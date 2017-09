Recours abusifs à la justice : la nouvelle arme des banques contre les Français

Par Gérard Faure-Kapper



Il a été démontré que les banques cachent les taux usuraires qu'elles pratiquent en omettant volontairement d'inclure les frais des découverts dans leur taux.



Plus aucun juge ne soutiendra le contraire. Le sujet a été usé jusqu'à l'os.



Comment les banques vont alors éviter les condamnations systématiques devant les tribunaux.



D'autre part, il est avéré que la quasi totalité des crédits présentent des erreurs dans le formalisme que la loi impose aux organismes financiers. Si la justice est appliquée, les taux sont recalculés aux taux légaux, c'est à dire peanuts.



Enfin, il est largement démontré que les cabinets de recouvrement sont hors la loi et que les huissiers ne peuvent plus exercer du fait du conflit d'intérêt entre leur fonction de recouvrement de créance et celle d'officier ministériel assermenté.







Pour éviter les condamnations, les banques feront tout pour éviter d'aller en justice. Voici les méthodes utilisées.



Dès qu'un client est identifié comme procédurier, il est matraqué sans vergogne par les employés de banque. Suppression des découverts, refus systématiques, fichages abusifs, prélèvements anarchiques sur son compte pour lui retirer ses ressources, manipulation des dates de valeurs pour placer les prélèvements avant les rentrées, refus artificiel de prélèvements payés, mépris au guichet et refus de fournir tous documents.



Pour les crédits, refus systématique de fournir la moindre copie de contrat. En effet, celui-ci ne résisterait pas à une analyse. Falsification des documents et des renseignements donnés. Non signification des actes juridiques, notamment les ordonnances portant injonction de payer, délivrance des conclusions à quelques heures de l'audience, demandes de report systématiques.



Intimidation, menaces de violation du domicile, harcèlement, dénigrement auprès de l'entourage, violences morales et physiques.



Appel systématique des verdicts puis cassation.



Les banques ont choisi de déclarer la guerre aux citoyens français. Cette attitude légitimise la "résistance" qui s'instaure partout. La tension monte, les "incivilités" se multiplient dans les agences, les suicides également, tant chez les employés que chez les clients. Peut-on encore stopper cette hécatombe ?



Peut-être est-il temps de stopper cette escalade. Le problème, c'est que les banques refusent tout dialogue.

J'ai proposé 1000 fois un débat, radio ou tv, au cours duquel nous pourrions vider ces abcès.

Fin de non recevoir systématique.