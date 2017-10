Ramadan - Encore un complot des sionistes ?

Tariq Ramadan est rattrapé par deux affaires d'agression sexuelle suspectées (Voir ici et là). Tant qu'il n'a pas été condamné par la justice il est présumé innocent. Ce ne sont pas tellement ces deux « affaires » le plus instructif dans cette histoire, ni le plus effarant mais les réactions qu'elle suscitent parmi de nombreux musulmans internautes sous couvert d'anonymat, des réactions montrant une haine judéophobe abjecte de la part de trop de croyants qui bizarrement surprennent les journalistes du « Monde » (voir à ce lien), entre autres journaux appréciés des bourgeois pédagogues, alors que tout cela est bien connu depuis longtemps déjà. Ce n'est en rien une découverte, hélas, le cancer métastase depuis longtemps ;.

Je m'étonne toujours que des français de droite ou de gauche s'en étonnent, écoutent-ils leurs concitoyens de troisième ou quatrième génération ? Ont-ils essayé un jour de passer « Rabbi Jacob » à des gosses de « cités » ? (voir à ce lien ce témoignage) Ont-ils échangé un jour avec des émules du Coran sur la question d'Israël ?

Les moins téméraires dans les réactions violentes envers les deux plaignantes évoquent dans leur grande majorité un « complot sioniste », que ce soit sur « Oumma.com » ou facebook et autre réseau dit social. La plupart pensent que « sioniste » n'est pas puni par la loi et donc ont cru trouver la parade ultime pour ne pas être condamnées, ils sont « antisionistes » alors que d'abord antisémites. La parole se libérant également chez les salopards, de plus en plus n'en peuvent mais de cracher sur le lobby juif à l’œuvre dans notre pays.

Et qui aurait soudoyé les deux femmes ayant déposé plainte. En voilà du respect envers la gente féminine. Je m'étonne grandement, en partant du principe que la création d'Allah est parfaite par définition puisque en tant que Dieu il est parfait, que les créatures divines que sont les femmes soient autant méprisées, c'est donc que Allah a commis des malfaçons ? L'attitude envers les femmes est donc en conséquence logique un blasphème atroce...

Dans les commentaires soutenant Ramadan, c'est un déferlement de « docteur » (en théologie) envers Ramadan, c'est un maître, c'est un héros pour la plupart des musulmans qui voyaient l'humiliation ressentie envers l'Occident un temps vengée avec ce « penseur » très médiatisé parlant à égalité avec les intellectuels occidentaux. Car cette variable est extrêmement importante et elle est hélas sans cesse négligée par les exégètes officiels de la politique française. La plupart des rapports entre musulmans et occidentaux sont vécus comme humiliants pour les musulmans, et ce même depuis la décolonisation.

Je rappelle que simplement accepter la discussion et l'échange avec une personne qui ne voit pas de problèmes avec la lapidation pose question, c'est déjà accepter sa rhétorique. Tariq Ramadan admettait malgré tout la possibilité d'un moratoire sur le sujet ce qui ne voulait absolument pas dire qu'il la rejette (voir à ce lien). Son frère Hani est encore plus clair sur la question des femmes, il compare celles sans voiles à une pièce de deux euros que l'on se passe de mains en mains (voir ici)...

Pour une certaine gauche les palestiniens en particulier et les musulmans en général sont devenus le nouveau prolétariat à défendre puisqu'il n'y aurait plus à entendre cette frange des marxistes et libertaires plus d'occidentaux issus du prolétariat, plus de pauvres ni de précaires de type caucasien. En découle leur tolérance insupportable pour des propos qu'un membre du service d'ordre de Marine le Pen n'oserait jamais prononcer. Sur le plan de la judéophobie certains musulmans n'ont rien à envier à certains factieux.

Et pourtant, pourtant, cette gauche tolère tout à commencer par l’innommable...

Je ne prétends pas bien entendu que tous ne sont pas sincères dans leur antisionisme, dans leur désir de réellement défendre les palestiniens, mais ayant constaté sur place les ravages de leurs actions et paroles j'ai parfois des doutes..

Quand je lis ces réactions dont il est question plus haut j'ai envie de dire, « ça y est vous avez compris ? ». Et il me semble que plutôt que de ressasser sans cesse les saloperies des français pendant la guerre envers les juifs il serait temps de s'intéresser à cette judéophobie montante, bien réelle, et d'y trouver des remèdes équitables pour tous.

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury – Grandgil

