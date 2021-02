Reconquête des places et des rues : quelles modalités ?

A partir du moment où la majorité de la population estime (plus exactement ressent, car il n’y a évidemment là rien de rationnel) que vu la dangerosité du monde (de la vie), il est nécessaire de porter sans arrêt des masques, d’être à jour de vaccins, de garder ses distances, de rester dans sa bulle, d’abolir les événements de masse, d’éviter au maximum les réunions et le travail au bureau etc., tout retour en arrière devient impossible. Difficile de déterminer si ce seuil est déjà atteint. Probablement pas, mais chaque jour nous en rapproche. Des tas de gens qui avaient vécu à peu près normalement cet été, en particulier parmi les jeunes, ont mordu. Désormais, ils ne se séparent qu’à regret de leur masque, parfois même à la maison, se reprochent leur légèreté passée, se culpabilisent et n’hésitent pas à manifester leur réprobation à tout contrevenant réel ou supposé (ils semblent par exemple ignorer qu’il existe des exceptions à cette obligation capricieuse et disciplinaire, ce que les médias se gardent bien de leur rappeler). Et hélas il est à craindre que ceux-là aussi soient perdus pour la cause, murés dans une angoisse sans objet.

Bien sûr, les autorités se montreront souples, enfin de leur point de vue, càd un tout petit peu moins draconiennes, comme l’an dernier à pareille époque, en fonction des remontées de terrain, prisme sous lequel nos seigneurs perçoivent les agissements de la populace. On peut ainsi s’attendre en France à un couvre-feu plus tardif, qui devrait suivre les heures d’ensoleillement, à une réouverture des bars (pour ceux du moins qui auront l’opportunité, le courage ou l’inconscience de le faire…), toujours dans de strictes conditions de non-convivialité et de recueil de données tous azimuts, au retour de certains loisirs collectifs, à l’extérieur et chacun dans sa bulle, voire quelques autres soupapes. Ce sera présenté comme de grandes avancées, Macron nous félicitera même pour la discipline collective qui les a permises, non sans rendre un vibrant hommage, avec des accents dignes de Malraux, aux groupes pharmaceutiques, principaux responsables de cette « libération », roulement de tambour ; il y a même fort à parier que les médias parleront dans un bel ensemble de quasi retour à la normale.

Allons-nous nous contenter de cela, sachant que, au moindre signe d’augmentation d’un quelconque indicateur, donc au plus tard en octobre, comme cela se produit chaque année depuis l’apparition de la grippe, toutes ces belles avancées seront lettre morte, et que nous serons donc à nouveau confinés tout l’hiver, bien évidemment dans notre propre intérêt ? Il est à espérer que nous serons nombreux à montrer que nous ne voulons pas de cette vie-là, ou plutôt de cette survie, sous aucun prétexte, que nous ne sommes pas du bétail.

Les premiers jours de chaleur seront dans cette optique très intéressants à observer. Dans les parcs l’affluence sera moindre, mais à quel point ? Quelle proportion bravera le couvre-feu, surtout en France ? Une chose est sûre : la répression sera féroce. Car cette fois nous sommes censés être avisés, avoir appris de nos erreurs qui ont causé les vagues successives, toutes imputables à l’inconscience de certains (les allochtones surtout ; à se demander si l’attitude de la police ne dérive pas en partie de la connaissance et la diffusion des chiffres qui montrent que la grande majorité des anciens en réanimation sont « issus de la diversité », ce qui s’explique uniquement par leur pauvreté, ne nous dit absolument rien sur leur prétendue ignorance, inconscience, des biais culturels, de l’arriération etc.), pris la mesure de la situation ; plus d’excuses. Au moindre attroupement on parlera d’émeutes, de violences (qui peut réagir avec le sourire si on vient le « disperser » alors qu’il est tranquillement assis avec sa compagne en bas de chez lui ?), de négationnisme, on nasse, cordonne, humilie, insulte, tape, embarque ; plus de quartier.

A quelle attitude faut-il s’attendre plus largement de la part des autorités ? Tout d’abord, rappelons que rien n’est écrit ; ça dépendra de nous. Bien entendu, fidèles à l’idéologie dans laquelle elles baignent de manière de plus en plus décomplexée depuis plusieurs décennies (cf. https://www.valeursactuelles.com/politique/la-plupart-des-gens-sont-des-cons-au-moins-80-le-president-du-loir-et-cher-se-lache-devant-sa-majorite-123872), elles tablent sur l’indécrottable bêtise de la majorité, sa malléabilité, son manque de culture historique (qu’elles ont activement contribué à engendrer) et même de mémoire, son altruisme un peu naïf aussi ; même ses bons sentiments sont exploités contre elle. Néanmoins, elles ignorent quel sera le degré de consentement, ce tournant étant une expérimentation grandeur nature au cours de laquelle elles n’ont cessé de tâtonner, garder un œil rivé sur les enquêtes d’opinion, qui en réalité n’ont pas une grande signification ; les grands bouleversements ne peuvent être appréhendés à travers ce type d’instrument, et surtout pas avec une méthode aussi grossière que les questionnaires en ligne ou même par téléphone. Quoi qu’il en soit, nous aurons d’ici peu la réponse à cette question : quelle proportion de la population est « hypnotisée », définitivement enfermée dans une peur totalement irrationnelle (il est aussi peu rationnel et au fond puéril de se plier en permanence aux mesures chaque jour plus dures que de refuser de vivre parce qu’on meurt à la fin) et inguérissable (la vraie épidémie, le plus grand danger que nous affrontions) ? Et au-delà, quelle proportion est prête à se battre pour exiger le retour des contacts sociaux libres, des grands événements, des fondements de la vie politique, du sens de l’aventure, de ce livre ouvert rempli d’informations sensibles qu’est un autre visage humain ?

Le seul moyen d’infléchir les orientations actuelles est de prendre les rues en masse. Et pour y rester, avec détermination. Or, chacun des actes des Gilets jaunes en novembre 2018 et juin 2019 (que tout ça paraît loin, comme nous avons vieilli, mal et tristement vieilli…) impliquait environ trois millions de citoyens selon la première évaluation sérieuse, dont rend compte Le Monde diplomatique de ce mois (p. 20). Sans que Macron se sente forcé de se « réinventer » ; il s’était borné à lâcher un peu de lest, tactiquement, ce qui compte tenu du contexte et de son mandat (celui que lui ont confié ses « parrains », pas les électeurs bien entendu), des intérêts et des idées qu’il représente, était déjà très appréciable, et le signe d’une certaine panique. Il est illusoire de prétendre rassembler de telles foules dans un avenir prévisible. A Berlin, ville qui par son histoire, son identité et son importance géopolitique pourrait bien être l’épicentre européen de ce qu’il ne faut plus hésiter à appeler la résistance, les mobilisations les plus réussies ont réuni, sans qu’il soit possible d’apporter davantage de précision, entre 300 mille et un million de personnes. Il est possible que le caractère de plus en plus patent de la manipulation pousse dans les prochaines mois plus de gens encore dans la rue ; on peut néanmoins aussi craindre le contraire, pour les raisons déjà évoquées. N’importe, 500 mille manifestants, c’est peu et beaucoup à la fois ; tout dépend de leur degré d’implication. Une telle masse peut faire reculer un gouvernement, et même allumer une étincelle qui ferait vaciller les projets actuels sur toute la surface du continent. Cependant, pour y parvenir, il faudra beaucoup plus qu’un nombre même très grand : de la persévérance, une fraction de l’ensemble prête à y laisser la vie, ne reculant sous aucun prétexte, et surtout une vision, un récit clair et communicable à tous des causes et des conséquences du tournant pris au printemps dernier, accompagnée de revendications à la fois radicales et fédératrices.

Ce qui m’amène à aborder rapidement une dernière question majeure : quels mots d’ordre adopter ? Le retour intégral et immédiat aux libertés constitutionnelles, à la situation avant mars 2020, rien de plus ni de moins ? En écrivant cette phrase, je tique. Est-ce seulement envisageable ? Imaginons qu’un gouvernement européen (ailleurs qu’en Suède) le décide ; les autres le déclareraient aussitôt criminel, négationniste etc., il devrait affronter d’énormes difficultés économiques et politiques, avec financement massif de la « dissidence » par les fondations habituelles, d’autant que les économies de l’UE dépendent désormais de la BCE, qui a profité des circonstances pour resserrer un peu plus son emprise, avec le plein assentiment des gouvernements. Dans une large mesure, le point de non-retour est atteint. Il est même très probablement irréaliste d’imaginer mobiliser des masses en se fixant un objectif aussi ambitieux que nécessaire. Il faudra se montrer moins exigeant, parler par exemple de calendrier graduel contraignant (pour les autorités, cette fois !), de seuil d’alerte plus haut et plus souple, bref se résigner à des concessions au fait accompli, négocier, barguigner. C’est dire l’ampleur de la transformation qui s’est déjà opérée, et contre laquelle tous les raisonnements, arguments, idées même les mieux tournées viendront buter. Néanmoins, même pour atteindre ce résultat insatisfaisant, qui ne préviendrait qu’une portion des souffrances induites par la « gestion de crise », il est urgent de réapprendre à se parler, bien au-delà des chapelles, des dogmes, des inimitiés, des vieilles querelles. Le combat qui vient n’opposera pas des camps préalablement constitués, comme ce fut d’ailleurs le cas pour la Résistance, qui mêlait droite monarchiste, gauche communiste, anarchistes et bien d’autre courants, tandis qu’en face à trouvait à peu près tous les « modérés » de la veille. Et cette constellation doit se former dans les pires conditions, avec disparition de tous les lieux où se fait concrètement, en profondeur l’opinion publique, la vie politique même : loisirs, bars, fêtes, action syndicale et associative etc. Mais la Résistance bénéficiait-elle de conditions plus avantageuses. There is hope. Et surtout urgence. Le temps joue contre nous. A chaque seconde.

Et puisque la police nous fournira gracieusement l’eau, j’invite chacun à se munir de son bain-douche.