment lu un commentaire intéressant d’un responsable de la sécurité au sujet d’une récente fusillade aux États-Unis, disant que si un tireur « fou » lance une telle attaque, il n’y a aucune chance que les forces de l’ordre puissent être là pour l’arrêter. « La meilleure façon est d’être prêt à vous défendre. »

J’y ai réfléchi encore et encore. Je me demandais, comment pouvez-vous toujours être prêt à vous défendre ? Comment pouvez-vous être en position de légitime défense permanente ? Qu’en est-il des femmes, des enfants et des personnes âgées ? A quoi ressemblerait une confrontation armée entre un terroriste et plusieurs personnes dans un lieu public ?

La vérité, c’est que je n’ai pas trouvé de réponse convaincante. La légitime défense dans ce sens ne serait pas atteinte même si tous les membres de la société prenaient les armes par précaution. L’attaquant est toujours mieux préparé et prêt, se concentrant uniquement sur son but. La probabilité de multiplier les pertes est également élevée en cas de fusillade bilatérale. Il n’y a donc pas d’issue à la menace chronique du racisme que des lois plus strictes. Seules les agents de sécurité et de protection autorisés devraient porter des armes. La culture de haine doit être éradiquée sous toutes ses formes, qu’elle soit à caractère racial, religieux, ethnique ou autre.

La montée du terrorisme et de la violence sur fond de haine et de racisme est devenue l’une des menaces les plus graves du XXIe siècle. Le qualifier d’arme de destruction massive pour les sociétés n’est pas une exagération. Le problème n’est pas seulement les incidents de tir aux États-Unis. Elle s’étend aux attaques répétées contre les réfugiés et les migrants et aux vagues croissantes d’hostilité envers les religions, que ce soit contre l’Islam ou d’autres religions.

Certains peuvent chercher un certain réconfort dans leur conscience en accusant le président Donald Trump d’attiser le racisme, d’attiser la haine et d’encourager les tenants de la suprématie blanche. Certains accusent l’extrême droite dans les pays européens d’inciter contre les étrangers. Mais de telles accusations ne doivent pas les empêcher de voir les facteurs mêmes qui alimentent la haine et le racisme dans notre monde.

S’il est vrai que les idéologies minoritaires et les opinions de certains groupes ethniques dans les sociétés sont parfois politisées. Mais toute la question est plus ancienne et plus complexe que de faire une déclaration ou de déclarer une position politique sur une base ethnique ou raciale.

Pour commencer, n’oublions pas que les politiques des Nations unies dans ce domaine sont faibles. L’ONU célèbre les slogans de tolérance et les rappels annuels des principes inscrits dans sa Charte. Elle a également fait la Déclaration universelle des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Elle a consacré le Prix UNESCO-Madanjeet Singh à la promotion de la tolérance, de la non-violence et d’autres initiatives et politiques visant à instaurer une coexistence humaine mondiale. Mais tout cela ne suffit pas.

D’un autre côté, de grands efforts sont faits au niveau des États. Les Émirats arabes unis, par exemple, font de sérieux efforts pour faire passer le mot sur la fraternité humaine. Le pays s’efforce de construire un terrain d’entente qui garantisse la tolérance et les fondements de la coexistence humaine, d’assurer l’acceptation de l’autre, la liberté de culte, de croyance et de pensée, et de renoncer à l’intolérance, l’extrémisme, le racisme et le fanatisme.

Ce dont notre monde est témoin n’est pas lié à la haine religieuse et au massacre au nom de Dieu. Nous assistons à un terrible recul du racisme d’hier, dont l’humanité a à peine réussi à surmonter les conséquences.

Il ne se passe pas un jour sans que nous entendions parler d’une attaque contre des réfugiés ou des migrants, ou même contre des citoyens minoritaires en Europe et aux États-Unis. Ces attaques menacent toutes les formes de coexistence, de sécurité et de stabilité sociale dans ces pays et dans d’autres sociétés fondées sur la diversité et le pluralisme culturels, ethniques, religieux ou sectaires.

Les tendances racistes en général ne peuvent être stoppées uniquement par l’approche juridique. La loi n’est pas toujours efficace dans la lutte contre l’incitation à la haine et l’incitation au racisme et au sectarisme. Les principes politiques et moraux qui garantissent la stabilité et la sécurité sociales se croisent souvent, surtout lorsque les valeurs nationales sont lancées dans des débats stériles qui provoquent la controverse sur le nationalisme et le patriotisme.

Le racisme, l’extrémisme, le radicalisme et l’incitation sont tous des symptômes de la haine. Ce sont des pratiques qui doivent être couvertes par la définition du terrorisme. Hélas, la controverse internationale en cours sur la définition du terrorisme est l’une des principales raisons de la persistance des crimes racistes et haineux. De nombreuses personnes qualifient encore de terrorisme tout crime commis par des extrémistes qui s’en prennent à l’islam, tandis que d’autres crimes racistes sont qualifiés de crimes haineux.

Nous devons convenir que la source de la haine, ses causes et ses effets sont les mêmes, malgré les nombreuses méthodes, pratiques et slogans utilisés. Tous les crimes haineux portent atteinte à la sécurité, à la stabilité et à la paix communautaire et compromettent les perspectives de coexistence mondiale.

Elles ne se limitent pas aux États et aux sociétés dans lesquels elles se produisent. Une sorte de contagion et de reproduction des idées et des pratiques se produit, d’autant plus avec la mondialisation culturelle et technologique.

Le message à retenir est que chaque action aura une réaction. Les crimes haineux ont tous des causes et des antécédents complexes. Il est habituellement difficile de déterminer si un crime haineux est un crime purement personnel ou plutôt politique. Mais il s’agit certainement d’une question purement politique. L’impact des crimes haineux peut durer et marquer la politique des pays où ils ont eu lieu.