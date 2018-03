Rassemblement national : le pire des choix ?

RN : Txier, 86, bon choix. Très bon discours :



Cousin : l’Être contre l’Avoir,

Clouscard : le capitalisme de la séduction 68ard

Latsch où Trump : la trahison des élites,

Cogniot du PCF : le cosmopolitisme stade le plus infâme du capitalisme,

Marx : l’aliénation de l’homme dépossédé de communauté, de famille etc.

Michéa : gocho-le-collabo le faux-cul négrier, bunkérsé ds ses quartiers bobo grâce au prix de l’immobilier

etc.

Enfin, le transhumanisme et la mort de La Mort. Poutine en parle depuis longtemps. Bien de parler de “Plan Calcul” gaullien. Manque robot IA = pas besoin d’immigration !

Mais critique de la Technique dans une optique réactionnaire, genre Ellul,disant elle est vrai moteur de l’aliénation, encapsulant le Capital comme super-super-structure.

C’est une erreur de stratégie, on ne va pas contre la Science, une Église qui aurait adopté Galilée tiendrait le CNRS ! Le commentaire précédent en qq sorte le confirme : le veau recherche l’oubli, dans l’opium du people, le jouir sans entrave de son petit pactole, et bientôt du RU, sans réveil ontologique. Il suffit de comprendre ce que Heidegger dit en lien avec la révolution conservatrice allemande (et le naturalisme anthropologique genre Steiner aussi, Nature Espace Vital de l’Être). Dur à passer en politique certes, mais possible via l’écologie, la surponte importée bétonneuse, l’insécurité identitaire, et via la médecine à 2 vitesse qui vient. Allusion à la mort de La Mort qui pourrait être réservée à l’oligarchie, qui s’assure cela en détruisant les peuples et nanifiant les états.





Alors vient la cohérence politique et la tonalité de l’angoisse qui réveille le bobo libidineux.