Récoltes catastrophiques aux États-Unis… Crise mondiale alimentaire imminente ?

La crise mondiale de l’approvisionnement alimentaire est aggravée

L’agriculture américaine a dû faire face à une mauvaise récolte cette année, ce qui a aggravé la crise mondiale de l’approvisionnement alimentaire, ont déclaré des dirigeants du secteur.

L’approvisionnement en denrées alimentaires dans le monde est tendu depuis que la guerre de la Russie en Ukraine a coupé les expéditions vitales de ressources nécessaires à la fabrication d’engrais et de produits céréaliers en provenance de la région.

Plusieurs cadres supérieurs de grandes entreprises agricoles telles que Bayer, Corteva, Archer Daniels Midland et Bunge ont déclaré au Wall Street Journal qu’il faudra encore au moins deux années de bonnes récoltes en Amérique du Nord et du Sud pour atténuer les pressions sur l’offre.

« Les attentes actuelles du marché sont que les marchés mondiaux des céréales et des oléagineux ont besoin de deux années consécutives de récoltes normales pour stabiliser les approvisionnements mondiaux », a déclaré Chuck Magro, directeur général de Corteva, lors d’une présentation aux investisseurs cette semaine.

Cette année, les récoltes de céréales ont été inférieures aux rendements normaux dans l’Ouest, ce qui entrave les efforts de reconstitution des réserves mondiales de cultures, a-t-il expliqué.

Les États-Unis et l’Amérique du Sud, deux des principaux exportateurs mondiaux de cultures, ont été confrontés à des conditions de sécheresse persistantes cet été.

L’été chaud a aggravé les conditions de sécheresse dans les États de la ceinture céréalière américaine, qui ont vu une réduction importante de la récolte en raison du manque d’eau et d’une saison de plantation printanière humide plus tôt dans l’année.

Le département de l’agriculture a annoncé le 12 septembre qu’il avait abaissé ses estimations de production de maïs à l’échelle nationale à 13,9 milliards de boisseaux.

Ce chiffre est inférieur de 3 % à ses projections du mois d’août et d’environ 8 % à la quantité totale récoltée l’année dernière.

Les projections concernant la production de soja en septembre sont en baisse de 3 % par rapport à août, soit une légère baisse par rapport à 2021.

Maintien d’une trêve alimentaire

Les craintes de récession mondiale ont également pesé sur les marchés des produits alimentaires de base et le conflit prolongé en Ukraine n’a pas arrangé les choses.

Les prix à terme du blé au Chicago Board of Trade ont augmenté de 17 % au cours des 12 derniers mois, selon le WSJ.

Le maïs a augmenté d’environ 28 %, tandis que le soja a fait un bond de 14 %.

Les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février.

Les prix des récoltes ont commencé à baisser après la conclusion, en juillet, d’un accord entre la Russie et l’Ukraine – négocié par la Turquie par l’intermédiaire des Nations unies – qui a permis d’exporter plus d’un million de tonnes de céréales stockées en Ukraine via la mer Noire.

Environ 15 % des stocks de céréales en Ukraine ont été perdus depuis l’invasion en février, selon l’Observatoire du conflit en Ukraine, une ONG basée aux États-Unis.

L’Ukraine n’a pu exporter qu’environ 40 % des céréales qu’elle expédiait normalement pendant cette période avant l’accord sur la mer Noire, selon Juan Luciano, PDG d’Archer Daniels Midland, lors d’une conférence d’investisseurs en septembre.

Une moissonneuse-batteuse récolte du blé dans un champ près du village de Zghurivka, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, dans la région de Kyiv, en Ukraine, le 9 août 2022. (Viacheslav Musiienko/Reuters)

M. Luciano a déclaré que l’accord a permis au pays d’augmenter ses expéditions à environ 60 % de sa capacité précédente et qu’il pourrait être porté à 80 ou 90 % si l’accord tient.

Cependant, le président russe Vladimir Poutine a déclaré au début du mois que son pays pourrait se retirer de l’accord, accusant l’Occident de détourner les céréales ukrainiennes vers ses propres pays au lieu de les laisser arriver dans les pays en développement qui en ont le plus besoin.

La déclaration de M. Poutine a provoqué la dernière flambée des prix du blé, qui avaient baissé depuis l’accord.

Les dirigeants occidentaux ont immédiatement accusé le Kremlin de diffuser des informations erronées sur la destination des céréales ukrainiennes qui devaient être expédiées par la mer Noire.

« Contrairement à la désinformation russe, cette nourriture arrive en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie », a déclaré le président de la Commission européenne, Charles Michel, lors d’une conférence des Nations unies.

Les responsables russes ont déclaré que les points de l’accord permettant à leur pays de vendre ses engrais et autres produits agricoles malgré les sanctions étaient violés.

Les experts préviennent que les interruptions des livraisons d’engrais dues à la guerre affectent sérieusement les récoltes dans le monde entier.

Les responsables de l’agriculture ont fortement insisté pour que l’accord soit renouvelé avant la fin novembre, date de son expiration, afin d’éviter toute pression sur les stocks alimentaires mondiaux.

Crise alimentaire mondiale

Le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire organisé par les Nations unies le 20 septembre sur l’insécurité alimentaire croissante a mis en garde contre une crise dévastatrice l’année prochaine si la guerre se poursuit.

Des représentants des États-Unis se sont joints à des responsables de l’Union européenne et de l’Union africaine pour discuter de l’effet du conflit en Ukraine sur les prix des denrées alimentaires.

« Comme nous l’avons vu ces dernières années, en raison du Covid, du changement climatique et, plus récemment, des conflits – notamment l’agression de la Russie contre l’Ukraine – l’insécurité alimentaire touche plus de 200 millions de personnes sur cette planète, y compris, bien sûr, au Yémen », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui a appelé au renouvellement de l’accord sur la mer Noire.

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations unies, David Beasley, a déclaré la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations unies que le monde était confronté à « une urgence mondiale d’une ampleur sans précédent », avec un risque réel de « famines multiples » cette année.

Il a déclaré que 345 millions de personnes sont menacées de famine, dont 70 millions directement touchées par les livraisons de nourriture perturbées par la guerre en Ukraine.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a récemment déclaré que si l’on produisait suffisamment de nourriture dans le monde, le principal problème était la distribution.

Cet été, l’UNICEF et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ont déclaré qu’entre 702 et 828 millions de personnes avaient souffert de la faim l’année dernière, en raison des perturbations causées par la pandémie.

M. Guterres a déclaré que si la situation actuelle en Ukraine ne se stabilise pas en 2022, « nous risquons d’avoir un réel manque de nourriture » en 2023.

