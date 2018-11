Raisonnons au-delà des apparences

Il est à craindre que déçus du Macronisme, les abstentionnistes des dernières présidentielles cherchent une vengeance à l’encontre de mercenaires en laissant les vrais responsables agir dans l’ombre. Faire payer à Macron et sa clique de la REM est une bonne chose, mais insuffisante car derrière ces politicards carriéristes , il existe une coalition de patrons, de multinationales, de banques et tout un réseau de spéculateurs et de fraudeurs, qui s’opposent au changement de système et de société. Ces filous de la Vème république n’hésiteront pas à sacrifier leurs marionnettes désavouées par le peuple pour en proposer de nouvelles.

Chaque fois que le peuple grogne, ces apparatchiks du pouvoir capitaliste sacrifient leurs valets pour en mettre de nouveaux à leur place et donner ainsi l’illusion du changement. Déjà, ils réfléchissent à un plan pour remplacer l’équipe Macron. De toute évidence l’actuel Président et son Gouvernement sont arrivés à bout de souffle. Après avoir rempli leurs missions principalement en matière de taxes, de lois anti sociales, massacre de la fonction publique et aggravé la pauvreté, sacrifié les caisses de l’Etat pour enrichir l’Europe, les entreprises multinationales et les banques, il leur faut trouver un subterfuge pour tromper l’électorat avant les futures élections.

C’est ainsi que le Capitalisme se perpétue, à leurs yeux l’important c’est comment garder cette main d’œuvre soumise aux ordres, pressurisée et ponctionnée à souhait. Ces êtres dénués d’humanisme ne raisonnent qu’en matière de pouvoir car le pouvoir est synonyme de fric. Rappelons-nous comment après les grèves de 1968 ils ont gardé le pouvoir ?? Le peuple manipulé par la grande pesse du Capital s’en est pris à De Gaulle, ce dernier après les négociations de Grenelle décidait d’octroyer une participation sur les bénéfices de l’entreprise aux travailleurs et la formation continue à l’entreprise, en plus les travailleurs ont obtenu une augmentation substantielle de leur salaire. Pour le sanctionner le Capital n’a pas hésité à virer De Gaule pour faire élire Pompidou représentant des banques Rothschild comme Président.

Les années qui suivirent ont été une descente vers l’austérité, la récession et la méprise du peuple jusqu’à maintenant. 50 ans de manipulations de trahisons, de promesses sans lendemain et cela quelque soit les gouvernements qui se sont succédés tous sans exception qu’ils soient de droite ou de la gauche réformiste. Comment peut-on manipuler à tel point le peuple ?? Parce que les vrais responsables se cachent derrière des hommes de paille chargés des sales besognes, derrière une presse aux ordres qui manipule l’information pratiquant un lavage de cerveaux des auditeurs. Le Capital recrute à grand coup de millions d’€ des politicards qui se laissent acheter pour s’assurer une carrière juteuse. Un politicien digne de ce nom se bat pour des idéo humains, pour l’intégrité d’un pays et non pour de vils intérêts personnels. Si l’on veut que cela change une bonne fois pour toute alors révoltons-nous mais de grâce ne remettons pas en place ceux qui agissent en sous mains pour le Capital et mettons fin aux privilèges exorbitants que cette caste de milliardaires possèdent.

11/01/2018