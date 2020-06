Récupération de la figure tutélaire du Général de Gaulle par Marine le Pen : Réaction du bureau national de l’Union du Peuple Français

De Gaulle à toutes les sauces et sur tous les fronts...

Visiblement en cette année Charles de Gaulle, les tentatives de récupération du fondateur de la Ve République font légions.

Après le président Macron qui tente de s’inscrire dans la lignée politique du Général - alors qu'il incarne aussi bien sur le plan des convictions que sur la fonction présidentielle l'antithèse du général de Gaulle- voici que Marine le Pen, présidente du Rassemblement National, tente de faire de même. Ce n’est, bien sur, pas son premier essai.

S'inspirer de Gaulle oui mais le député européen RN Thibaut de la Tocnaye -fils de l'un des commanditaires de l'attentat du petit Clamart et qui il n'y a pas si longtemps insultait les gaullistes de "Salauds"- est-il d'accord avec les propos de sa présidente ?

Rappelons les faits historiques :

Si de Gaulle a accepté tous Français -d'où qu'ils viennent- pour tenir un fusil afin de libérer la France, il n'en fut pas de même pour la diriger. En effet aucun parti d'extrême droite ne fut représenté au sein du Conseil National de la Résistance et aucune personnalité d'extrême droite ne fut membre d'un gouvernement du général de Gaulle y compris en 1944 dans le gouvernement provisoire de la République.

Historiquement -sur le point de vu politique- l'extrême droite fut le seul camp à n'avoir jamais travaillé ni de près ni de loin avec le général de Gaulle.

L'extrême droite n'a de cesse été politiquement anti-gaulliste, essayant d'abattre de Gaulle physiquement à plusieurs reprises et de le faire battre à l'élection présidentielle de 1965 en appelant -par l'intermédiaire de leur représentant, Jean-Louis Tixier-Vignancourt- à voter François Mitterrand au second tour.

Marine le Pen juge que seule son organisation politique est dans la lignée du « gaullisme économique qui n’est ni de gauche ni de droite »

Comment Marine le Pen peut-elle faire référence au gaullisme alors qu’au sein de son parti, se trouvent des partisans de l’Algérie française qui ne pardonneront jamais à Charles de Gaulle « l’abandon de l’Algérie ». Rappelons également que les origines de son parti, qui a beau eu changé de nom mais reste le même, sont viscéralement anti gaullistes puisque ceux qui l’ont constitué sont ceux qui ont posé des bombes pour attenter à la vie du Général de Gaulle.

De plus, pour Madame le Pen, "la doctrine gaulliste repose sur trois piliers que beaucoup qui s'en réclament oublient volontiers dans leur projet européiste ou atlantiste : la souveraineté qui interdit de confier à des instances étrangères nos intérêts, l'indépendance qui exclut la vassalisation de nos positions et moyens, l'unité qui est la condition indispensable de la grandeur".

Le gaullisme est basé sur des convictions, un état d’esprit, un état d’action, celui de résister contre un système, une philosophie, une éthique, une morale. Vos trois piliers ne sont pas forcément ceux du gaullisme authentique.

Le gaullisme repose sur quatre piliers :

L’indépendance nationale et la souveraineté populaire, ce sont les deux premiers piliers que Madame le Pen tente d’établir,

Le rassemblement des Français, pour la France, la troisième notion dont parle Madame le Pen.

Mais il y a aussi deux autres axes fondamentaux et qui prouvent à bien des égards que bon nombre de personnalités politiques ne connaissent rien au gaullisme.

La défense et le respect des Institutions de la Vème République, c’est-à-dire un État fort et dirigé où les citoyens prennent part activement à la vie politique du pays.

La troisième voie sociale, celle de la Participation, le combat pour une justice fiscale et sociale.

Les élections présidentielles approchent, chacun joue avec le gaullisme pour adopter sa clientèle. Le gaullisme ne repose pas seulement sur l’indépendance, la souveraineté, l’unité. Les quatre piliers cités plus haut constituent le socle du gaullisme. Lorsqu’on respecte ces quatre principes, on est digne d’être gaulliste.

Trois ans après la profanation de la tombe du Général de Gaulle, c’est l’héritage politique de ce dernier qui est travesti !