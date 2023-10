Re-tuer le Docteur Semmelweis !

J’ai lu une thèse de doctorat en médecine. Pas celle de mon carabin de frère, qu’il me pardonne ! Sur la sienne, j’ai vite calé, juste après le titre et les remerciements. Non, j’ai lu celle du Docteur Louis-Ferdinand Destouches, devenu Céline ultérieurement. En fait, ses lignes, c’est déjà du Céline. Fin du jeu de mots pourri. On y trouve déjà sa véhémence et sa crudité. Son sens du tragique aussi. Et sa description clinique des morbidités ordinaires du monde. Sa thèse est une sorte de biographie du docteur Semmelweis. L’opus est court et il ne s’encombre pas de termes techniques complexes. Il reste accessible au vulgum pecus que je suis qui, en outre, préfère la littérature et les mathématiques abstraites aux science naturelle ou physique.

Ignaz Philipp Semmelweis était un médecin obstétricien hongrois qui a vécu de 1818 à 1865. Il est considéré comme le père de l’asepsie. Il a apporté à la médecine la preuve qu’un lavage de main avant chaque accouchement réduisait la mortalité par fièvre puerpérale. Les mandarins de l’époque n’ont pas souhaité prendre sa démonstration en considération, préférant continuer de tuer des parturientes avec leurs mains sales. Il en est devenu fou. Il est mort dans des conditions troubles dans un asile. C’est après sa mort que l’hygiène finira par s’imposer dans les hôpitaux et maternités. Fin de la recension. Allez lire Semmelweiss de Céline.

En discutant il y a peu avec un docteur en médecine en retraite, j’ai réalisé combien notre monde poursuivait avec son inertie coutumière ses errements du passé. Les mandarins d’aujourd’hui sont les mêmes que ceux du XIX° siècle qui ont méprisé Semmelweis et l’ont rendu fou. Ils continuent de pontifier du haut de leur autorité, comme si l’épistémologie ne nous avait pas suggéré d’être prudent en conditionnant à sa réfutabilité la scientificité d’une proposition.

L’académie de médecine persévère dans l’erreur mortifère. Elle justifie la « vaccination » obligatoire des soignants pour le Covid « afin d’éviter la transmission nosocomiale des infections ». Tout ça bien sûr avec une injection dont il est su depuis belle lurette qu’elle n’empêche en rien la transmission . Cerise sur le loukoum, elle se prévaut de l’honneur d’une profession .

Il y a aussi les instances disciplinaires locales ou nationale de l’ordre des médecins ou des pharmaciens qui persécutent les docteurs Fouché , Umlil , Gayet , ou Loridan , et tant d’autres rebelles à la doxa qui ont l’outrecuidance de soigner et de douter et de dire leurs doutes.

Ce ne sont bien sûr que des exemples locaux, des symptômes isolés.

Est-ce l’âge ? Je déteste de plus en plus les arguments d’autorité. Non que je sois capable de tout comprendre, mais trop d’abus de confiance ont été commis pour que je gobe tout ce que la propagande voudrait me faire ingurgiter.

Alors à tous les soignants rétifs à la corruption de la médecine par Big Pharma, un grand merci. Comme naguère Semmelweis, vous êtes l’honneur de votre profession. Ne les laissez pas vous rendre fou. Et ne les laissez pas re-tuer Semmelweis !

