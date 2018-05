Rappel historique concernant les palestiniens

À partir de 1870, une immigration juive à vocation économique et de plus en plus politique remplace la traditionnelle arrivée en Palestine de Juifs pieux subventionnés par les aumônes de la diaspora. Dès le début des années 1880, le philanthrope français Edmond de Rothschild finance la création de colonies agricoles. Il s'agit de rendre les Juifs de Palestine « productifs » et non plus dépendants des aumônes. Ce n'est qu'à partir de 1908 que l'organisation sioniste fondée par Theodor Herzl dix ans auparavant s'implante réellement dans le pays. À cette époque, la question sioniste devient une des principales raisons qui président à l'émergence d'un mouvement politique arabe en Palestine comme dans les autres provinces arabes de l'Empire ottoman.

En 1917 et 1918, la Palestine est transformée en un champ de bataille entre les troupes britanniques du général Allenby et les forces ottomanes. Son futur statut, qui rentre dans le champ des négociations entre les puissances occidentales, reste ambigu : la Palestine deviendrait arabe, selon une certaine interprétation de la correspondance échangée entre Husayn ibn Ali Hussein et Henry McMahon en 1915-1916. Elle serait internationalisée, selon l'accord Sykes-Picot de 1916 ; elle serait dotée d'un foyer national juif, selon la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 ; ou encore, elle devrait respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, selon les déclarations franco-britanniques de 1918. Les arbitrages franco-britanniques de l'après-guerre en font un mandat britannique comprenant un Foyer national juif qui ne doit pas s'étendre à la Transjordanie (charte du mandat sur la Palestine ratifiée par la Société des Nations en juillet 1922).

Sous le mandat britannique H. Samuel oriente le développement politique de la Palestine vers la voie communautaire. Il permet au nouveau et jeune mufti de Jérusalem, Hadjdj Amin al-Husayni, de prendre le contrôle des institutions religieuses musulmanes, ce qui lui donne des moyens importants. Tout en coopérant avec les Britanniques et en leur assurant le calme public, Amin al-Husayni s'affirme comme le représentant d'un nationalisme palestinien radical. Ses adversaires regroupés autour de la famille rivale des Nachachibi, se veulent des pragmatiques antisionistes, partisans d'une alliance durable avec la Grande-Bretagne. Cette rivalité de clans familiaux recoupe en partie des clivages entre différents programmes, régions et groupes sociaux. Les congrès arabes palestiniens des années 1920 établissent un « Exécutif arabe », dirigé par Musa Kazim al-Husayni, un vieillard respecté de tous. Son jeune cousin, Hadjdj Amin, tente progressivement de le supplanter. En 1934, à la mort de Musa Kazim, l'Exécutif palestinien est pratiquement dissous et les forces politiques palestiniennes se regroupent autour de partis politiques récemment créés. À côté des organisations de notables, on voit apparaître des groupes radicaux nationalistes arabes ou islamistes (groupe de al-Qassam, qui tente un soulèvement contre les Britanniques en 1935).

Lors de la grève générale de 1936, l'ensemble des organisations politiques se regroupe autour du Haut-Comité arabe, dominé par les Husayni (le fils de Musa Kazim, Abd al-Qadir al-Husayni, devient un héros de la lutte contre les Britanniques ; Arafat est issu de cette famille). En 1937, au moment du premier plan de partage, les Nachachibi font scission et coopèrent avec les autorités mandataires tandis que les organisations proprement nationalistes sont interdites. Les Husayni choisissent la voie de la radicalisation et de l'exil. Le mufti se réfugie d'abord au Liban puis, en octobre 1939, en Iraq. La destruction de la classe politique palestinienne par les Britanniques fait des États arabes les partenaires de Londres dans la gestion du dossier palestinien.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le pays s'enrichit grâce aux commandes de l'armée britannique. Le secteur juif amorce un mouvement d'industrialisation et les paysans arabes se débarrassent d'un endettement séculaire. Si le Yichouv fournit des soldats à l'armée britannique, les forces de la droite sioniste (groupe Stern, puis Irgoun) multiplient à partir de 1944 les attentats contre les Britanniques. À la fin de la guerre, le courant majoritaire, dominé par les socialistes, se joint aux actions antibritanniques et organise de spectaculaires opérations d'immigration clandestine. Les coûts militaires, économiques et politiques de la présence britannique deviennent insupportables pour Londres, qui décide au début de 1947 de transmettre le dossier palestinien à l'ONU.

Hadjdj Amin participe à la lutte antibritannique durant la Seconde Guerre mondiale et se réfugie en Allemagne nazie à la fin de 1941. Il espère qu’Hitler fera de lui le chef de l'ensemble du monde arabe. En 1945, il se livre aux autorités françaises, qui le mettent en résidence surveillée tout en négociant avec lui. L'année suivante, il s'évade et s'établit en Égypte, où il reste en contact régulier avec les Français.

La Ligue des États arabes, fondée en 1945, reconnaît la Palestine comme l'un de ses membres. Elle tente d'organiser une représentation politique palestinienne en recréant le Haut-Comité arabe ; dès son retour en Égypte, le mufti en prend la direction. Néanmoins, l'évolution économique et sociale permet l'émergence de nouvelles forces comme celle des premiers groupes marxistes arabes et des syndicats ouvriers. Le Haut-Comité arabe se montre intransigeant dans les négociations d'après-guerre et les Nachachibi optent pour la fusion avec la Jordanie du roi Abdullah. En 1948, le mufti crée à Gaza un gouvernement de toute la Palestine pour essayer de constituer un État palestinien et s'opposer ainsi à l'annexion par la Jordanie. L'expérience avorte rapidement en raison des défaites militaires en Égypte, qui soutient le gouvernement. En 1949, l'ONU refuse de reconnaître la représentativité de l'organisation du mufti et cesse de considérer les Palestiniens comme des acteurs politiques : ils ont désormais un statut de simples « réfugiés ».

En 2009, un Nachachibi était membre du comité exécutif de l’OLP : était-il favorable comme autrefois sa famille au retour de ce qui fut la Cisjordanie à la Jordanie ?