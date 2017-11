Ramadan pour Ramadan chez Bourdin

7 novembre 2017, entre 9 et 10 heures du matin. Sur RMC, Jean-Jacques Bourdin demande aux auditeurs si un dessinateur de presse peut tout se permettre.

La question se place dans le cadre de la dernière couverture de Charlie Hebdo ( N° 1319 du 1er novembre 2017 ) montrant un Tariq Ramadan doté d’un braquemart de plus de 150 cm. La légende de cette caricature nous dit : « La défense de Tariq Ramadan : je suis le sixième pilier de l’islam ».

Kak, le dessinateur du quotidien l’Opinion ouvre le débat. Il déclare notamment « L’humour c’est l’opposé du fanatisme ». On peut également comprendre que l’honnêteté intellectuelle et l’humour vont très bien ensemble.

SAID de MARSEILLE

Pour un auditeur de Marseille, Saïd, homme plutôt pondéré, la légende est plus révoltante que le dessin lui-même car elle pointe une communauté du doigt. Il déclare que « Ils (Charlie Hebdo ) n’ont pas tiré la leçon de ce qui s’est passé ». On pourrait répondre à Saïd que ce sont les stratèges terroristes qui auraient dû tirer une leçon des manifestations immenses (marches républicaines) qui s’ensuivirent les 10 et 11 janvier 2015. Il ajoute « Dans le monde entier, ça n’existe pas tout ça ». Il a raison : la France est ou fut unique en son genre dans le champ de la liberté. En disent quelque chose mille évènements, poèmes, bouquins, films et chansons comme Paris en colère ou Ma liberté de penser dont Mireille Mathieu et Florent Pagny restent respectivement les plus célèbres interprètes. Estiment-ils, ces stratèges, que tout cela n’est plus qu’une baudruche historique en voie de se dégonfler sous les coups de canif répétés des islamo-gauchistes et autres Médiapart. Jetant leurs dés sur la carte de l’Europe, se sont-ils souvenus du soutien de notre extrême-gauche et d’une partie de notre gauche à des régimes totalitaires sanguinaires pour en conclure que le germe est installé indéfiniment dans un fruit prêt à tomber ? Plus malins que nos technocrates, ils ont retenu que bon nombre des intellos français n’ont jamais admis que les pays de l’Est pussent renâcler à jouer le jeu des soviétiques. Contrairement à nos diplomates, Daech comprend qu’il ne faut pas aller chatouiller des pays comme la Pologne ou la Hongrie qui, eux, ont su tirer quelques leçons de l’Histoire. Dans la foule consensuelle de nos bobos rôdent des fantômes revanchards de Sartre...

JEAN-JACQUES BOURDIN

Selon Jean-Jacques Bourdin certains pensent que le djihad pourrait être le sixième pilier de l’islam. Mais le Jean-Jacques est malin et sait ménager la chèvre et le chou : quelques minutes après ces paroles audacieuses dans la bouche d’un journalisme français de 2017, il se dédouane en critiquant le fait qu’on n’emploie de mot « terrorisme » que pour les actes commis au nom de l’islam et que ce qui s’est passé aux USA relève aussi du terrorisme. Il a tort car le terrorisme vise spécifiquement des fins politiques ce qui n’est généralement pas le cas des massacres commis par des psychopathes. L’un n’empêche pas l’autre et, si les tristes résultats peuvent être les mêmes, ils sont de nature essentiellement différente. Mais notre journaliste madré sait très bien, par expérience, que son indignation va passer comme une lettre à la poste et produire l’effet habilement recherché.

ABDEL et KAMEL

Un autre auditeur, Abdel de Nanterre, se félicite de l’observation de JJ Bourdin sur le terrorisme. Il estime qu’il existe deux poids deux mesures en France. Il en veut pour preuve une caricature d’Emmanuel Macron, nez crochu et haut de forme, qui avait choqué beaucoup de monde car jugée antisémite, il y a quelques mois. Il mentionne également le sort, injuste selon lui, fait à Dieudonné. Abdel en conclut que Charlie Hebdo sont des lâches qui n’osent pas s’attaquer à la communauté juive.

Kamel intervient alors. Il se sent Français à l’égal des résistants . Pour lui, il faut défendre la liberté.

SAID d'AIX en PROVENCE

Un second Saïd d’Aix en Provence prend la parole. Ce Kabyle, de culture mais pas de confession musulmane, est arrivé en France en 2003. Il se trouve très content de la démocratie. Il rappelle que Tariq Ramadan a décidé de vivre en Europe, qu’il n’a choisi ni l’Arabie ni l’Irak ou l’Egypte. Pour l’Aixois, Charlie Hebdo ont le droit de faire les dessins qu’ils veulent. Il s’inquiète des islamistes rampants qui sont en train de gagner l’Europe. Il cite l’exemple d’un caricaturiste tabassé en Algérie pour avoir ouvert un café littéraire (1).

CONCLUSION

Finalement, à la question posée, les auditeurs répondent « oui » à 70%. Jean-Jacques Bourdin a fait remarquer que cette liberté doit s’exercer dans les limites de la loi. Oui mais quelle loi ? Ne voit-on pas poindre les signes annonciateurs d’une loi inspirée d’un politiquement correct implacable ? Il est réconfortant d’entendre des gens comme Kamel et Saïd qui sont venus en France pour jouer sincèrement le jeu de notre démocratie. Tant que des gens comme eux ne seront pas en majorité au sein des citoyens français de culture ou de confession musulmane, il sera fou d’accepter aveuglément une immigration tous azimuts. Il ne semble pas que le discours de notre Président à Abu Dhabi montre une connaissance profonde des difficultés auxquelles la France va devoir faire face dans les années qui viennent.

Puissent Saïd le Marseillais, Abdel et Kamel réfléchir encore. Puissent Kamel et Saïd résister toujours !