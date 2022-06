« Rallye des vins » Rallye des cons !

Salut frida ,

c’ est comme la gaypride quelque cretin allumé exige de passer en ville et d’ emmerder les gens pour qu’ on les remarque ...pas question d’ accepter d’ etre delocaliser .... il faut briller dans les centre urbain et s’ imposer aux spectateur .

Plaisir egoiste malsain , car si on voulais vraiment faire du sport , et prendre des risque parmis l’ elite des pilote , c’ est dans des colle de montagne reculé que l’ on ferais ce genre de connerie , sur des circuit ou les route sont en double et ou on ne generais pas les gens .

Enfin , la course serais libre que tout les amateur de bagnole puisse participer au lieu de faire des rodeo et des soirre tunning devant carrefour et d’ emmerder aleur tour les riverain ...

la ce genre de rallye ( dont monaco pour ne citer que lui ), reserver a des elites est une connerie monstre ...