Racisme et racialisme : Pourquoi Zemmour doit gagner le 10 avril

Le 6 avril 2022, dans Les Incorrectibles :

Eric Morillot : Pour vous, Eric Zemmour, être français, c’est quoi ?

Eric Zemmour : Etre français, vous savez…

Eric Morillot : Comment on peut distinguer un bon Français d’un mauvais Français ?

Eric Zemmour : Je ne donne pas des titres. Vous savez, moi je m’en tiens à la fameuse phrase du général De Gaulle qui disait : « Il est bon qu’il y ait des Français bruns, des Français noirs, des Français jaunes, mais ils doivent rester en minorité car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine », la vieille phrase du général De Gaulle qui reste d’actualité. A partir du moment où notre peuple sera à majorité islamique ou africaine, ce ne sera plus la France. Le général De Gaulle le dit très clairement. Et c’est ce qui nous attend.

Eric Zemmour parle ensuite des conditions de l’assimilation et rappelle qu’il a dit lors de son discours de Villepinte : les musulmans qui s’assimilent à la France sont « nos frères ». Il n’en reste pas moins qu’Eric Zemmour a, en citant De Gaulle, adopté des accents racialistes.

Or il est impossible de gagner en France sur une ligne raciste ou racialiste. Tout simplement parce que les Français sont hermétiques au racisme comme au racialisme. L’écrasante majorité des Français pensent que la race n’est pas un facteur déterminant pour ce qui est d’être français ou non. Plus généralement, aux yeux de la grande majorité des Français, la race n’a guère d’importance, et il est suspect voire odieux d’en faire un critère pour juger un homme ou une femme, sous quelque angle que ce soit. C’est là l’une des grandeurs de notre peuple, et de longue date.

Jean-Marie Le Pen, qui passait pour raciste, l’a d’ailleurs payé très cher : en 2002, la seule fois où le peuple français lui a permis de franchir le premier tour de l’élection suprême, face à lui, Jacques Chirac l’a emporté par 82 % des voix. Une victoire écrasante qui permet d’avancer le chiffre minimum d’antiracistes, ou plutôt d’aracistes, c’est-à-dire de Français convaincus de l’absurdité ou de l’ignominie du racisme, à plus des trois quarts de la population.

La plus grande partie de l’outre-mer français, hormis Saint-Pierre-et-Miquelon, n’est pas peuplé d’une majorité de Blancs. Affirmer que les Blancs doivent nécessairement demeurer largement majoritaires pour que la France reste la France, reviendrait à dire que la plupart des provinces ultramarines de la France ne sont pas la France ou pas vraiment la France. Que les Antilles françaises, la Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et tant d’autres îles, ne sont pas vraiment françaises. On voit bien que cette position est intenable. En particulier venant d’un Zemmour qui proclame son attachement passionné à l’outre-mer.

Par ailleurs, alors qu’en l’an 2022, au moins le tiers, et probablement davantage, de la jeunesse française est peu ou prou métissée, il est évidemment complètement hors de propos de défendre une politique dont l’objectif serait que les non-Blancs restent « une petite minorité », selon le mot de De Gaulle (Zemmour omet l’adjectif « petite » de la citation originale (1)), qui est de facto d’ores et déjà dépassée. A moins d’envisager de bien curieuses et inquiétantes mesures, telle que l’expulsion d’au moins une vingtaine de millions de Français dont la majorité sont parfaitement français, il paraît invraisemblable qu’elles puissent être seulement effleurées par Eric Zemmour ou par n’importe quel homme d’Etat un tant soit peu sensé…

Observons par ailleurs que la fameuse formule de De Gaulle, De Gaulle ne l’a jamais prononcée publiquement. Elle a certes fondé sa politique africaine, Algérie comprise, mais elle n’a jamais été assumée politiquement comme telle. Au contraire, pour prendre le pouvoir, De Gaulle a dû se réclamer de l’idée opposée : maintenir l’unité franco-algérienne et, au-delà, franco-africaine, en faisant de tous les anciens indigènes de l’Empire des citoyens français à part entière. Autrement dit, en tenant les promesses égalitaires de la République, le De Gaulle révolutionnaire de 1958 promit d’accomplir la France par-delà des races et les religions. A l’époque, les Français avaient approuvé à 80 % la nouvelle Constitution, qui faisait de tous les Arabo-Berbères d’Algérie des Français, et ouvrait la même porte aux Subsahariens par l’article 76. Mais Charles De Gaulle viola à maint titre ladite Constitution et fit exactement le contraire : il démantela l’ensemble franco-africain, Algérie comprise, dans des conditions d’ailleurs toujours tôt ou tard catastrophiques. Algériens, Subsahariens, Français, nous sommes nombreux à payer encore aujourd’hui un lourd tribut à cette politique démente accomplie au nom d’idées démentes et pour cela tenues secrètes.

En se réclamant publiquement d’une réflexion jamais assumée publiquement par son auteur déjà anachronique en son temps, on pourrait craindre qu’Eric Zemmour ait signé son arrêt de mort électoral. Il semble impossible de gagner sur une telle position, à moins de supposer que les Français aient complètement changé, qu’ils aient rompu avec leur pensée multiséculaire et peut-être même millénaire, héritée des Romains et peut-être même des Gaulois.

Les Français sauront-ils faire la part des choses, et comprendre qu’au delà des mots et des citations dont il a la passion et parfois la manie, Zemmour n’est pas un adepte du racialisme et moins encore du racisme, et qu'il en est même le meilleur antidote ? Il l’a dit et rappelé à Eric Morillot : les Français musulmans qui aiment la France et veulent embrasser ses mœurs, partager son histoire, ses rêves et ses coutumes, sa pensée, sont nos frères. Il tombe sous le sens qu’il en va de même de tous les Français, quelle que soit leur race ou leur religion.

Eric Zemmour avait d’ailleurs dit à la foule, lors de son discours fondateur de Villepinte, le 5 décembre 2021 :

« Je serais aussi raciste. (la foule scande « Ben voyons ! ») Je serais raciste alors que je suis le seul à ne pas confondre la défense des nôtres avec la haine des autres. Le racisme, qu’est-ce que c’est ? C’est s’imaginer que ceux qui sont différents de nous sont inférieurs parce qu’ils sont différents, et que ne pourraient être Français que des descendants en droite ligne de Clovis. Comment pourrais-je penser cela, moi, petit juif berbère venu de l’autre côté de la Méditerranée ? »

Et la foule l’avait acclamé. La foule de Villepinte était, comme Zemmour, avide de fraternité.

Si Zemmour est battu, ce sera une catastrophe.

Car il est le seul de tous les candidats dont la vision, la probité, le désintéressement, la détermination et le patriotisme passionné peuvent sauver la France en perdition, rongée par la corruption politique et l’ubris orwellienne, que guette le destructeur Macron qui compte bien porter l’estocade.

Abreuvés de mensonges, soumis à une intense manipulation médiatique, les Français ont-ils conscience de l’ampleur cyclopéenne des dangers qui menacent de mort le Pays à très court terme ? Ont-ils déjà oublié les cinq années terribles que nous venons de vivre ? Sauront-ils voir Zemmour autrement que comme le monstre qu'on leur décrit jour après jour ?

Notre peuple veut-il vraiment descendre aux enfers ?

Le 10 avril, des millions de Françaises et de Français de toutes les races et de toutes les religions voteront Eric Zemmour, pour l’amour de la Liberté, de la Fraternité, et bien sûr de la France.

_________________________________________________

(1) La citation exacte de De Gaulle est la suivante : « C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. »