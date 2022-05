Radio ondes courtes : une « arme » à longue portée

Un habitant d'Auros (Gironde) d'informer la population russe sur la situation et les événements en Ukraine via Radio for Peace International. Cette station diffuse trois fois par semaine des bulletins d'informations et des reportages réalisés par des journalistes russophones sur la fréquence : 7730 KHz le mercredi de 06h00 à 06h15 UTC - 15770 kHz le samedi de 13h30 à 13h45 UTC et le dimanche de 13h00 à 13h15 UTC. La particularité de cette « station » est de ne pas émettre depuis la France. La bande son est envoyée via Internet à RFPI à Okeechobee (Floride) qui se charge de la diffuser en direction des pays de l'est grâce à son émetteur de 100 kW et à l'absence de monopole.

World Radio Miami International est un radiodiffuseur privé et prestataire pour de nombreuses stations internationales, publiques, privées, pirates, voire clandestines. WRMI diffuse Voice Of America 1930 à 2000 UTC sur 15770 kHz - Radio Liberty en russe 0200 à 0300 et 0400 à 0500 UTC sur 7730 kHz - Radio Ukraine International en ukrainien 0500 à 0600 UTC sur 7730 kHz, et des flashes sur 7730 et 15770 kHz, et sur la Biélorussie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie, etc. Les radio-amateurs constateront que si les fréquences allouées : 6070 - 7730 - 9.395 - 15770 - 21525 kHz (ou 21,525 MHz) affichent le code RMI, la dernière (21525 kHz) est suivie de ROB pour Rohrbachwall en Allemagne...

La station créée en 1927 dans le Massachusetts va diffuser la Voix de l'Amérique dans les années cinquante, faire office de relais pour les GI's à l'étranger, et émettre des émissions en espagnol pendant la crise des missiles (Cuba octobre 1962). La station est transférée en 1976 en Floride, à trois heures de route de Miami, au nord de la rive du lac d'Okeechobee, une région dégagée favorisant les l'émissions en direction de l'Amérique latine et de l'Europe (azimut 44). Radio Miami International installée à Hialeah (banlieue de Miami) a rachèté la station Family Radio à Okeechobee fin 2013 et quitté Hialeah. WRMI c'est quatorze émetteurs et une vingtaine d'antennes pointant dans onze directions.

Étrange qu'aucun parti ou quidam d'une démocratie occidentale n'ait recours à un prestataire privé pour diffuser, essaimer, promouvoir les buts d'une association ou un événement jusqu'à l'autre bout de la planète. Le site Eifeldorf Kall-Kreke, par exemple, propose la retransmission de tout programme sur la bande des 75 à 19 mètres, émetteurs Rhode & Schwarz d'une puissance de 1 kW. Besoin de plus de puissance ? Le centre de Gavar (Arménie) inauguré le 18 octobre 1965 situé sur une péninsule proche du village de Moratus, le long du lac Sévan à 2000 mètres d'altitude, fut le plus grand centre de radiodiffusion sur ondes moyennes et ondes courtes de Radio Moscou (devenue la Voix de la Russie) avant d'être une société de droit privé. Radio Closed Joint-Stock Company n'a cessé de se moderniser (émetteurs de 100, 500 et 1.000 KW et antennes toujours plus performantes) diffuse : La voix démocratique de Birmanie, la BBC, Deutsche Welle, Radio Kurde, La voix de la Mongolie, la voix de la Russie, La voix du Tadjikistan iranien, Trans World Radio, etc. Les curieux désireux de connaître : les stations - les fréquences - les heures de diffusion - les conditions de propagation consulteront le site http://m.short-wave.info/index.php.

Le 24 février 2022 l'organisation ukrainienne des radioamateurs lançait sur onde courte : « Tôt ce matin, la Russie a lancé une guerre contre l'Ukraine. Les installations militaires et aérodromes de certaines villes dont Kiev, ont été bombardés. Aussi l'Ukraine a été attaquée de l'est du territoire de la Russie, du nord du territoire de la Biélorussie, du sud de la Crimée ». Le même jour, un décret interdisait l'exploitation d'émetteurs radioamateurs à usage personnel et collectif (lors du Printemps de Prague en 1968, le PC soviétique avait dissous les organisations des radioamateurs). Certains sont cependant toujours actifs, notamment ceux dans la région du Donbass placée sous statut spécial depuis 2014. L'Ukraine compte environ 15.000 radioamateurs (indicatifs : UR, UZ, EM, EO). Dans les jours qui ont suivi l'opération russe, des Ukrainiens ont intercepté et relayé des communications militaires russes qui tendaient à démontrer l'impréparation de la soldatesque engagée...

Le but des radioamateurs reste l'entraide et l'organisation des secours (catastrophes naturelles, crash, plan SATER, etc.) dépouillé de toute considération politique ; film fétiche « Si tous les gars du monde ». Le 17 mars 2022 la Conférence européenne des postes et télécommunications a cependant annoncé la suspension indéfinie de la Russie (indicatifs radioamateurs : UA, UI, RA, RZ) et de la Biélorussie, diverses organisations de radio-amateurs ont émis des recommandations en cas d'interceptions d'émissions en provenance d'Ukraine afin d'en protéger l'opérateur. La Russie a de son côté suspendu Facebook, Twitter et les sites Web de la BBC, Radio Liberty (ancienne Radio Free Europe) et de Voice of America. La BBC qui avait interrompu son service sur ondes courtes en 2008 l'a réactivé (15735 kHz de 18 h à 20 h et 5875 kHz de 00 h à 14 h, heure locale) et propose un site TOR à l'adresse :

https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion.

Elon Musk a fait don de kits radiosatelittaires Starlink (2.000 satellites) d'une valeur unitaire de 500 euros permettant d'établir une liason dans les zones privées d'Internet, et l'activation de l'itinérance assure la liaison à bord d'un mobile. Le propriétaire de SpaceX, de mettre en garde : « Avertissement important : Starlink est le seul système de communication non russe qui fonctionne encore dans certaines parties de l'Ukraine, la probabilité d'être pris pour cible est donc élevée. Veuillez l'utiliser avec prudence, n'allumer Starlink qu'en cas de besoin et de placer l'antenne le plus loin possible des personnes et d'installer un camouflage léger sur l'antenne pour éviter toute détection visuelle ». L'équipement qui inclut une antenne parabolique peut faire office de balise pour diriger une frappe aérienne. John Scott-Railton, chercheur à l'Université de Toronto a rappelé : « La Russie a des décennies d'expérience dans l'attaque de personnes en ciblant leurs communications par satellite » faisant allusion à l'assassinat du président tchétchène Dzhokhar Dudayev en 1996 tué par une frappe aérienne après la localisation de son téléphone satellitaire (délai une dizaine de minutes). De préciser qu'un quelconque chiffrement ou VPN ne protège pas contre la radiogoniométrie (détection de l’azimut d'un émetteur radio).

Certains pensaient les ondes courtes moribondes et d'évoquer : un son laissant parfois à désirer (tout le charme des HF), le fading (évanouissement) et de faire remarquer que la plupart des postes proposés à la vente ne captent pas les ondes courtes. Toujours à la pointe de la technologie, les geeks se sont tournés vers la FM, la stéréo, Internet, Digital Radio Mondial (diffusion numérique), Digital Audio Broadcasting, Web radios (streeming), le podcasting, etc. C'était oublier que les OC sont capables de parcourir des distances considérables sans lien matériel (backbones) et que de nombreux postes transistorisés captant ces ondes sont en circulation en Europe centrale, en Asie et en Afrique.

On distingue les Broadcast listeners à l'écoute des stations de radiodiffusion sur les bandes : 120 m, 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19, 18, 16, 13 et 11 mètres , les Short Wave listeners qui suivent les radioamateurs, bandes : 160 m, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 et 10 mètres ; les curieux qui eux préfèrent intercepter les réseaux professionnels (réseaux circulaires), services d'urgence, militaires, services officiels, et/ou des modulations particulières : CW, RTTY, FSK, AMTOR, SSTV, météo, satellite, Navtex (518 kHz), etc. L'auditeur doit rester circonspect, car l'impact de la radio est loin d'être neutre : liens avec les pays étrangers - l'alerter les opinions - inciter à la désobéissance ou à la résistance - informer - désinformer - action psychologique - propagande - intoxication le guettent. « La propagande est l’ensemble des méthodes utilisées par un groupe organisé en vue de faire participer activement ou passivement à son action, une masse d’individus psychologiquement unifiés par des manipulations psychologiques et encadrés dans une organisation » (Jacques Ellul 1962).

Dans la soirée du 30 octobre 1938 CBS diffuse une émission consacrée à la musique interrompue soudainement pour un flash spécial. Un reporter décrit une « soucoupe » qui vient de se poser dans une ferme du New Jersey ! Le programme reprend, nouvelle interruption, un humanoïde sort de l’appareil et attaque les policiers présents ! La musique revient, nouvelle interruption, un reporter décrit de la terrasse du bulding de CBS à New-York, le quartier envahi par les extraterrestres et une fumée noire qui l'enveloppe, on l’entend tousser puis plus aucune voix. L'auditeur n'entend que les bruits de la ville attaquée. Le lendemain, l'événement fait la une du New-York Times : « des auditeurs en panique, beaucoup ont fui leur maison pour échapper aux raids de gaz venu de Mars, peur à travers la nation, vague d’hystérie de masse ». Le canular d'Orson Welles qui s'est inspiré de « La Guerre des Mondes » va permettre d'expliciter le danger que peut représenter ce média de masse.

Pendant la « drôle de guerre » on compte 5 millions de postes dans les foyers français et 20 millions d'auditeurs. Le prix d'un récepteur, 300 fr, équivaut à une semaine de travail d'un ouvrier, et il faut compter 900 Fr pour un poste moyen de gamme. Tout possesseur d'un poste de TSF doit s’acquitter d'une taxe (fichage). Le 31 août 1939 des Allemands portant l'uniforme polonais s'emparent de la station de radiodiffusion Gleiwitz en Haute-Silésie. La radiodiffusion va servir à la désinformation et au homing pour guider les bombardiers allemands. A partir du mois de décembre des émetteurs clandestins allemands vont se faire passer pour des stations communistes. L'auditeur peut y entendre : « Hitler n'osera pas toucher à une France communiste qui est sûre de l'appui de ses frères d'Union soviétique ». Radio Humanité et la Voix de la Paix incitent la population des régions du Nord et de l'Est à s’enfuir sur les routes afin d'entraver le mouvement des troupes franco-britanniques. Onze millions de Français sont sur les routes rejoints par des Belges et des Hollandais fuyant la horde boche. Quand l'envahisseur-occupant entre dans Paris déclarée ville ouverte, la capitale est vidée de sa population, seul un sixième est restée !

Le 18 juin 1940 la BBC diffuse : « La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Le 25 décembre Estienne d'Orves établit la première liaison (officielle) entre la France et Londres. Une centaine d'opérateurs vont se partager le même indicatif, lancer l'appel sur une fréquence, d'émettre sur une autre et en changer en cours d'émission (entre 3 et 13 Mc/s, à l'époque on parle de cycles), la durée d'émission est limitée à dix minutes. Les agents radiotélégraphistes expédient leurs messages chiffrés (double transposition, One pad time) et une puissance antenne de 20 Watts suffit pour atteindre Londres ou Alger (1943). Cinquante-trois centres de transmission de la section « F » du SOE seront actives sur le territoire. Au cours du seul mois de juin 44, les radios ont émis plus de trois mille messages (renseignement et action) ! Les Allemands détruissent de nombreuses stations de radiodiffusion avant de se « replier ». Au mois de mars 1945 une ordonnance annule toutes les concessions accordées aux stations privées, la radiodiffusion devient un monopole d’État. La France est alors au 20° rang des pays par nombre de postes détenus avec 6,5 millions de postes pour 40 millions d'habitants.

Année 1953, la chanson « quand un soldat s'en va en guerre » de Françis Lemarque (qui fut résistant) est interdite à l'antenne, l'année suivante c'est « Le déserteur » de Boris Vian qui est interdit. Tout soldat surpris à la fredonner encourt quatre semaines de gnouf. Le 1 novembre « la Voix des Arabes du Caire » diffuse : « Aujourd'hui, l'Algérie a commencé à se battre pour la liberté et l'Islam ». Des milliers de récepteurs sont écoulés en quelques semaines. Le 18 octobre 1955 l'importation de récepteurs en l'Algérie est suspendue. En 1956 le président Nasser prononce une allocution publique retransmise en direct par la radio et au cours de laquelle il répète six fois un même mot. Il s’agit d’un message codé destiné aux équipes devant s’emparer des postes de contrôle du canal de Suez ! En octobre 1956 le FLN dispose de « La Voix de l'Algérie Libre et Combattante » basée au Caire et à laquelle participe Franz Fanon (1925-1961), le chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida.

Dans la soirée du 13 mai 1958 les auditeurs de Radio-Alger (intégrée à Radio Télévision Française) peuvent entendre trois brèves et de deux longues « Al . gé . rie fran . çaise ». Une poignée de gaullistes (Comité de salut public) s'est emparé de la station. Les marches militaires ponctuent des messages personnels : « La bouteille de muscadet est bien arrivée, nous la boirons dans vingt-quatre heures », des appels corporatistes (postiers, instituteurs, cheminots, etc.) invitent au soulèvement. Le 22 avril 1961 des ultras s'emparent de Radio-Alger rebaptisé « Radio France, la Voix de l'Algérie Française », ils exigent la démission du général de Gaulle et demandent aux soldats de désobéir au gouvernement !

Le 23 avril trois explosions ébranlent les gares de Lyon, d'Austerlitz et d'Orly. A 20 heures le général de Gaulle s'exprime sur Radio Luxembourg, Europe 1, Radio Monte-Carlo et à la télévision : « Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie. Ce pouvoir a une apparence : un quarteron de généraux en retraite. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens -je dis : tous les moyens- soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là, en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres ». La tentative de coup d’État a échoué.

Les années soixante voient la multiplication des stations « pirates » : Radio Mercur, Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Mi Amigo, etc., mouillées dans les eaux internationales, la plupart en mer du Nord. La « Deux » est inaugurée en 1964, la « boîte à image » va conquérir un public toujours plus large. Au mois de mai 1968 Radio-Luxembourg est surnommée Radio émeutes et Europe 1 Radio barricades, l'année suivante l'Office de la radiotélévision française passe sous la tutelle du Premier ministre ! L'opération Jéricho orchestrée au mois de juin 68 par un comité de journalistes : « l'ORTF doit être au service des 30 millions de téléspectateurs et d'auditeurs et non pas d'une propagande partisane » a échouée.