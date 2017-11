Rapprochement saoudo-israélien : Danse du ventre ou poker menteur ?

C’est donc ce momentum précieux que saisit Israël pour lever totalement le voile sur une danse du ventre deux côtés qui remonte à 2002, quand l’Arabie saoudite présenta « l’initiative de paix arabe » validée par la Ligue arabe et qui proposait que « 57 pays arabes et musulmans établiront « des relations diplomatiques complètes et normales » avec Israël, en échange d’un « accord de paix totale » avec les Palestiniens. »

Le momentum choisi pour annoncer à cor et à cri un rapprochement spectaculaire entre Israël de Netanyahu et l’Arabie saoudite de Salmane, amorcé depuis 15 ans, n’est ni fortuit ni dû au hasard. Il coïncide avec un évènement inédit dans l’histoire contemporaine du Moyen-Orient, à savoir le grand mouvement de « réformes » que connaît l’Arabie saoudite depuis l’avènement du roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud qui a brisé une longue tradition de succession en décidant mardi 21 juin 2017 de propulser son propre fils Mohamed ben Salmane, 31 ans, au rang de prince-héritier aux dépens de son neveu, Mohamed Ben Nayef, évincé également de son poste de ministre de l’Intérieur. Ce chamboulement de l’ordre de succession est un tournant crucial dans l’histoire du royaume saoudien. Elle met fin à un demi siècle de transmission du pouvoir entre frères avant de passer à la génération suivante. Et ambitionne de rassurer les investisseurs dans le royaume que la sénilité avance des monarques wahhabites rendait frileux. En effet, avec un prince héritier de 31 ans déjà aux commandes le royaume ordre une nouvelle image de pays stable et dynamique. C’est donc ce momentum précieux que saisit Israël pour lever totalement le voile sur une danse du ventre deux côtés qui remonte à 2002, quand l’Arabie saoudite présenta « l’initiative de paix arabe » validée par la Ligue arabe et qui proposait que « 57 pays arabes et musulmans établiront « des relations diplomatiques complètes et normales » avec Israël, en échange d’un « accord de paix totale » avec les Palestiniens. » Le journal israélien The Jerusalem Post (JPost) a publié, samedi 24 septembre 2016, une correspondance échangée entre l’ex Premier ministre israélien, Ariel Sharon et le défunt roi de l’Arabie Saoudite, Abdallah ben Abdel Aziz. Le quotidien qui fait autorité en Israël souligne qu’ « il existait un médiateur entre les deux hommes qui avait pour mission d’échanger leurs points de vue respectifs, surtout suite à l’initiative saoudienne de 2002 en vue de régler la question palestinienne. » Netanyahu ne fait donc que poursuivre ce que son prédécesseur Sharon dont il fut ministre des Finances du 28 février 2003 au 9 août 2005, a commencé. Netanyahu confirme le scoop du JPost en vantant les liens avec les pays arabes, qui « mûrissent » et en déclarant qu’Israël est constamment impliqué dans « une coopération secrète » avec les pays arabes de la région, qui, un jour « portera ses fruits ». Quel jour ! Qu’importe. L’essentiel c’est qu’une première brèche a été ouverte dans le mur de glace qui sépare les pays arabes d’Israël. Depuis 2002 beaucoup de sang aura coulé sous les ponts : invasion de l’Irak par les Etats-Unis en 2003, plusieurs guerres entre Israël et le Hamas à Gaza ainsi que contre le Hezbollah au Sud Liban ; des guerres où l’armée israélienne ne s’en est pas toujours bien sortie. « Je saisis cette opportunité pour préciser que je reste déterminé à faire la paix avec les Palestiniens et avec tous nos voisins. L’initiative de paix arabe contient des éléments positifs qui pourraient aider à raviver les négociations avec les Palestiniens », avait déclaré Netanyahu à la Knesset le 30 mai 2016.

QUELQUE CHOSE D’INNE

Fait curieux et chargé de sens : malgré que cette initiative de paix arabe demandait un « retrait israélien total de tous les territoires arabes occupés depuis juin 1967 », l’établissement d’un Etat palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale ainsi qu’une solution « juste » et « acceptée » à la question des réfugiés palestiniens, Netanyahu n’a pas mentionné cette fois les éternelles conditions israéliennes aussi impossibles que dissuasives pour une normalisation avec les voisins, entre autres la condition que tout état palestinien doit être démilitarisé et doit reconnaître Israël comme le foyer national du peuple juif. « Bibi » n’a pas non plus mentionné la nouvelle initiative de paix française, programmée vendredi 03 juin suivant avec une conférence qui a réuni plusieurs ministres des Affaires étrangères dont ceux des pays impliqués tels que les Etats-Unis, d’Egypte et d’Arabie saoudite. Il faut rappeler qu’en ce temps-là les rapports entre Netanyahu et François Hollande étaient déjà tendus. Que s’est-il donc passé pour que Netanyahu se lâche de cette façon au point que son chef d’état major des armées le lieutenant-général Gadi Eisenkot ait accordé, selon le quotidien israélien Ha'aretz, une interview inédite à Elaph (site d'information saoudien) où le haut gradé a proposé de de partager des renseignements sur l'Iran avec l'Arabie saoudite ? Outre que Netanyahu chercherait à faire diversion sur le fait qu’il traîne depuis plusieurs mois un chapelet de casseroles sonnantes et trébuchantes si bien qu’il se sent persécuté par la police, il y a certainement dans cette volonté de faire une percée dans le monde arabe quelque chose d’inné : ne pas rater une occasion qui ne se répétera pas deux fois, pour faire d’une pierre deux coups, en marquant des points d’une part contre l’Iran et ses émanations que sont le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais, et d’autre part contre le Qatar qui mène une guerre médiatique féroce contre Israël, le royaume saoudien et l’Egypte. Un momentum où deux fers de lance du monde arabo-musulman sunnite que sont le royaume saoudite et l’Egypte du général Sissi ont également besoin de faire diversion sur leurs cuisines internes respectives. Sissi a besoin de détourner les regards des siens et des autres sur les graves problèmes politiques et socio-économiques qui minent le pays des pharaons et le clan Salmane a quant à lui besoin de gagner la bataille de la transition successorale familiale et celle menée contre le Qatar. En somme un momentum où il y a à boire et à manger avec le risque que ce rapprochement saoudo-israélien n’explose à la figure des deux parties. En effet malgré ses coups d’éclats et ces vociférations contre l’Iran et le Hezbollah, Netanyahu est en baisse dans les sondages. De même malgré la rafle contre les religieux irrévérencieux l’Arabie saoudite profonde demeure hostile à toute normalisation avec Israël et même des pays alliés comme la Jordanie qui pourtant entretient des relation diplomatiques avec Israël mais où vivent des milliers de Palestiniens voient d’un mauvais œil l’axe Tel Aviv-Riyad. Wait & see.

http://chankou.over-blog.com/2017/11/rapprochement-saoudo-israelien-danse-du-ventre-ou-poker-menteur.html