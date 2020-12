Récap Actus 2020

2020 :

L'année inoubliable pour personne et que, pourtant, chacun voudrait oublier !.

Que retenir de cette année écrasée par le/la Covid ? :

DECEMBRE

Brexit



Pour résumer, en juin...2016 !, le vote au référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne donne la victoire au camp pro-Brexit.

Ensuite s'en est suivi une série de tentatives de la part des "élites" européennes ou britanniques anti-Brexit pour annuler ce référendum et imposer à ces citoyens, décidément irresponsables voire idiots dès qu'ils osent exprimer un vote contraire à ce que leurs dirigeants jugent bon (surtout) pour eux-mêmes.

Mais de reculs en votes au Parlement, une conclusion a fini par s'imposer, celle d'un Brexit dont l'accord entre britanniques et européens était à négocier durant l'année 2020... sans quoi il y aurait un No-Deal, un Hard-Brexit.

Mais cela, hormis quelques naïfs, personne, n'y croyait.

Connaissant la mécanique théâtrale du Machin UE qui se joue pour toute négociation aboutissant toujours, in extremis, à un accord "écrit" depuis le début.

Après des mois de (supposées ?!) négociations, de déclarations tonitruantes quant à un non accord suivies de déclarations consensuelles d'espoir d'un accord, le cirque du Made in UE, en la personne du négociateur... en chef M. Barnier communique ce 18.12.2020 (Sources : Boursier.com Reuters) :



Michel Barnier a estimé vendredi matin qu'un accord avec Londres sur les futures relations avec l'Union européenne restait possible mais qu'il ne restait plus que "quelques heures" pour y parvenir.

"C'est le moment de vérité, Il ne nous reste plus que très peu de temps, quelques heures, pour mener ces négociations d'une manière efficace si nous souhaitons que cet accord entre en vigueur le 1er Janvier", a t'il dit devant le Parlement européen à Bruxelles.

Et, miracle de Noël, ce 24/12/2020, B. Johnson et U. Von der Leyen annoncent un accord sur le Brexit qui débutera officiellement ce 1er Janvier 2021.

Eh oui, ils ont encore osé nous jouer leur faux suspense habituel...

Covid vaccin

12/12/2020

Vaccin Pfizer/BioNTech :

La FDA donne son accord pour la mise sur le marché et autorise la vaccination immédiate aux USA.

21/12/2020

L'EMA donne son accord pour la mise sur le marché et autorise la vaccination en Europe... qui attend que chaque agence de santé nationale prenne encore 3jours pour confirmer ce qu'au sein de l'EMA, elle avait autorisé !.



Par conséquent, alors qu'en Russie, en Chine, aux USA... et en Grande-Bretagne, les vaccinations se multiplient, la "puissante" Europe ne les commencera qu'au 27/12/2020.

Même si, dans le temps, ceci n'a rien de vraiment dramatique, que dire, une fois encore, de la ridicule justification du Machin UE exprimée "collégialement" par ses dirigeants politiques qui avancent l'incroyable argument de la... prudence !.

En termes d'avancée scientifique, notons que le vaccin Pfizer/BioNTech et celui de Moderna se base, contrairement aux autres et aussi aux vaccins classiques et bien connus, sur une formule innovante et porteuse d'espoir pour tout vaccin futur basée sur l'ARN messager (Lien explicatif, cliquez ICI



Pour l'anecdote "politico-médiatique" :

E. Macron détecté Covid-positif le 17/12/2020 isolé et mis en "septaine" à La Lanterne.

Pour l'esprit critique, polémique et donc non soumis à une lecture médiatique binaire qui se réjouissait lorsque les dirigeants (Bolsonaro, Johnson, Trump) qu'ils qualifient de "populistes" avaient été contaminés, soulignant qu'au vu de leur politique irresponsable, ce boomerang "personnel" était quasi justifié !, il leur sera plus difficile de tenir le même raisonnement simpliste pour le "démocrate" Macron !.



De même lorsque l'UE, France en tête ferme les frontières avec la Grande-Bretagne, à 4jours d'un risque de no-deal (faux suspense), suite à l'annonce par B. Johnson d'une (énième) mutation du Covid19, on ne peut que constater que c'est bien la mesquinerie, l'opportunisme du Machin UE et de ses dirigeants vexés par le camouflet Brexit indigeste pour eux qui conduit leur "politique" et non pas un souci sanitaire sans quoi, il aurait fallu fermer d'autres frontières, y compris celles de l'espace européen, ce qui n'a jamais été décidé et ne le sera pas !.



Outil statistique, actualisé, de cas Covid dans le monde : Cliquez ICI



NOVEMBRE



USA



L'élection présidentielle aux États-Unis : 3 Novembre 2020.

Victoire de J. Biden et K. Harris (Démocrats)

Défaite de D. Trump et M. Pence (Republicans)

Les électeurs choisiront les "grands électeurs" présidentiels qui, eux votent le 14 Décembre 2020 pour confirmer le nouveau président élu J. Biden.

Le plus grand choc sera médiatique car, après 4ans d'un bashing anti-Trump quotidien qui les voyait accuser le président de tout "échec" et minimiser tout "succès", les voici, J. Biden à peine élu, pas encore en place, le nommer (Times Magazine) personnalité de l'année 202...0 !.

Commentaire de L'INFOTOX :

Comment appelle t'on un pouvoir "démocratique" qui, au nom de la défense de la liberté d'expression (sensée ou non), définit ce qui est possible de dire ou pas ? :

Une dictature Made in UE.

Décidément les "élites" ne supportent pas que le "peuple" s'exprime (comme eux !) et, surtout qu'il ose les critiquer, leur rappeler leurs contre-vérités voire mensonges !.

Vu que les médias supportent, eux aussi, assez difficilement cette concurrence instantanée, gratuite et mondiale qui leur fait perdre audience et... recettes, le pouvoir qui bride et sanctionne ces (méchants) réseaux sociaux aura tout leur appui bienveillant, complice. Réseaux sociaux : Ennemi public n°1 pour les pouvoirs politiques, médiatiques . Et que dire de ces débats sur les chaînes infos dont le seul intérêt pour le téléspectateur averti est de chronométrer le temps qu'il faudra à l'une des "élites" invitées dans ces émissions qui ne sont plus que des rendez-vous autour de la "table du nouveau café du commerce" pour, sur tous sujets, rendre les réseaux sociaux, ces lieux d'expression (sensée ou non) sur lesquels, ô horreur, la parole du "peuple" ose prétendre avoir autant de valeur que celle de ces experts autoproclamés, coupables de tous les maux de la société dont les "élites" ne sauraient, bien entendu, être tenus pour responsables !.

OCTOBRE



Commentaire de L'INFOTOX :

Et pendant que les européens perdent du temps à s'exprimer "fermement", à décréter des sanctions "sévères" à l'égard de "certains" qui ne représentent aucun danger pour la stabilité régionale...

Que ceux qui reprochent maintenant aux anciens dirigeants européens d'avoir permis à Hitler d'agir au mépris des pays voisins et de leurs peuples ne soient pas surpris que dans 20ans, d'autres dirigeants se demandent pourquoi ceux qui s'étonnaient de la passivité, de la complaisance d'alors envers ce dictateur, ont eu une attitude plus que tolérante confinant à l'aveuglement complice voire à de la lâcheté envers un certain... Erdogan, les conduisant de la même manière que par le passé, à ne rien faire non plus pour stopper celui qui, ici aussi, se permet d'agir au mépris des pays voisins et de leurs peuples ainsi qu'à piétiner le droit international (Chypre, Libye, Syrie, Kurdes, Méditerranée...) !.

SEPTEMBRE

Covid-19 : Sibeth Ndiaye met le fiasco de la communication gouvernementale sur le dos des Français

Commentaire de L'INFOTOX :

Apparemment pour ces "élites", non seulement le "peuple" fantasme sur un sentiment d'insécurité, mais, avec un certain mépris, les voilà qu'ils décernent aux citoyens un brevet d'imbécilité !

Quand on a entendu certaines petites phrases désobligeantes d'E. Macron, les leçons "masquées" de S. Ndiaye et d'autres comme la franche déclaration en meeting du centriste N. Perruchot qui dit : <La plupart des gens sont des cons>,

on sait ce que pense le politique du citoyen... qui, malheureusement, leur donne raison en votant encore pour ces gens-là !!

Commentaire de L'INFOTOX :

Quand le "peuple" exigera t'il de ses "élites", de ce pouvoir qu'il cesse de le prendre pour un idiot en lui faisant croire que ces hommes auxquels on rend hommage en tant que morts pour la patrie sont au Mali pour les défendre du risque d'un terrorisme qui, faute de l'avoir vaincu... depuis... ?! se diffuserait en France ?!.

Après la propagande de l'ingérence dite démocratique et des conséquences pour ces populations livrées aux... terrorismes et à l'insécurité réelle (pas à un "sentiment"), il serait temps que de vraies questions trouvent de vraies réponses sans quoi, des hommes continueront à faire l'objet de commémorations avec médailles posées sur un cercueil sans oublier les poignants discours du chef de l'Etat.

AOUT

Accord entre Israël et les Emirats Arabes Unis



Commentaire de L'INFOTOX :

Un accord de paix historique signé entre Israël et Emirats Arabes Unis sous l'égide de... D. Trump.

Aucune félicitation de dirigeants UE, peu de communication de médias européens pourtant si habitués à qualifier d'"historique" n'importe quel accord signé entre eux, en principe entre membres d'une même entité qui se dit unie et partageant les mêmes idéaux....

Alors, pourquoi ce qui est vraiment un accord historique à saluer, surtout dans cette région voire en ce moment, fait-il l'objet de cette soudaine retenue du Made in UE ?.

D'abord, l'Europe (comme d'habitude), la France n'y est pour rien.

Ensuite, s'obliger à se féliciter d'un accord réalisé grâce et sous l'administration d'un certain D. Trump, voilà qui semble être au-dessus de leur force, de leur objectivité politico-médiatique !.

JUILLET

Commentaire de L'INFOTOX :

Hormis le fait incontestable que cet accord flatte l'ego de l'enfant gâté, futur président du Made in UE et/ou que cet accord sert les intérêts de ceux qui, pour rester au pouvoir face aux "nationalistes", savaient à l'avance qu'ils le signeraient, ce plan dit de relance permet aux pays endettés au point qu'E Macron ose se féliciter d'avoir mis la France sur le podium des pays qui, mal gérés, obtiendront les montants les plus importants !).

Ce plan aurait dû rappeler aux observateurs médias l'absence de solidarité de ces pays lors des crises italiennes ou espagnoles mais surtout grecques contrastant avec l'accord "historique" actuel.

Comme l'avait publié L'INFOTOX en... 2012, cette Union européenne n'est "généreuse", solidaire que lorsque le "couple franco-allemand" est touché ou qu'il y va de son seul intérêt...

Article : https://linfotox.wordpress.com/.../zone-euromark-imposer.../

JUIN

Crise : les pays dont l’économie va repartir (et vite) ne sont pas forcément ceux qu‘on attend

Commentaire de L'INFOTOX :

Ne seront surpris que ceux qui prenaient leurs rêves pour des réalités.

Le point commun entre la Chine, la Grande-Bretagne, les USA... à la différence du "Machin UE", c'est qu'ils ont la maîtrise de leurs productions, un gouvernement unique, une seule devise nationale !.

Mais continuons à rêver, à croire au "Toujours plus d'Europe" censé sauver les pays-membres UE que leurs dirigeants jugent trop faibles face à une mondialisation qu'ils subissent par irresponsabilité, par lâcheté en préférant s'abriter sous le "parapluie étoilé" de peur d'avoir à affronter les problèmes, à prendre de vraies décisions.... à l'exemple de la Grande-Bretagne qui, selon médias et dirigeants Made in UE frustrés et/ou envieux, allait pleurer des larmes de sang à cause du Brexit.

A propos du Brexit :

Cet article de... 2016 qui reprenait nombre d'alertes catastrophistes émanant d'experts quant à l'ineptie du Brexit voté par ces "idiots" du "peuple".

https://linfotox.wordpress.com/.../brexit-des-lendemains.../

MAI

Contrôle des publications renforcé sur les Réseaux Sociaux



Commentaire de L'INFOTOX :

Le "Politiquement correct" est un concept redoutable qui a été instauré conjointement par les pouvoirs politiques et médiatiques pour reprendre le contrôle sur la liberté d'expression (sensée ou non) de tous/toutes et finir par imposer aux réseaux sociaux ce que les pouvoirs médiatico-politiques jugeront comme infos dignes de diffusion... pour le bien du "peuple" (trop idiot, aux yeux des "élites" pour faire la différence entre info et infox) !.

Ils ont vite compris que les réseaux sociaux, souvent critiques en rappelant par la mise en ligne un peu trop visible de leurs mensonges, contre vérités et autres irresponsabilités ou promesses jamais tenues, ne pouvaient rester libres et ouverts à tous/toutes sous peine de perdre le pouvoir politique, médiatique qu'ils considèrent comme leur étant dû, sans partage ou contestation trop massive.

Ceci avait été décrit et publié en 2014 en suivant ce lien direct :

https://linfotox.wordpress.com/.../tais-toi-quand-tu-parles/

AVRIL

7 semaines de confinement pour presque rien ? (Atlantico)



Commentaire de L'INFOTOX :

Ce que ceci peut prouver, c'est que si le confinement a été imposé, notamment en Europe, c'était moins pour des raisons exclusivement de protection des citoyens que pour les raisons que d'une part, les services hospitaliers insuffisants seraient vite débordés et, aussi voire surtout, pour ne pas donner raison aux "populistes" qui prônaient l'immunité collective... à laquelle on n'échappera pas !.

On notera que les anti populistes oublient les très démocrates suédois et néerlandais qui ont refusé le strict confinement... avec succès.

Ceci avait été prévu, détaillé, écrit dans cet article d'avril 2020 dont le lien direct est : https://linfotox.wordpress.com/.../confiner-ou-non-le.../

Commentaire de L'INFOTOX :

Comme un désagréable aveu d'échec qui se prépare quant à la politique d'un confinement décidé tant par idéologie politique ("démocrates" vs "populistes") que pour masquer l'incurie des Etats tant en capacités d'infrastructures sanitaires qu'en productions nationales des besoins (masques, respirateurs...) indispensables.

Cet article publié le 10/4/2020 pointait toutes ces contradictions qui, in fine, donneront raison aux rares dirigeants ayant osé assumer l'immunité collective et dont le "bilan" pourrait s'avérer moins "mortel".

Lien direct vers : Confiner ou non : le débat interdit.

https://linfotox.wordpress.com/.../confiner-ou-non-le.../

MARS



Coronavirus : "Nous avons sous-estimé" le danger, reconnaît la Commission européenne



Commentaire de L'INFOTOX :



Comment osent-ils ?!.

Ces "élites" made in UE qui, de peur qu'on les accuse d'irresponsabilité, de culpabilité, osent dire que, n'étant pas des experts, ils ont sous-estimé l'épidémie visiblement très active.

Au fait, à quoi servent ces budgets (payés par les citoyens) alloués à ces "élites" censées s'entourer de spécialistes médicaux, économiques pour, a minima, tenter de justifier leurs salaires et fonctions si leur seule préoccupation est de ne faire que de la propagande "politiquement correcte".



Tous les chiffres liés au Covid (en temps réel) pour tous les pays dans le monde

Bientôt, il sera moins évident, pour le pouvoir, d'afficher "son" nombre de morts (tant que celui-ci était inférieur aux autres pays) en arguant de l'efficacité de son système de santé, de la vista de ses dirigeants, suivez ce lien qui chiffre la situation mondiale en Live : https://bing.com/covid

Que disent nos "élites" au début de cette pandémie ? :

Peuple, ne paniquez pas, vos élites veillent sur vous.

Comme ils le répètent tous, le Covid19 tue nettement moins de gens que la grippe saisonnière.

Et c'est pour cela, qu'en toute (il)logique, nos "élites mondiales" annulent des manifestations, des marchés, des expositions, que des gens sont mis en quarantaine, que des régions sont surveillées, que des gestes de tous les jours sont déconseillés, que le port de masques, gants voire tenues type "astronautes" est visible dans les hôpitaux, dans les rues de certains pays.

Sans oublier le relais médiatique continu des infos, alertes ou messages rassurants du gouvernement et du président si actif sur le front sanitaire qui tournent en boucle sur les chaînes dites d'infos... et on en passe.

Bref, exactement les mêmes mesures prises (ah non, au fait). lors des épidémies de grippe, vous vous rappelez, peuple, qui, comme le disent, les élites, sont pourtant plus dangereuses car tuant tellement plus de gens... que le "banal" Covid19.

Alors, peuple, vous voyez bien que paniquer est inutile ! Exemple parmi des dizaines que celui du docteur G. Kierzek sur France 5 le 3Mars :

"Les chiffres de la grippe saisonnière : 10 000 morts par an, soit 1 000 morts par semaine en plein pic d’épidémie. Il faut recontextualiser car plus on dramatise, moins les morts seront acceptés."

(Re)voir

C dans l'air

"Coronavirus : la psychose ?" ►bit.ly/Cdanslair2902

FEVRIER

Griveaux : fin de partie à l’heure des réseaux sociaux C dans l'Air Commentaire de L' INFOTOX :

Quand les hommes politiques arrêteront de surjouer la carte inverse de ce qu'ils sont, ils ne seront plus "victimes" de ce type de scandale.

La réaction de condamnation des Réseaux sociaux (habituelle lorsqu'ils sont pris en défaut) est caractéristique de ces "élites" politiques (mais aussi médiatiques par un entre soi d'intérêts bien compris) qui, trop habitués à ce que leurs "vérités" soient incontestables par le "peuple" veulent les brider, les contrôler... mais pour le bien des citoyens, bien évidemment..

JANVIER



Commentaire de L'INFOTOX :

Un petit rappel utile pour tous les "experts", commentateurs et dirigeants, quasi unanimes sur le sujet, qui n'avaient que des certitudes alarmistes (et s'en réjouissaient d'avance !) concernant l'avenir catastrophique pour la Grande-Bretagne, qu'ils sachent que, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, leurs "prédictions" contredites dans les faits leur seront rappelées...

Lien vers un article de... 2016 qui, d'un avis argumenté contraire, en avait épinglé quelques-unes parmi les meilleures ou pires !.

https://linfotox.wordpress.com/.../brexit-des-lendemains.../ Fake news : Quand Emmanuel Macron diagnostique un vrai danger mais propose un remède qui pourrait se révéler pire que le mal Commentaire de L'INFOTOX :

Un esprit de "vieux" dans un corps de "jeune", voilà le "en même temps" de la politique macronienne...

Notamment dans son obsession de brider la liberté d'expression sous l'habituel et hypocrite raison de ne le faire que pour le bien du peuple...

Comment voudriez-vous que ces "élites" (médias et politiciens), jusqu'ici habituées à ce que seule leur parole fut vérité incontestable puissent tolérer que le "peuple" et ces réseaux sociaux la mettent en doute via vidéo, photo, témoignages et rappels de leurs promesses non tenues !.

Quant aux autres sujets, ce n'est que le jeu politicien qui exprime la volonté de se maintenir au pouvoir, sans plus.