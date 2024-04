Réchauffement : Athènes a commencé sa végétalisation

Bonjour, hommelibre

Athènes est effectivement très pauvre en espaces verts, ce qui est une calamité pour les habitants.

(Bien sue ce soit très anecdotique, même l’Acropole est dépourvu d’arbustes qui, pourtant, pourraient rendre ce site par trop minéral plus plaisant et plus attractif. Et cela sans grands besoins en eau, nombre d’arbustes étant très frugaux en la matière.)

Et effectivement, Berne est remarquablement dotée en espaces verts. Ce qui donne un plus évident à cette ville qui est, en outre, l’une des plus séduisantes capitales d’Europe.

Mais Oslo est encore mieux dotée : les espaces verts naturels y sont imbriqués dans les espaces urbanisés de manière extraordinaire au point que l’on peut dire que la boutade d’Alphonse Allais « Il faudrait construire les villes à la campagne » a été très largement réalisée. Avec un plus appréciable : le fjord et ses îles verdoyantes aux maisons colorées.