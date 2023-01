Recrute ton boomer : top chrono !

Les petits auteurs commentateurs trolls d’AVOX chassent en meute, ils sont peu mais soudés par leur médiocrité. Dans le passé bien des auteurs par leurs actions écoeurés ont hélas quitté le navire, depuis l’an passé j’en vois au moins cinq, cibles de leurs crachats et de leurs censures. Cinq parmi les meilleurs comme par hasard.

L’anonymat les protège, croient-ils, soit. Ils tirent une balle dans le pied d’un site qui autrefois avait de meilleurs scores, dommage, ils font et parviennent assez bien à mettre la barre à leur niveau, à eux qui rêvent de se faire engager par la presse mainstream et feignent de pondre de l’alternatif. De la pisse copie sans style, sans pensée originale, de la soupe.

Pour eux les petits donneurs de lecons injurieux qui n’admettent pas qu’on les bloque pour non respect de la charte – ils ne le reconnaitront jamais -, laisser les bons ou les originaux publier, ca les mettrait dans l’ombre, donc ils saquent et maculent les espaces commentaires de la modération de petites baves totalement grotesques qui ne font rire qu’eux. Ils se veulent méchants, ils ne sont qu’indécents.

Ils sont je le répète peu, moins de dix, mais bien organisés et ont des cibles. Aujourd hui c’est moi, hier et demain un autre. Peu me chaud, ces bonnets d’ane laches et menteurs me distraient, leurs petits conseils faux cul qu’ils ne s’appliquent jamais, leurs A bon entendeur, des pistolets à eaux tenus par des émasculés de la plume et du reste de petits profs ternes.

Merci et courage aux autres, au Panda par exemple dont ils censurent systématiquement depuis des mois tous les excellents articles. Sur lui ils se sont odieusement acharnés en meute, ces laches et fourbes, la loi du nombre, celle de l’anonymat. Ils liront ce texte, sortiront leurs petites dents de ratons, le retoqueront bien sur, feront selon le réflexe de Pavlov qui les anime toujours pareil, un petit commentaire bas de gamme et puis s’en va.

Ne vous gênez surtout pas, je n’en ai cure, je ne lirai pas, je passe outre, vous me faites rire, votre insignifiance rageuse me fait rire, avant de passer à autre chose, vous les experts de Max la Menace en mode planqué sous le lit.

1er commentateur post article de la meute a tomber dans le panneau du reflexe pavlovien, notre philosophe du cafe bien entendu, specialiste de l invective et reconnaissable a sa formule magique en mode miroir, a savoir do attardé, qu il sort a toutes les sauces.Et qui invente un delire de persecution, lui qui geint dans les colonnes de Libe !

- Votre post commence par petit, tout le monde est petit, sauf vous. Vous êtes un ado attardé, narcissique, avec un ego qui finit par se persuader qu’il est persécuté. Vous n’êtes pas persécuté Chistophe, ce sont vos articles qui sont mauvais

2eme pigeon

- "qui n’admettent pas qu’on les bloque pour non respect de la charte – ils ne le reconnaitront jamais -« mais si, surtout quand pour vous la »charte" c’est bloquer qui ose simplement critiquer votre texte

Le petit gars omet de preciser que seuls ceux qui insultent ou te font la lecon sans rien faire ni argumenter le sont. La definition de CRITIQUE semble lui faire autant defaut que la capacite a reflechir

Le 3eme, egalement bien reconnaissable a un MOT, est un multispecialiste par commentaires interposes sur PLUSIEURS auteurs de propos diffamatoires, racistes, sexistes et homophobes. Un peu a cran envers moi vu le nombre de ces commentaires dont j ai obtenu la suppression. D ou le desir d exclusion. Dans ses reves ...

- C’est vous le troll Christophe. Je pense qu’il est temps de vous exclure de ce site.

le 4e, bon, je vous laisse juge, c est pas mechant, juste pas tres haut de plafond

- Il écrit mal, confus.