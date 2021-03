Recension de « Ceci n’est pas un complot » (1)

Sous le lien : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ceci-n-est-pas-un-complot-230885 de ce 18/02/2021, j’avais commis un premier texte. Il m’avait été inspiré par un « début » de réflexions de mon correspondant à Bruxelles à propos d’un documentaire belge signé Bernard Crutzen. Celui-ci abordait la « question » (brûlante) des médias de son pays (principalement francophones) et de leurs attitudes à propos de « La Crise de la Covid-19[2] » sous le titre : « Ceci n’est pas un complot ». Ce titre est une référence au célèbre tableau du compatriote de Bernard Crutzen, Réné Magritte : « Ceci n’est pas une pipe » (En 1929, Magritte dans « La Trahison des images »).

Je rappelle[3] que dans « Sémiologie : l’image n’est jamais le réel », René Magritte est cité de la manière suivante :« La fameuse pipe, me l’a-t-on assez reprochée ! Et pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n’est-ce pas, elle n’est qu’une représentation. Donc si j’avais écrit sous mon tableau « ceci est une pipe », j’aurais menti ! C.Q.F.D. » et Bernard Crutzen après 6’.54’’ de son documentaire « ajoute » : « Ce qui frappe d’emblée c’est l’écart entre la perception et la réalité des chiffres ». Il nous met, comme Magritte le fait, devant un « tableau » médiatique qui plus que troublant est équivoque. Cette équivoque dont Magritte parle en ces termes : « Quel aveu n’est-ce pas de la part de ceux qui s’en plaignent [4] (de l’équivoque) : ils avouent ingénument leur hésitation quand, livrés à eux-mêmes, ils n’ont pas pour les rassurer, les garanties de quelque vague expert, la consécration du temps ou un mot d’ordre quelconque ». (Prophétique ?)

Mais au vu (et au suivi) de ma note de bas de page n°2 je découvre ceci

https://www.mondialisation.ca/ceci-nest-pas-un-complot/5653424

Désolé - Cette vidéo n’existe pas

http://initiativecitoyenne.be/

Désolé - Cette vidéo n’existe pas

(Elle serait revenue depuis)

https://www.facebook.com/Cecinestpasuncomplot/

Ce mardi 23 février à 15h27, le film a disparu de la plateforme Vimeo, où il dépassait 600 000 vues. ..... Vimeo nous a renvoyé le même texte, ... en nous souhaitant aussi "bonne chance pour trouver une plateforme qui héberge nos vidéos". .... ..... . Le film reste pour l'instant visible sur YouTube (nous avons d'ailleurs réalisé le sous-titrage en anglais)

https://linktr.ee/CNPC_2020

(A partager (vite), si il en est encore temps et si cela vous en dit ?)

J’en suis sidéré : « Non pas ça chez nous ! ...Chez Kim Il Sung et dans les Républiques Bananières, peut-être, ... mais, non, pas ça chez nous[5] ». Mais si, il y a déjà bien eu, entre autres, « Hold Up » de Pierre Barnérias (chez « Vimeo ») et « L’éloge du Sang » de Judy Rever (chez Fayard) ..... On s’habituera !

Je décide donc de ne pas m’étendre plus longtemps, comme je me le projetais, sur les truismes de la situation actuelle relative à l’ultime oxymore « liberté de pensée ». « On » peut facilement trouver mieux partout ailleurs, entre autre sur :

et « Interview BAM ! de B. Crutzen :

Je voudrais maintenant et simplement rapporter quelques-unes des autres réflexions qui ont interpellé mon correspondant de Bruxelles et relatives à un certain nombre de passages du documentaire en question.

1 - L’extrait relatif à un l’intervention d’un virologue belge qu’il est intéressant d’écouter (et voir) dans sa totalité (sous-titré en français) sur You Tube :

« Les bons conseils de Marc Van Ranst en cas de pandémie (22/01/2019) » (KAIROS)

Ce virologue ( qui n’est pas « un vague expert » ) aurait aussi dit, plus tard : « Si la vaccination Sars Cov 2 n’était pas rendue obligatoire, ce serait un fiasco financier comparable à celui du vaccin GSK de la grippe 5H1N1, en 2009[6] ». Il aurait aussi déclaré en tant qu’expert conseiller du Gouvernement belge actuel en matière de confinement , lors du premier « dé-confinement » : « L’hésitation est un réflexe bien connu après une période de confinement. C’est comme ouvrir un enclos, et voir que les animaux n’osent pas s’enfui r[7]. .... Ne serait-ce pas significatif de la perception de ce que sont les patients pour certains « experts » qui semblent n’avoir jamais eu à établir un diagnostic de maladie mais bien à sonder les capacités financières de clients sur le marché des malades ?

2 – L ’extrait relatif [8] à l’entrevue accordée par un des « patrons » de la programmation de l’information de la chaîne de la télévision francophone de Belgique, Jean Pierre Jacquemin [9] serait à mettre, d’après mon correspondant, en parallèle avec un autre documentaire sur le journalisme, post 9/11, datant d’il y déjà 10 ans (Consécration du temps ). Il s’agit de : « Epouvantails, Autruches et Perroquets »[10] d’un certain Olivier Taymans, compatriote de Bernard Crutzen . .... Là, on rencontrait déjà le Jean-Pierre Jacquemin dont question ci-dessus, 10 ans plus jeune ... De là tout l’intérêt de cet autre documentaire. Il y est « posé comme thèse », sou jacente à l’enquête, que « Faire peur, mettre la tête sous le sable, et répéter » sont des stratégies des médias officiels dont les structures de narration étaient, déjà, bien « mises à l’épreuve », dès 2011, par les « investigations journalistiques ». (en fait, dès le 11/09/2001).

La mise en « abyme », en « écho » des deux documents m’amène à constater qu’il semble bien que cela fera bientôt 20 ans que nous apprenons, en tant que « citoyens Béta-moins ou Epsilon » (selon Huxley[11]) qu’entre l’éthique de l’information et la technique de la propagande la confusion semble devenue totalement normale .... pour ne pas dire morale.

Et dès lors, laisser à chacun d’entre nous la possibilité de comparer tous les documentaires semble, selon moi, un exercice recommandable si pas nécessaire. (Et « ceci n’est pas un mot d’ordre quelconque » )

Je pense que nous tous, des « Bac-2 » aux « Enarques », nous sommes tous capables de « sentir » ce qu’il pourrait y à avoir d’effroyable dans ce qu’il nous est dépeint, suggéré et/ou révélé par des « artistes » comme Magritte, Crutzen, Taymans et tant d’autres.