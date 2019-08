Records de dividendes pour les capitalistes en France !

Dans le même ordre d’idée, il faut rappeler que la fortune cumulée des 14 plus riches français à augmenté de 35% au cours du premier semestre. Ils doublent leur fortune tous les 18 mois. Leur objectif est de profiter du quinquennat de Macron pour multiplier leur fortune par 5. Bernard Arnault aura la plus grosse fortune du monde. Et, bien sûr, la misère va se répandre de plus en plus en France.