Rassemblement pour l’Amazonie - Paris 3 septembre

RASSEMBLEMENT CITOYEN POUR L'AMAZONIE mardi 3 septembre 2019 - 18h30 AMBASSADE DU BRESIL, PARIS

Pour les droits humains, contre le dérèglement climatique, pour le respect du vivant,

215 peuples indiens, 40.000 espèces de plantes, la moitié des espèces animales de la planète. La plus grande forêt pluviale au monde est un enjeu planétaire et un symbole de l'affrontement entre les logiques économiques et politiques dominantes et les forces citoyennes qui luttent en faveur des droits humains, du respect du vivant et contre le dérèglement climatique.



Nous considérons la forêt primaire d'Amazonie et les écosystèmes fragiles brésiliens comme un bien commun des populations autochtones et, au delà, comme un bien commun de toute l'humanité.



Au moment où le président Donald Trump exprime le souhait d'acheter le Groenland et le président brésilien encourage l'exploitation dévastatrice de l'Amazonie, nous nous rassemblons pour exprimer notre détermination à faire barrage à la prédation et à la marchandisation du monde.



Collectif citoyen Gilets Verts

