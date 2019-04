Reconquista

Un jour résolument, Il quitta le Palais,

Son faste, sa dulcinée et même ses laquais.

Il décida enfin de faire un long parcours

Et de laisser un temps les splendeurs de la cour.

Les temps avaient changé, les sujets se dressaient.

Un peu partout en France, le Royaume menaçaient.

Il y avait urgence, il fallait leur parler

Leur indiquer la voie, leur dire par où aller.

Gagnés par des idées qui minaient le Royaume

Qui se répandaient vite de Bayonne à Bapaume.

Il y avait divorce, il fallait réparer et vite restaurer

La confiance perdue, les promesses minées.

Affronter des manants qui ameutaient les gens

Ces sans-pains agités qui ne brassaient que vent.

Anx carrefours des chaussées, et aux Champ-Elysées.

L'heure étaient donc venue de la restauration

De remettre un peu d'ordre dans la digne Maison

Mais avec la parole, pas la maréchaussée,

La parole magique qui dit la vérité.

Et qui redonne espoir à ceux qui l'ont perdu

Ou se sont égarés loin des sentiers battus.

Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, sans peine ménagée

Et deniers épargnés

Il prit le temps de se faire messager.

Si Paris vaut une messe, la confiance regagnée méritait ses efforts

Surhumains, dit-on, tellement il fit très fort.

IL convoqua même un jour tous les meilleurs esprits que compte le pays

Pour les admonester, mais seulement en ami

Mais disent certains frondeurs, toujours prêts à faire peur,

Le charme du verbe n' adoucit point les nombreuses fureurs.

La défiance dura, l'image ne gagna point de nouvelles faveurs.

Et même à l'assemblée, il ne fut pas loué.

Certains dormant beaucoup à l'écouter parler.

Les uns parlant de grande lassitude, à la voir ainsi sur le terrain ramer

Parlant aussi d'esquive, seulement de temps gagné.

L'image dégradée sera-t-elle restaurée ?

Nostradamus peut-être saurait nous l'indiquer.

Mais qu'il est donc dur de diriger un peuple et de faire tant d'efforts pour le reconquérir !

De lui montrer la voie qu'il ne veut pas entendre, les sentiers escarpés qu'il refuse de gravir....