Recep Tayyip Erdogan, personnalité clivante

La Turquie est un pays multiple. Héritière de l’Empire ottoman, elle est située au carrefour de l’Europe et de l’Asie et cette situation lui confère un caractère particulier : il existe une Turquie tournée vers l’Europe et une autre tournée résolument vers l’Orient.

Après la Première guerre mondiale, l’effondrement de l’Empire ottoman a créé une instabilité certaine dans la région. Le pays sorti des décombres de l’Empire ottoman fut « nettoyé ethniquement » par les Jeunes turcs : Les Kurdes, les Grecs, les Arméniens, les chrétiens orientaux et bien d’autres en savent quelque chose…

Mustafa Kemal Atatürk renforce son autorité et met fin à la monarchie ottomane en supprimant l’institution du sultanat. Une relative stabilité est acquise à partir de 1923, grâce au traité de Lausanne (juillet 1923), qui fixe les frontières du nouvel État turc. Atatürk fonde son propre parti, le Parti républicain du peuple (CHP), instaure la République, dont il devient le premier président, et fixe la capitale à Ankara, coupant ainsi physiquement également le pays de son cordon ombilical ottoman et de la capitale de l’Empire, Constantinople. Parallèlement, un certain nombre de symboles tentent à démontrer la volonté d’Atatürk d’européaniser la Turquie. Dans ce registre figure, à côté de l’abandon du califat, l’abandon en 1928, des lettres arabes au profit de l’alphabet latin. A cette époque, toute velléité de révolte et toute volonté de retour en arrière étaient réprimées dans le sang.

Une instabilité certaine s’est installée dans la période de l’après Atatürk : une série de coups d’État, pratiquement un tous les dix ans, ont mis l’armée au centre du jeu politique.

En 2002, le parti de l’actuel président Erdogan – l’AKP – prend le pouvoir. La trajectoire politique d’Erdogan a été exemplaire. Ses objectifs clairs, affirmés et confirmés à maintes reprises : Redonner une place centrale à la Turquie et prendre le leadership de l’Islam sunnite dans le monde.

Au début de sa carrière Erdogan s’était rapproché de Necmettin Erbakan. Après avoir constaté que celui-ci n’allait pas assez loin dans l’islam politique, il l’a quitté et créé l’AKP (Parti de la justice et du développement) en siphonnant le REFAH d’Erbakan (Parti de la prospérité).

Erdogan est donc devenu Premier ministre en 2003. Le nouveau sultan, comme on le qualifie généralement dans le monde, après avoir épuisé les mandats de Premier ministre prévus par la Constitution, a modifié celle-ci par référendum, transformant le régime en présidentiel, taillé à sa mesure. La force du président turc, c’est d’avoir réussi à opérer la jonction entre l’islamisme et le nationalisme, au service de l’islam politique.

Néanmoins, une partie de la société turque n’accepte pas le retour vers l’obscurantisme religieux que souhaite imposer l’AKP ; si la moitié des Turcs adulent Erdogan, l’autre moitié, le détestent.

Les Chypriotes turcs, sous la coupe de la Turquie depuis l’invasion de l’île en 1974 et l’occupation du tiers nord, n’échappent pas à cette règle.

Un exemple caractéristique de ce clivage provoqué par Erdogan est constitué par la récente décision du président turc d’ouvrir la ville fermée de Varosha (le quartier fantôme de la ville de Famagouste). Erdogan a poussé la provocation jusqu’à annoncer une visite dans la partie occupée de Chypre pour le 15 novembre et a inclus dans son programme un pique-nique dans Varosha.

Les réactions ont été nombreuses de la part des chancelleries occidentales ainsi que de la société civile turque, grecque et chypriote.

Je vais en citer une, en la personne du Rédacteur en chef du quotidien chypriote turc Yenidüzen, Cenk Mutluyakali, qui n’a pas hésité à s’adresser directement au président turc dans un éditorial[1] : « C'est peut-être un " lieu de pique-nique " pour vous, mais c'est notre " patrie ", M. Erdogan. Varosha ne vous appartient pas, M. Erdogan ! Elle a été prise par la guerre. Par la force des armes, par la force, pas par la loi ! Varosha n'est pas un ‘‘territoire de la RTCN[2]’’ Personne ne croit ce mensonge sauf la RTCN et la Turquie.

« Le problème de la RTCN n'est pas d'établir un État séparé, une communauté avec une langue, une religion, une ‘‘identité nationale’’ distinctes. Si tel était le cas, ce ne serait pas un problème. Les gens décideraient, ils diraient que nous aurions un État séparé et nous le ferions Si c'était le seul problème, il n’y aurait pas autant de personnes, ni tant d'organisations internationales qui œuvreraient pour la réunification, toute leur vie. Et pendant que vous-mêmes êtes le ‘‘garant’’ de l'intégrité territoriale de ce territoire. C’est ce que vous faites maintenant en Azerbaïdjan, c'est-à-dire : (vous intervenez en mettant en avant) l'intégrité territoriale.

« Ainsi ! En termes plus simples, c’est comme si vous avez construit une maison sur le terrain de quelqu'un d'autre sans demander son autorisation. Vous avez jeté le propriétaire dans la rue. Maintenant, allez faire un ‘‘pique-nique’’ dans le jardin de cette maison et piétinez les larmes (de ceux qui ont été chassés de chez eux) ainsi que le droit international. Ignorer les droits de propriété, équivaut à une oppression. La ‘‘RTCN’’ a été construite sur le butin de la guerre. Monsieur Erdogan, autoriseriez-vous cela dans votre propre pays ? Fermeriz-vous les yeux sur l'établissement d'un ‘‘État séparé sur la base de l'identité nationale’’ sur votre propre territoire ? Si quelqu’un clôture avec du fil barbelé un espace et dit ‘‘cet endroit m’appartient", iriez-vous y pique-niquer ?

« Varosha ne vous appartient pas, M. Erdogan ! Et la rhétorique selon laquelle ‘‘c'est le territoire de la RTCN’’ n'est qu'une illusion. Vous êtes là grâce à la force militaire ! Ils ne vous le rappellent pas, car vous avez encerclé la partie nord de l'île, de tous les côtés : de la politique à la l'économie, de la terre à la culture. Vous avez renversé des gouvernements, vous avez mis en place des gouvernements dans ces régions. Vous avez forcé cette communauté à élire un président de la république par la pression ! C'est la vérité, même si elle est amère. Vous aurez ce pique-nique et ensuite vous partirez. Mais alors, qu'arrivera-t-il aux Chypriotes turcs que vous laisserez derrière vous ?

« Dans la partie nord de l'île, il y a 1 million 453 000 acres de propriétés chypriotes grecques. La ‘‘Commission des biens immobiliers[3]’’ que vous chérissez n’a traité que les 1,8% de ces propriétés à ce jour. Restent, les 98,2% autres. Maintenant, les porte-voix vont commencer à crier : ‘‘ nous en avons laissé aussi dans le sud’’. Ce que vous avez laissé, représente 455 000 acres. Les 133 de vos 166 hôtels sont construits sur des propriétés chypriotes grecques ! Agitez autant de drapeaux que vous voulez, la vérité ne peut être changée !

« Cet endroit est peut-être un ‘‘lieu de pique-nique pour vous’’, mais pour nous, c'est ‘‘notre patrie’’, M. Erdogan, et nous sommes invisibles. Après le pique-nique, vous serez à nouveau un ‘‘acteur’’, et nous serons à ‘‘nouveau des "spectateurs’’. Nous sommes les citoyens non reconnus du pays invisible. Aucun investisseur international ne nous regarde, aucun politicien du monde ne nous prête attention. Si nous entrons dans le monde avec notre identité de la République de Chypre, vous nous appelez des "traîtres"[4]. Vous voulez que nous trouvions une place parmi les 80 millions (de Turcs) et y vivre, mais nous sommes d'ici. Nous voulons nous ouvrir au monde avec notre propre identité, vivre avec notre propre culture. Et nous voulons dire que ces terres sont les nôtres et cette culture est la nôtre. »

Il s’agit là d’un véritable appel à l’aide, de la part d’un chypriote turc qui veut se libérer du joug d’Ankara. Un véritable chypriote qui souhaite voir son île réunifiée et qui appel désespérément la paix et soutient le vivre ensemble de toutes les communautés du pays, loin des influences extérieures néfastes…