Alors que la deuxième vague frappe de plein fouet toute l'Europe (et non seulement la France), voici une preuve de plus que Didier Raoult, outre ses revirements incessants et sa détestable morgue, s'est trompé une fois encore dans ses prévisions. Et ce n'est pas nouveau. En 2010 il s'était déjà planté pour le H1N1. Voici un livre qui vient de sortir et qui démontre et démonte l'imposture que sont Didier Raoult et son traitement : RAOULT : FIN DE PARTIE HYDROXYCHLOROQUINE du mensonge scientifique à la vérité populiste

Nous allons commencer par la conclusion de ce livre. La conclusion est simple, cette histoire est tout simplement effrayante. Elle est effrayante car un homme, qui a eu quelques réussites dans le passé, mais qui a perdu ses labels INSERM et CNRS pour travaux très insuffisants, allant jusqu'à la fraude (par exemple lors du contrôle de son unité les pairs qui l'ont analysée, n'ont trouvé que 4 articles sur plus de 1.000 ont un valeur scientifique), qui a été interdit de publication dans 12 prestigieuses revues internationales pour raison de fraudes, a réussi à partir d'une communication fondée sur l'irrationnel et l'émotion, s'étant créé le personnage du rebelle qui a raison contre tous car justement il est rebelle, la province contre Paris, à faire passer des études biaisées et frauduleuses pour une vérité, qui n'est qu'une vérité populiste. Il a réussi à ce que les sondages remplacent la science. Il a été bien aidé en cela par des élus dont l'objectif premier n'est que la lutte, non contre la maladie, mais contre le pouvoir.

Didier Raoult a été très malin en détournant les faits. Il faut savoir que son protocole - déjà au départ - est totalement différent de ce qui a été l'origine de son traitement. Au départ c'est de la chloroquine, utilisée en 2 fois 500 mg et pour toutes les phases de la maladie. Didier Raoult l'a transformée en Hydroxychloroquine, 600 mg seulement en phase intiale. De plus ce ne sont pas des études, mais deux textes sans données dont l'un est l'émanation du pouvoir chinois. Il a surtout était très malin en créant des grilles de lecture totalement faussées faisant apparaître son traitement comme miraculeux et le faisant apparaître, lui, comme un saint pourfendeur des assassins de médecins que sont les autres.

Tout est mensonge.

L'hydroxychloroquine est tout sauf anodine. Il suffit de lire les effets secondaires habituels sur la notice pharmaceutique. L'auteur vous encourage à aller les lire. On l'utilise pour se suicider. Les doses dans la lutte contre cette maladie sont proches des doses toxiques, ce qui n'a rien à voir avec celles utilisées pour lutter par exemple contre le lupus. Sa présence dans le corps est entre 30 et 60 jours. Les effets secondaires cardiaques, rénaux, hépatiques, ophtalmiques sont nombreux et forts. Déjà en février la Corée du sud émettait des réserves et demandait de la prudence. Ce médicament est si toxique, à marge d'utilisation étroite, qu'elle a été retirée de la libre vente.

L'hydroxychloroquine n'est ni universelle ni bon marché. Ce mensonge-là est un des plus forts. Avant d'administrer ce médicament il faut faire des analyses et des électrocardiogrammes. Pendant le traitement il faut un suivi poussé en cardiologie et en ophtalmologie. Ceci veut dire que si la molécule est peu chère tout ce qui l'entoure renchérit considérablement son prix non seulement pour les traités, mais également pour les non traités puisqu'avant de l'administrer il faut faire des analyses poussées. Il est donc coûteux si on l'utilise et coûteux avant son utilisation pour choisir les seuls patients qui pourront en bénéficier.

Il faut savoir que l'unité de Didier Raoult est aussi financée par les laboratoires et notamment SANOFI (fabricants du Plaquenil) et Mérieux qui vend des tests diagnostics pour le COVID, tests largement utilisés par Didier raoult.

Diodier Raoult est tout sauf hors système. Il est au centre du système. Son unité a été financée par l'Europe, la Région, l'Etat, le centre de transfusion du sang, les hôpitaux, les universités, l'armée, des entreprises pharmaceutiques. Et sont membres de son conseil d'administration Douste-Blazy et Muselier, deux de ses plus fervents défenseurs.

Dès sa première étude les scientifiques sérieux ont remis en cause les résultats. En effet que vaut une étude où sur 26 patients inclus, on en retire 4 (qui ont reçu le traitement) dont un, considéré comme guéri virologiquement, meurt, deux vont en soins intensifs ? Qui peut accepter que les cas graves soient retirées de l'étude, pour ceux qui ont pris le traitement ? Qui peut accepter que dans le groupe témoin les tests qui n'ont pas été faits sont considérés d'office comme positifs, et dans le groupe du traitement Raoult, d'office comme négatifs ? Tout est biaisé dans cette première étude. Dans les autres études les biais sont aussi nombreux : âge moyen bien plus bas que les comparatifs, niveau d'infection très bas, patients peu malades ou asymptômatiques etc.

Didier Raoult a menti mais aussi a insulté ses confrères. Il a usé d'un comparatif totalement biaisé avec Paris. Or aujourd'hui les faits le rattrapent. Dessous, vous aurez les courbes comparatives entre Paris et Marseille. Raoult s'est servi des résultats du début d'épidémie pour comparer Marseille à Paris (en plus avec des chiffres de pic d'épidémie, chiffre rectifiés ensuite). Les situations de contaminations n'étaient absolument pas les mêmes. Peu importe pour lui c'était un moyen de fausse évidence pour comparer. Depuis début octobre, Marseille est dans un des départements les pires de France. Déjà en mai il n'était que le 30è département c'est-à-dire qu'il y en avait 70 meilleurs que le sien, mais depuis fin octobre son département est remonté à la 24è place. Il n'y a aucune contestation possible. Actuellement il y a plus d'hospitalisations, plus d'entrées en réanimation, plus de morts par habitant à Marseille qu'à Paris. Beaucoup plus. Raoult s'est donc servi d'une situation temporaire et sa comparaison favorable ne tenait que par une fausse évidence. Aujourd'hui alors que les contaminations sont équivalentes entre les deux villes, Marseille fait pire que Paris.

Ce qui aurait dû clore la discussion c'est l'avertissement de SANOFI qui est fourni avec le Plaquenil. Cet avertissement est sans ambiguïté, cet avertissement est donné par le fabricant-même de l'hydroxychloroquine. Cet avertissement indique que cette molécule n'est pas faite pour traiter le COVID, pire qu'il y a des effets secondaires cumulatifs avec l'azithromycine, effets cardiaques dévastateurs. Les études sur des dizaines de milliers de cas montrent une sur-mortalité entre 7 et 17 % à cause de ce traitement. Les pays qui, comme le Chili, ont été mis en avant par les soutiens de Raoult, parce qu'ils utilisaient ce traitement, avaient en début de pandémie peu de morts. La conclusion paraissait évidente. Aujourd'hui, le temps que l'épidémie se développe chez eux, le nombre de morts par habitants par exemple pour le Chili est 30 % supérieur à celui de la France.

Dès le printemps des études avec toutes les doses, toutes les combinaisons, toutes les phases de la maladie (prophylaxie, début, pic et fin) ont démontré la totale inefficacité du traitement. In vitro les premières études étaient faites sur des cellules rénales. Or c'est sur des cellules pulmonaires qu'il fallait le faire. Quand ce fut fait : aucun effet in vitro. De longues dates, et tous les virologues le savent, cette molécule a été étudiée in vitro pour, par exemple, le Chikungunya. Non seulement cette molécule était inefficace in vivo, mais pire était dangereuse.

Une étude en France sur plusieurs centaines de milliers de patients utilisant l'hydroxychloroquine en traitement de fond a démontré que non seulement ces patients n'étaient pas moins infectés, moins sensibles à la maladie, mais qu'en plus les taux d'effets secondaires et de mortalité avec la maladie étaient supérieurs à la moyenne.

Les rares études qui veulent prouver l'efficacité de ce traitement sont toutes biaisées. Pourquoi ? Tout simplement pour deux raisons que tout le monde comprend :

1- on exclut toute personne qui présente des problèmes cardiaques, or ces personnes représentent 30 % de la mortalité

2- l'âge moyen est toujours, toujours inférieur à l'âge moyen comparatif. Or on sait que 90 % des morts ont plus de 65 ans. Si vous baissez l'âge moyen vous baissez mathématiquement la moralité et de façon très importante.

Ce livre contient deux parties distinctes liées l'une à l'autre.

La première démonte toute la mécanique de haute précision qui a créé le personnage de Didier Raoult et démonte la légende qui l'entoure. Il n'est absolument pas adulé dans le monde scientifique. Il n'est pas un rebelle. Il enfonce des portes ouvertes, est tout sauf un humaniste (il suffit de se souvenir de son mépris pour les morts en Chine et les morts à venir à cause du COVID (si cette épidémie m'en tue dix mille en France …)

La seconde démontre toute la fraude des trois études de Raoult, prouve la totale inefficacité de l'hydroxychloroquine et sa toxicité. Il ne faut pas croire que les études sont peu nombreuses qui le prouvent. Celles qui sont peu nombreuses ce sont les études biaisées qui veulent démontrer son efficacité. A peine un dizaine d'un côté contre 90 de l'autres dont 29 ont été compilées, analysées avec des conclusions sans contestation.

Raoult c'est le triomphe de l'émotion irraisonnée à partir d'études bidonnées et d'une image erronée d'un faux rebelle contre la science et la rationalité. Ce qui est effrayant c'est l'argent, le temps, la mobilisation perdus au détriment de ce qui sauve. Alors que Didier Raoult faisait croire - et c'est particulièrement honteux - que lui seul soignait avec un traitement qui ne sauvait que des personnes qui auraient guéri tout seules (85 %), les autres médecins ont fait des progrès, eux, considérables. Entre le début de la maladie et maintenant 60 % de personnes en moins passent en réanimation, et en réanimation 50 % de personnes en moins meurent. Ceci veut dire, que contrairement à Raoult qui ne sauve personne, les médecins français, et dans le monde, sont arrivés à ce que lorsque 100 personnes mouraient en début d'épidémie, il n'y en plus que 30 maintenant.

RAOULT : fin de partie

HYDROXYCHLOROQUINE Du mensonge scientifique à la vérité populiste

Inconnu Soldat, novembre 2020, éditions des Sans-voix (Papier 15,30 €, électronique 6,99 €)

ISBN : 979-8-55-930223-2

https://www.amazon.fr/dp/B08MSLXH8K

https://www.kobo.com/fr/en/ebook/raoult-fin-de-partie

http://books.apple.com/us/book/id1538991873

Ce livre démontre la double imposture du personnage de Didier Raoult et de son traitement. On découvre comment le personnage de Didier Raoult s'est forgé, comment toute une technique de communication s'est mise en place, comment la réalité scientifique a été bafouée, la vérité, la science, la raison ont été explosées au profit d'un populisme scientifique de la pire espèce. Comment les proto-complotistes, certains journalistes, certains politiques ont joué le jeu exécrable de la totale désinformation au profit d'un traitement qui non seulement ne soigne pas mais qui a, en plus, de nombreux effets secondaires tragiques, augmente la mortalité entre 7 et 17 %. Les études scientifiques le prouvent depuis le printemps 2020. Cette histoire est effrayante. Effrayante car les vrais scientifiques, médecins, journalistes n'ont pas été entendus. Elle est effrayante car une partie de la population, hypnotisée par Didier Raoult soutenu par des personnes qui ont voulu l'utiliser pour leur profit public personnel, a préféré croire les revirements, les erreurs permanentes, les analyses totalement biaisées, la morgue, le mépris qui s'oppose à tout humanisme, plutôt que la science. Elle est effrayante car un temps infini a été perdu, car des ressource humaines et financières ont été monopolisées pour rien et ont fait défaut à d'autres solutions, parce que l'émotion malsaine et irréfléchie a pris la place de la raison et des faits, effrayante parce que, surtout, au bout il y a la mort.