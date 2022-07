Rapport de la France au CRC (ONU) sur les droits de l’enfant : des paroles contredites par les faits

@Mirlababo

La fenêtre d’Overton, ils connaissent bien.

On essaie de relativiser l’abjection, puis de la banaliser enfin de l’imposer grâce à un retournement de cerveau ultra-médiatisé transformant la moralité la plus saine en « racisme d’extrême-droite des heures les plus sombres » et récemment on y ajoute « pro-russe »...

Partez du principe que puisqu’ils sont adeptes de l’inversion et du mensonge, ils font toujours le contraire de ce qu’ils annoncent et présentent comme le bien...