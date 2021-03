Recension de « Ceci n’est pas un complot » (3)

Ante-scriptum : contrairement à ce qu’annoncé dans ma précédente livraison le documentaire « Ceci n’est pas un complot » de Bernard Crutzen est « réapparu » sur le site (recommandable) d’Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/

Pour la troisième (et dernière ?) réflexion de notre « collectif », sur le documentaire en question :

nous avons abordé les quelques considérations reprises ci-après, chacune prêtant à un lot non exhaustif de réflexions ... livrées telles quelles, brutes de décoffrage, à tout un chacun .... en regard des questions de la liberté de la presse et des dérives actuellesy inhérentes .

-1 – A propos du reportage sur la manifestation de Berlin du samedi 29/08/2020 diffusé par la chaîne de télévision nationale belge, Bernard Crutzen dans son documentaire (de la 39’50’’ à la 40’45’’) dit avoir voulu rencontrer l’envoyé spécial (ou le correspondant permanent en Allemagne de cet organe de presse d’Etat), à savoir David Philippot[1]. En vain semble-t-il. David Philippot aurait déclaré à propos de son silence sur la présence de Robert Kennedy Jr[2] ce jour-là à Berlin : « Kennedy est venu à Berlin pour lancer son ONG anti-vaccin. D’un point de vue déontologique, je n’ai pas à relayer une campagne promotionnelle ».

Mais si on en revient à l’émission incriminée (dont Bernard Crutzen[3] ne reprend qu’un peu moins d’une minute) pour écouter le détail de ce que David Philippot aurait dit au JT 19h30 de ce jour, on constate qu’il a été beaucoup plus explicite (cfr. l’URL ci-dessous 3’34’’) :

(« Reportage » E. Labye et M. Haas)

- La speakerine : « Qui sont exactement ces manifestants anti masques ? Au vu des images on a l’impression qu’il y a des profils vraiment très différents. » - David Philippot : « Effectivement, il y a rassemblé, là derrière moi, des familles de hippies, des anti-vaccins, des skinheads, des chrétiens[4] évangélistes et on peut voir flotter les uns à côté des autres les drapeaux aux couleurs de l’arc en ciel, des drapeaux « noire, rouge et blanc » du Reich Allemand ou encore des banderoles à l’effigie du Christ. En temps normal, ces gens ne se côtoient pas, ils se combattent même souvent sur le terrain politique. Mais là ils sont tous rassemblés sous la même bannière, ils se définissent comme des corona septiques ou corona rebelles, ils doutent de l’existence même du virus et ils ont des ennemis communs comme Georges Sorros ou Bill Gates qui sont accusés de tirer profit de la pandémie. Il y a dans la foule beaucoup de militants radicaux d’extrême droite et de complotistes. Parmi eux, à la manœuvre il y a, notamment, les Reichburgers, ce sont les citoyens du Reich, des gens qui refusent d’appliquer les lois de la République Allemande et qui se sont rassemblés en très grand nombre devant l’Ambassade de Russie aujourd’hui. Il y a eu des interpellations, des échauffourées d’ailleurs et des Reichsburgers appellent Vladimir Poutine à intervenir en Allemagne avec les armes afin de libérer le pays de la dictature, peu importe que les mesures de confinement aient été beaucoup plus strictes en Russie qu’en Allemagne ». Sur l’URL RTBF : https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-qui-sont-ces-manifestants-antimasque-qui-inquietent-l-allemagne?id=10572221

pour la vidéo AUVIO et sous la plume de Geoffroy Libert (à lire !), on trouve les titres et des extraits de textes tels que :

Hippies, skinheads et chrétiens évangélistes sympathisants d’extrême droite, de hippies, de militants antivaccins, de skinheads arborant des tatouages glorifiant le nazisme, avec, quelques mètres derrière, des familles entières de babacools, porte-bébé en bandoulière, ou des chrétiens évangélistes, toutes nationalités confondues. Conspirationnistes et complotistes de tout poil QAnon, Trump, Poutine et le Reich Sturm auf Berlin : prendre Berlin d’assaut Pourquoi en Allemagne, ce pays qui a lutté si efficacement contre le coronavirus ? Une grande majorité d’Allemands favorables à un renforcement des mesures sanitaires

Il est vrai que les paroles s’envolent et que les écrits restent .... C’est toute la technique du contenu subliminal que justement Bernard Crutzen souligne à propos des messages d’information, de leurs véhicules et des supports modernes mobilisés afin de leur diffusion. L’analyse des moyens physiques à mettre en œuvre (personnels, matériels, infrastructurels, financiers) et de la planification de la production des documents d’information (en l’occurrence pour le « reportage en direct » de David Philippot), ne peut que conforter le spectateur « lambda », dans le droit de se poser la question de savoir s’il n’y aurait pas quelque part une sorte d’intentionnalité, de planification (préparation, scénario ou pré-écriture). En effet comment imaginer (par exemple) ce qu’implique les éléments suivants : constitution et préparation des équipes (techniciens vidéo-sono, ordres de mission, transport jusqu’à Berlin, hébergement, autorisations policières), reconnaissance des sites (« angles » de prise des vues, exploitation des lieux), choix du type d’actions (à « présenter » suivant les « acteurs »), etc. ..... ou bien faut-il admettre des contraintes rédactionnelles (pratiques courantes) passant, par exemple, par l’achat de documents réalisés par des tiers de la profession comme chez « Shutterstock » ? (5’18’’).... David Philippot était-il réellement à Berlin ? Savait-il que Robert Kennedy Jr. était là ? N’y aurait-il pas « incrustations » de documents ? Si oui, quelle serait l’attitude déontologique à invoquer en l’occurrence ? Mutatis mutandis[5] c’est l’un des intérêts du documentaire en question et non des moindres, à côté de « fake news officielles » et des « fausses bannières » de circonstance.

- 2 – A propos de la « sortie » du virologue et ancien Recteur de l’Université de Liège (Belgique) , Bernard Rentier selon laquelle : « Si « ON » décide que le vaccin est obligatoire, je serai objecteur de conscience », on peut souligner que c’est pour la première fois qu’une telle prise de position est affirmée et publiée dans un « média » (même alternatif, sauf erreur de ma part). Bernard Crutzen dans une interview sur KAIROS (à la 20’45’’)

fait allusion à cette annonce du Recteur Rentier, avec un sourire mystérieux toutefois .... et ajoute : « .... je pense que c’est quelqu’un d’entier qui va maintenir sa position mais qu’elle prend maintenant des allures de bravoure .... »

Car « Si ON décide .... obligatoire » cela signifie qu’une loi devrait être votée. L’objection de conscience n’aurait plus de raison d’être si la vaccination n’était que « conseillée ». Or partout, les constitutions sont suspendues de fait, les pouvoirs législatifs sont paralysés, les pouvoirs judiciaires sont sous l’éteignoir des pouvoirs exécutifs.

La notion d’« objection de conscience » est vraiment complexe à aborder, dans ces conditions. Mais elle mérite une approche attentive de ce que couvre les possibilités « légales » de refuser la « tyrannie sanitaire » qui s’installe actuellement. Devant la suspension des Constitutions, la confiscation de l’Etat de Droit, la suppression des libertés individuelles, les convictions intimes de chacun sont mises à mal. Les attitudes citoyennes de refus, de résistance passive et de désobéissance civile deviennent légitimes. Vis-à-vis d’un premier, violent et illégal agresseur une mobilisation de la conscience justifie le recours à la légitime défense : « Déclaration Universelle des droits de l’Homme - Comité des Droits de l’homme (HCDHONU) – Cour Européenne des Droits de l’Homme – Comité Européen des droits sociaux – Résolutions de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe - Conseil Constitutionnel (France) – Cour Suprême du Royaume-Uni - Cour Suprême du Royaume-Uni - Conseil d’Etat (Belgique) – Tribunal de Nuremberg ».

La répression (interdiction de fréquenter un lieu public ou un commerce, d’emprunter des transports, d’accéder aux assurances-banques, et/ou autres secteurs d’activités « publiques-privées comme la santé ») sera-t-elle « ubérisée » ? La discrimination, les traitements dégradants seront-ils externalisés, déresponsabilisant ainsi les Etats. Chacun, individuellement, n’a-t-il pas le devoir de protéger son prochain ? L’Etat ne peut pas tout faire .... (Cfr. McKinsey and Company). Achèterons-nous bientôt des passeports sanitaires « made in China » ?

Que signifierait cette attitude d’abandon des pouvoirs publics de leurs « attributs et prérogatives » sinon que la situation n’est peut-être pas celle qu’« on » nous décrit.... ? Et dès lors, ces mesures ne révéleraient-elles pas que la « crise » serait, en fait, du type « Gaz Sarin du métro de Tokyo » ou « Flacon d’Anthrax » de Colin Powell à l’ONU ????? Que savait Mme Agnès Buzyn ? La situation serait-elle véritablement diabolique ? Il ne faut pas faire partie d’une secte satanique pour se poser cette question.

Ceci est-il encore un des aspects de la catastrophe en cours que le documentaire de Bernard Crutzen met, in petto, dans le « domaine de l’information que la presse ne devrait pas minimiser » ? Devra-t-on admettre qu’il s’agit d’une Psy Op qui est en cours et serait donc, une parfaite réussite ? 9/11 et de H1N1 auraient-ils porté leurs fruit ? .....

L’art d’un Bernard Crutzen est de nous laisser voir qu’il y a une différence entre détenir un pouvoir et jouir d’une maîtrise et qu’il y a donc souvent confusion entre idole et icône, entre sorcier et magicien, entre contenant et contenu ....