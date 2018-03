Rassemblement national : les nationautes de la Marine

"Le Rassemblement national avait déjà été le nom d’un parti, alors présidé par l’avocat d’extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignancour... dont la campagne présidentielle en 1965 avait été dirigée par Jean-Marie Le Pen (qui a été déchu de sa présidence d’honneur aujourd’hui).«



»En remontant un peu plus dans l’histoire, on tombe sur le "Rassemblement national populaire". Fondé en 1941 par le collaborationniste Marcel Déat, ce parti avait pour principal projet de « protéger la race » et de collaborer avec l’Allemagne nazie. L’emblème utilisé par cette formation était par ailleurs assez éloquent en la matière."